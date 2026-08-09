Mark Bernal transfer masalasida Xansi Flikka qarshi chiqishi mumkin
Barselonaning istiqbolli yarimhimoyachisi Mark Bernal o'yin amaliyoti kamligidan xavotirlanib, jamoani tark etish variantlarini ko'rib chiqmoqda va unga Manchester Siti kabi klublar qiziqish bildirmoqda. Biroq bosh murabbiy Xansi Flik uning ketishiga qat'iyan qarshi chiqib, transferiga ruxsat bermasligini ma'lum qilgan. Barselona yarimhimoyasidagi kuchli raqobat Bernalning muntazam maydonga tushish imkoniyatlari borasida ikkilanishiga sabab bo'lmoqda.
Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sari Yevropaning yetakchi klublarida tarkibni shakllantirish jarayoni qizgʻin tus olmoqda. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniyaning Barselona klubi istiqbolli yarimhimoyachisi Mark Bernal oʻyin amaliyoti kamligidan xavotir bildirib, jamoani tark etish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Unga boshqa klublardan, jumladan Manchester Siti tomonidan ham qiziqishlar mavjudligi vaziyatni yanada jiddiylashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yosh iqtidor egasi va Xansi Flikning qatʼiy pozitsiyasiHozirgi kunda Barselona yarimhimoyasida raqobat juda shafqatsiz darajada yuqori. Yosh futbolchi oʻzining professional rivojlanishi va salohiyatini toʻla namoyon etishi uchun muntazam ravishda maydonga tushishi kerakligini yaxshi tushunadi. Biroq bosh murabbiy Xansi Flik isteʼdodli futbolchining ketishiga qatʼiyan qarshi chiqmoqda va uning transferiga ruxsat bermasligini ochiq-oydin maʼlum qildi.
Germaniyalik mutaxassis yosh oʻyinchining imkoniyatlarini yuqori baholab, uni kelgusida jamoaning markaziy chizigʻidagi eng muhim figuralardan biriga aylanishiga ishonsa-da, raqobat masalasi hal etilmay qolmoqda. Xansi Flik futbolchiga boʻlgan toʻliq ishonchini bildirgan boʻlsa-da, markazdagi boshqa futbolchilarning yuqori savvosi Bernalda doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlish borasida haqli ikkilanishlarni keltirib chiqaryapti.
Transfer bozori va kelajakdagi xatarlarKlub bungacha ham yetarli oʻyin amaliyotini izlab ketgan bir nechta yosh tarbiyalanuvchilarini yoʻqotib qoʻygan edi. Shu boisdan ham muxlislar va mutaxassislar markaziy chizqdagi boshqa futbolchilarning kelajagi qanday kechishini diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Agar mavsum davomida unga ajratiladigan vaqt cheklanganicha qolsa, Mark Bernal oʻzining kelajagini saqlab qolish maqsadida keskin qaror qabul qilishi va boshqa takliflarni jiddiy oʻylab koʻrishi ehtimoldan xoli emas.
Xulosa qilib aytganda, Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻzining yosh yulduzini saqlab qolish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Biroq futbolchining shaxsiy ambitsiyalari va maydonda koʻproq boʻlish istagi transfer oynasining soʻnggi daqiqalarigacha vaziyatning keskin saqlanib qolishiga sabab boʻlmoqda.
…