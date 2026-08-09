Mark Bernal transfer masalasida Xansi Flikka qarshi chiqishi mumkin

·49·Sport
Mark Bernal transfer masalasida Xansi Flikka qarshi chiqishi mumkin
Qisqacha

Barselonaning istiqbolli yarimhimoyachisi Mark Bernal o'yin amaliyoti kamligidan xavotirlanib, jamoani tark etish variantlarini ko'rib chiqmoqda va unga Manchester Siti kabi klublar qiziqish bildirmoqda. Biroq bosh murabbiy Xansi Flik uning ketishiga qat'iyan qarshi chiqib, transferiga ruxsat bermasligini ma'lum qilgan. Barselona yarimhimoyasidagi kuchli raqobat Bernalning muntazam maydonga tushish imkoniyatlari borasida ikkilanishiga sabab bo'lmoqda.

Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sari Yevropaning yetakchi klublarida tarkibni shakllantirish jarayoni qizgʻin tus olmoqda. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniyaning Barselona klubi istiqbolli yarimhimoyachisi Mark Bernal oʻyin amaliyoti kamligidan xavotir bildirib, jamoani tark etish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Unga boshqa klublardan, jumladan Manchester Siti tomonidan ham qiziqishlar mavjudligi vaziyatni yanada jiddiylashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yosh iqtidor egasi va Xansi Flikning qatʼiy pozitsiyasi

Hozirgi kunda Barselona yarimhimoyasida raqobat juda shafqatsiz darajada yuqori. Yosh futbolchi oʻzining professional rivojlanishi va salohiyatini toʻla namoyon etishi uchun muntazam ravishda maydonga tushishi kerakligini yaxshi tushunadi. Biroq bosh murabbiy Xansi Flik isteʼdodli futbolchining ketishiga qatʼiyan qarshi chiqmoqda va uning transferiga ruxsat bermasligini ochiq-oydin maʼlum qildi.

Germaniyalik mutaxassis yosh oʻyinchining imkoniyatlarini yuqori baholab, uni kelgusida jamoaning markaziy chizigʻidagi eng muhim figuralardan biriga aylanishiga ishonsa-da, raqobat masalasi hal etilmay qolmoqda. Xansi Flik futbolchiga boʻlgan toʻliq ishonchini bildirgan boʻlsa-da, markazdagi boshqa futbolchilarning yuqori savvosi Bernalda doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlish borasida haqli ikkilanishlarni keltirib chiqaryapti.

Transfer bozori va kelajakdagi xatarlar

Klub bungacha ham yetarli oʻyin amaliyotini izlab ketgan bir nechta yosh tarbiyalanuvchilarini yoʻqotib qoʻygan edi. Shu boisdan ham muxlislar va mutaxassislar markaziy chizqdagi boshqa futbolchilarning kelajagi qanday kechishini diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Agar mavsum davomida unga ajratiladigan vaqt cheklanganicha qolsa, Mark Bernal oʻzining kelajagini saqlab qolish maqsadida keskin qaror qabul qilishi va boshqa takliflarni jiddiy oʻylab koʻrishi ehtimoldan xoli emas.

Xulosa qilib aytganda, Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻzining yosh yulduzini saqlab qolish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Biroq futbolchining shaxsiy ambitsiyalari va maydonda koʻproq boʻlish istagi transfer oynasining soʻnggi daqiqalarigacha vaziyatning keskin saqlanib qolishiga sabab boʻlmoqda.

BarselonaMark BernalXansi FlikTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)