Manchester Yunayted Lester isteʼdodi uchun kurashga kirishdi

·84·Sport
Manchester Yunayted Lester isteʼdodi uchun kurashga kirishdi
Qisqacha

Manchester Yunayted Lester Siti yarim himoyachisi Lui Peyj transferi bo'yicha muzokaralarni boshladi va hozircha poygada yetakchilik qilmoqda. 18 yoshli futbolchi o'tgan mavsumdagi o'yinlari uchun EFL talqiniga ko'ra Apprentice of the Year unvonini qo'lga kiritgan. Arsenal va Aston Villa ham Angliya U-20 terma jamoasi a'zosi bo'lgan futbolchiga qiziqish bildirmoqda.

Angliya Premer-ligasining grand klublari yosh iqtidorlarni oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi faolligini oshirmoqda. BBC Sport xabariga koʻra, Manchester Yunayted Lester Siti jamoasining istiqbolli yarim himoyachisi Lui Peyj transferi boʻyicha muzokaralarni boshlab yubordi. Oldinda esa bu futbolchi uchun asosiy raqib sifatida Arsenal klubi turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan oyda 18 yoshni qarshi olgan yosh futbolchi yuqori diviziondan tashqaridagi eng yorqin iqtidorlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Lester Siti jamoasi quyi ligaga tushib ketganiga qaramay, Lui Peyj oʻtgan mavsumdagi ajoyib oʻyinlari evaziga EFL talqiniga koʻra yilning eng yaxshi shogirdi — Apprentice of the Year unvoniga sazovor boʻldi. Bu esa uning atrofidagi qiziqishlarni yanada oshirib yubordi.

Transfer bozori va asosiy daʼvogarlar

Manchester Yunayted yoshlar akademiyasini kuchaytirish maqsadida Peyjni asosiy nishon sifatida belgilagan. Hozirda klublar oʻrtasida transfer narxi boʻyicha muzokaralar davom etmoqda. Angliya U-20 yoshlar terma jamoasi aʼzosi boʻlgan futbolchi oʻtgan yilning sentyabr oyida oʻzining ilk professional shartnomasini imzolagan edi.

Shunga qaramay, Manchester Yunayted bu kurashda yagona emas. Maʼlumotlarga koʻra, Arsenal va Aston Villa klublari ham soʻnggi haftalarda mazkur markaziy yarim himoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Shunga qaramay, Manchester klubi transfer poygasida hozircha yetakchilik qilmoqda.

Lui Peyjning faoliyati va klubdagi oʻrni

Lui Peyj Lester Siti safida allaqachon 21 ta asosiy jamoa uchrashuvida maydonga tushishga ulgurdi. Uning soʻnggi oʻyinlaridan biri shanba kuni Liga kubogi doirasida Nortgempton Taun jamoasiga qarshi kechdi. Futbolchi klub akademiyasiga toʻqqiz yoshgacha boʻlgan guruh vaqtida qoʻshilgan boʻlib, yillar davomida maydonda qoʻrqmas raqobatbardosh oʻyinchi sifatida shakllandi.

Agar Arsenal bu kurashda imkoniyatni boy bersa, bu yozda Lester Siti yosh iqtidorining Manchester klublariga oʻtishi bilan bogʻliq ikkinchi shunday holat boʻladi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Jeremi Monga 10 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga qoʻshilgan edi. Hozirda har qanday daʼvogar klub futbolchi uchun Lester Siti rahbariyati bilan kelishib olishi talab etiladi, chunki u amaldagi professional shartnomaga ega.

Manchester YunaytedArsenalLester SitiLui PeyjTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)