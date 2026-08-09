Barselona Rodri transferi uchun Kasadini sotishga tayyorlanmoqda
Barselona Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri transferini amalga oshirish uchun Mark Kasadoni kamida 40 million yevroga sotishga tayyor. Kasadoga Saudiya Arabistonining Al-Ahli va Al-Hilal klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Rodri transferi bo'yicha muzokaralar yakunlanishiga yaqin, biroq ayrim moliyaviy tafsilotlar hali hal etilishi lozim. Kasadoning sotilishi Barselonaga Rodri transferini darhol yakunlash imkonini berishi mumkin.
Yevropa futbolida transfer oynasi qizgʻin pallaga kirgan bir paytda, Kataloniyaning Barselona klubi atrofidagi soʻnggi yangiliklar muxlislar eʼtiborini tortmoqda. Jamoa rahbariyati tarkibni yangilash va moliyaviy barqarorlikni taʼminlash maqsadida bir qator futbolchilar bilan xayrlashishni, shu bilan birga, yirik transferlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ushbu murakkab transfer zanjirida Saudiya Arabistoni klublarining faolligi hamda Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri atrofidagi vaziyat hal qiluvchi rol oʻynayotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mark Kasadoga boʻlgan qiziqish va moliyaviy shartlarEkrem Konur va boshqa nufuzli manbalar tarqatgan xabarlarga koʻra, Barselona yosh yarim himoyachisi Mark Kasadoni sotishga tayyor. Unga Saudiya Arabistonining Roshn Saudi Pro League vakillari, xususan, Al-Ahli va Al-Hilal klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Kataloniya grandi oʻz tarbiyalanuvchisi uchun kamida 40 million yevro talab qilmoqda. Ushbu mablagʻ klub uchun transfer bozorida boshqa muhim kelishuvlarni amalga oshirishda asosiy moliyaviy manba boʻlib xizmat qiladi.
Maʼlum boʻlishicha, Mark Kasadoning transferi va Manchester Siti yetakchisi Rodri bilan bogʻliq muzokaralar bir-biri bilan chambarchas bogʻlangan. Barselona rahbariyati Rodrini oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin kelgan, biroq transfer yakunlanishi uchun baʼzi moliyaviy tafsilotlar hal etilishi lozim. Angliya chempioni safida toʻp surayotgan tajribali yarim himoyachining Kataloniyaga koʻchib oʻtishi klub uchun sezilarli moliyaviy xarajatlarni talab qiladi.
Aynan shu nuqtada Saudiya Arabistoni klublarining faolligi Barselona qoʻlini uzun qilmoqda. Al-Ahli va Al-Hilal klublari oʻrtasida Mark Kasadoni oʻz safiga qoʻshib olish uchun raqobat qizgʻin tus olgan. Agar kataloniyaliklar Kasadoni belgilangan 40 million yevro evaziga sotishga muvaffaq boʻlishsa, bu klub kassasiga katta daromad keltirib, Rodri transferini darhol yakunlash imkoniyatini beradi.
Transfer bozoridagi oʻzaro bogʻliqlikZamonaviy futbol bozorida bir transferning muvaffaqiyati koʻpincha boshqa bir bitimga bogʻlib qolishi odatiy holga aylangan. Barselona ham aynan shunday strategiyani qoʻllagan holda, oʻzining moliyaviy imkoniyatlarini hisobga olib qadam tashlamoqda. Mark Kasadoning sotuvi klub byudjetiga kerakli naqd pulni olib keladi va bu Rodri transferidagi soʻnggi toʻsiqlarni bartaraf etishga yordam beradi.
Mutaxassislarning fikricha, agar ushbu moliyaviy reja muvaffaqiyatli amalga oshsa, Barselona yarim himoya chizigʻini sezilarli darajada kuchaytiribgina qolmay, transfer bozoridagi oʻz maqsadlarini toʻliq bajaradi. Ayni paytda barcha eʼtibor tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarning yakuniy natijasiga qaratilgan boʻlib, yaqin kunlarda bu borada rasmiy qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda.
…