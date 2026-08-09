Manchester Yunayted Lester isteʼdodi uchun kurashga kirishdi
Manchester Yunayted Lester Siti yarim himoyachisi Lui Peyj transferi bo'yicha muzokaralarni boshladi va hozircha poygada yetakchilik qilmoqda. 18 yoshli futbolchi o'tgan mavsumdagi o'yinlari uchun EFL talqiniga ko'ra Apprentice of the Year unvonini qo'lga kiritgan. Arsenal va Aston Villa ham Angliya U-20 terma jamoasi a'zosi bo'lgan futbolchiga qiziqish bildirmoqda.
Angliya Premer-ligasining grand klublari yosh iqtidorlarni oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi faolligini oshirmoqda. BBC Sport xabariga koʻra, Manchester Yunayted Lester Siti jamoasining istiqbolli yarim himoyachisi Lui Peyj transferi boʻyicha muzokaralarni boshlab yubordi. Oldinda esa bu futbolchi uchun asosiy raqib sifatida Arsenal klubi turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan oyda 18 yoshni qarshi olgan yosh futbolchi yuqori diviziondan tashqaridagi eng yorqin iqtidorlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Lester Siti jamoasi quyi ligaga tushib ketganiga qaramay, Lui Peyj oʻtgan mavsumdagi ajoyib oʻyinlari evaziga EFL talqiniga koʻra yilning eng yaxshi shogirdi — Apprentice of the Year unvoniga sazovor boʻldi. Bu esa uning atrofidagi qiziqishlarni yanada oshirib yubordi.
Transfer bozori va asosiy daʼvogarlarManchester Yunayted yoshlar akademiyasini kuchaytirish maqsadida Peyjni asosiy nishon sifatida belgilagan. Hozirda klublar oʻrtasida transfer narxi boʻyicha muzokaralar davom etmoqda. Angliya U-20 yoshlar terma jamoasi aʼzosi boʻlgan futbolchi oʻtgan yilning sentyabr oyida oʻzining ilk professional shartnomasini imzolagan edi.
Shunga qaramay, Manchester Yunayted bu kurashda yagona emas. Maʼlumotlarga koʻra, Arsenal va Aston Villa klublari ham soʻnggi haftalarda mazkur markaziy yarim himoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Shunga qaramay, Manchester klubi transfer poygasida hozircha yetakchilik qilmoqda.
Lui Peyjning faoliyati va klubdagi oʻrniLui Peyj Lester Siti safida allaqachon 21 ta asosiy jamoa uchrashuvida maydonga tushishga ulgurdi. Uning soʻnggi oʻyinlaridan biri shanba kuni Liga kubogi doirasida Nortgempton Taun jamoasiga qarshi kechdi. Futbolchi klub akademiyasiga toʻqqiz yoshgacha boʻlgan guruh vaqtida qoʻshilgan boʻlib, yillar davomida maydonda qoʻrqmas raqobatbardosh oʻyinchi sifatida shakllandi.
Agar Arsenal bu kurashda imkoniyatni boy bersa, bu yozda Lester Siti yosh iqtidorining Manchester klublariga oʻtishi bilan bogʻliq ikkinchi shunday holat boʻladi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Jeremi Monga 10 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga qoʻshilgan edi. Hozirda har qanday daʼvogar klub futbolchi uchun Lester Siti rahbariyati bilan kelishib olishi talab etiladi, chunki u amaldagi professional shartnomaga ega.
…