Barselona Rodri transferi uchun Kasadini sotishga tayyorlanmoqda

·54·Sport
Barselona Rodri transferi uchun Kasadini sotishga tayyorlanmoqda
Qisqacha

Barselona Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri transferini amalga oshirish uchun Mark Kasadoni kamida 40 million yevroga sotishga tayyor. Kasadoga Saudiya Arabistonining Al-Ahli va Al-Hilal klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Rodri transferi bo'yicha muzokaralar yakunlanishiga yaqin, biroq ayrim moliyaviy tafsilotlar hali hal etilishi lozim. Kasadoning sotilishi Barselonaga Rodri transferini darhol yakunlash imkonini berishi mumkin.

Yevropa futbolida transfer oynasi qizgʻin pallaga kirgan bir paytda, Kataloniyaning Barselona klubi atrofidagi soʻnggi yangiliklar muxlislar eʼtiborini tortmoqda. Jamoa rahbariyati tarkibni yangilash va moliyaviy barqarorlikni taʼminlash maqsadida bir qator futbolchilar bilan xayrlashishni, shu bilan birga, yirik transferlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ushbu murakkab transfer zanjirida Saudiya Arabistoni klublarining faolligi hamda Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri atrofidagi vaziyat hal qiluvchi rol oʻynayotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mark Kasadoga boʻlgan qiziqish va moliyaviy shartlar

Ekrem Konur va boshqa nufuzli manbalar tarqatgan xabarlarga koʻra, Barselona yosh yarim himoyachisi Mark Kasadoni sotishga tayyor. Unga Saudiya Arabistonining Roshn Saudi Pro League vakillari, xususan, Al-Ahli va Al-Hilal klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Kataloniya grandi oʻz tarbiyalanuvchisi uchun kamida 40 million yevro talab qilmoqda. Ushbu mablagʻ klub uchun transfer bozorida boshqa muhim kelishuvlarni amalga oshirishda asosiy moliyaviy manba boʻlib xizmat qiladi.

Maʼlum boʻlishicha, Mark Kasadoning transferi va Manchester Siti yetakchisi Rodri bilan bogʻliq muzokaralar bir-biri bilan chambarchas bogʻlangan. Barselona rahbariyati Rodrini oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin kelgan, biroq transfer yakunlanishi uchun baʼzi moliyaviy tafsilotlar hal etilishi lozim. Angliya chempioni safida toʻp surayotgan tajribali yarim himoyachining Kataloniyaga koʻchib oʻtishi klub uchun sezilarli moliyaviy xarajatlarni talab qiladi.

Aynan shu nuqtada Saudiya Arabistoni klublarining faolligi Barselona qoʻlini uzun qilmoqda. Al-Ahli va Al-Hilal klublari oʻrtasida Mark Kasadoni oʻz safiga qoʻshib olish uchun raqobat qizgʻin tus olgan. Agar kataloniyaliklar Kasadoni belgilangan 40 million yevro evaziga sotishga muvaffaq boʻlishsa, bu klub kassasiga katta daromad keltirib, Rodri transferini darhol yakunlash imkoniyatini beradi.

Transfer bozoridagi oʻzaro bogʻliqlik

Zamonaviy futbol bozorida bir transferning muvaffaqiyati koʻpincha boshqa bir bitimga bogʻlib qolishi odatiy holga aylangan. Barselona ham aynan shunday strategiyani qoʻllagan holda, oʻzining moliyaviy imkoniyatlarini hisobga olib qadam tashlamoqda. Mark Kasadoning sotuvi klub byudjetiga kerakli naqd pulni olib keladi va bu Rodri transferidagi soʻnggi toʻsiqlarni bartaraf etishga yordam beradi.

Mutaxassislarning fikricha, agar ushbu moliyaviy reja muvaffaqiyatli amalga oshsa, Barselona yarim himoya chizigʻini sezilarli darajada kuchaytiribgina qolmay, transfer bozoridagi oʻz maqsadlarini toʻliq bajaradi. Ayni paytda barcha eʼtibor tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarning yakuniy natijasiga qaratilgan boʻlib, yaqin kunlarda bu borada rasmiy qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda.

BarselonaRodriMark KasadoTransferSaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)