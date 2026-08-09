Jill Lepore Kremniy vodiysi va sunʼiy davlat haqida ogohlantirdi

·112·Texno
Jill Lepore Kremniy vodiysi va sunʼiy davlat haqida ogohlantirdi
Qisqacha

Jill Lepore xususiy texnologik korporatsiyalar demokratiya va davlat boshqaruvi funksiyalarini egallab borayotgani yangi turdagi tiranlikka olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Garvard tarixchisi bu jarayonni “sun'iy davlat” deb atab, uning AQSh va boshqa mamlakatlarda milliy respublikalar o'rnini egallayotganini ta'kidladi.

Taniqli Garvard tarixchisi va The New Yorker jurnali muallifi Jill Lepore oʻzining navbatdagi «The Rise and Fall of the Artificial State» nomli kitobida zamonaviy texnologik kompaniyalar demokratiya funksiyalarini bosqichma-bosqich egallab borayotgani haqida jiddiy ogohlantirdi. TechCrunch nashrining Equity podkastiga bergan intervyusida olima xususiy korporatsiyalar davlat boshqaruvini oʻz qoʻliga olayotgani jamiyatni algoritm va mashinalar hukmronligiga, natijada esa yangi turdagi tiranlikka olib kelishini taʼkidladi. Ushbu jarayon nafaqat siyosiy tizimga, balki butun dunyo boʻylab liberal demokratik qadriyatlarga putur yetkazmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Olimaning fikricha, u «sunʼiy davlat» deb atayotgan tushuncha hozirgi kunda AQSh va boshqa davlatlarda milliy respublikalar oʻrnini egallab bormoqda. Bu gʻoya asrlar davomida shakllanib kelgan texnokratik falsafalarga borib taqaladi va jamiyatni mashinalar boshqarishi muqarrarligini targʻib qiladi. Texnologiya sohasiga qarshi emasligini alohida taʼkidlagan muallif asosiy muammo xususiy korporatsiyalarning davlat vazifalarini bajarishga urinishi ekanini tushuntirdi.

Ilmiy fantastika va siyosat ziddiyati

ixbt.com va boshqa texnologik manbalar muhokama qilgan mavzular qatorida, Jill Lepore Kremniy vodiysining yetakchilari, xususan, Elon Musk ilmiy fantastika asarlari hamda komikslarni notoʻgʻri tushungan holda kelajakni barpo etishga urinayotganini tanqid qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Elon Musk yoqtiradigan fantastik gʻoyalar va obrazlar aslida tadbirkorning oʻz siyosiy eʼtiqodlariga butunlay zid keladi va ularni inkor etadi.

Tarixchi oʻzining yangi kitobida bunday sunʼiy tuzilmalarning ildizlarini ilmiy fantastika adabiyoti orqali oʻrganib chiqqan. Uning kuzatishlariga koʻra, mashinalar boshqaruviga asoslangan jamiyatlar uzoq yashay olmaydi va muqarrar ravishda tanazzulga yuz tutadi, biroq zamonaviy texnologik gigantlar bu tarixiy saboqlarni eʼtiborsiz qoldirmoqda.

Demokratiyaning kelajagi xavf ostida

Asar doirasida koʻtarilgan asosiy masalalardan biri — asrlar davomida shakllangan teng huquqlilik va demokratik erkinliklarning soʻnggi yillardagi tushkunligidir. Algoritmlar va korporatsiyalar boshqaruviga asoslangan jamiyat fuqarolarning siyosiy jarayonlardagi ishtirokini yoʻqqa chiqaradi va jamiyatda mistifikatsiyani kuchaytiradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur kitob zamonaviy texnologik sanoatning jamiyatga taʼsirini chuqur ilmiy va tarixiy nuqtayi nazardan tahlil qilishi bilan ahamiyatlidir. U raqamli asrda davlat va fuqaro oʻrtasidagi munosabatlar qanday oʻzgarib borayotganini tushunishda muhim manba boʻlib xizmat qiladi.

Jill LeporeSilicon ValleyTexnologiyaDemokratiyaIlmiy fantastika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi