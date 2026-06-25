Xiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdi

·29·Texno
Xiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdi

Maishiy texnika bozorida yetakchi oʻrinlardan birini egallab kelayotgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining eng kuchli va aqlli robot-changyutgichi — Robot Vacuum 6 Max modelini global bozorga chiqarishga tayyorlanmoqda. Ushbu qurilma nafaqat yuqori soʻrish quvvati, balki sunʼiy intellektga asoslangan ilgʻor navigatsiya tizimi bilan ham sohadagi standartlarni yangilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman allaqachon kompaniyaning xalqaro rasmiy saytida paydo boʻlgan. Bu esa qurilmaning yaqin haftalar ichida Xitoydan tashqaridagi bozorlarda, jumladan, Markaziy Osiyo hududida ham sotuvga chiqishidan dalolat beradi. Hozircha Xitoy ichki bozorida uning narxi taxminan 680 dollar etib belgilangan, biroq xalqaro eksport va soliqlar hisobiga global narx biroz balandroq boʻlishi mumkin.

Inqilobiy tozalash tizimi va texnik imkoniyatlar

Robot Vacuum 6 Max modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning soʻrish quvvatidadir — u 35 000 Pa koʻrsatkichga ega. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda bozordagi aksariyat raqobatchilardan bir necha barobar yuqori boʻlib, hatto eng ogʻir va mayda qoldiqlarni ham gilamlar orasidan osonlikcha sugʻurib olish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma 6 santimetrgacha boʻlgan balandlikdagi toʻsiqlardan (masalan, baland ostonalardan) bemalol oʻta oladi.

Qurilma toʻlaqonli yuvuvchi changyutgich hisoblanadi. U maxsus rolikli shvabra bilan jihozlangan boʻlib, tozalash jarayonida u doimiy ravishda toza suv bilan yuvilib turadi. Ish yakunlangach, dok-stansiya shvabrani qaynoq suv bilan yuvib, dezinfeksiya qiladi va quritadi. Bu esa foydalanuvchini qoʻlda tozalash tashvishidan butunlay xalos etadi.

Uchta kamera va aqlli datchiklar

Xiaomi muhandislari yangi modelga uchta kameradan iborat murakkab tizimni oʻrnatganlar. Bu tizim robotga quyidagi vazifalarni bajarishda yordam beradi:

  • Xonadagi toʻsiqlarni aniq masofadan tanib olish va ularni chetlab oʻtish;
  • Qattiq chiqindilarni suyuqliklardan ajratish;
  • Ifloslanish darajasi yuqori boʻlgan hududlarni aniqlab, oʻsha joyda tozalash quvvatini avtomatik oshirish;
  • Suyuqlik va qattiq chiqindi aralashib ketgan holatlarda Xiaomi Home ilovasi orqali foydalanuvchini ogohlantirish.
Devor chetlari va mebellar ostini sifatli tozalash uchun Robot Vacuum 6 Max qoʻshimcha yumaloq shvabra va tashqariga chiquvchi yon choʻtka bilan taʼminlangan. Bu texnologiya burchaklarda chang qolib ketishining oldini oladi. Qurilma toʻliq avtonom tarzda ishlaydi va oʻz-oʻzini tozalash stansiyasi tufayli inson aralashuvini minimal darajaga tushiradi.

Oʻzbekiston bozorida Xiaomi robot-changyutgichlari oʻzining narx va sifat mutanosibligi bilan juda ommabop. Robot Vacuum 6 Max modelining kirib kelishi yuqori texnologiyali gadjetlarni xush koʻruvchi mahalliy isteʼmolchilar uchun ayni muddao boʻlishi shubhasiz. Tez orada qurilmaning global sotuv sanasi va hududlar boʻyicha aniq narxlari eʼlon qilinishi kutilmoqda.

XiaomiRobot VacuumTexnologiyaSmart HomeGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex va Neptun hamkorlikda suv toshqinidan himoya qiluvchi aqlli tizimni taqdim etdiYandex va Neptun hamkorlikda suv toshqinidan himoya qiluvchi aqlli tizimni taqdim etdiKecha, 23:25Base Power AQSHning eng yirik energiya tarmogʻidagi inqirozni hal etishga kirishdiBase Power AQSHning eng yirik energiya tarmogʻidagi inqirozni hal etishga kirishdiKecha, 23:00Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi: Claude ChatGPT oʻrnini egallamoqdami?Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi: Claude ChatGPT oʻrnini egallamoqdami?Kecha, 22:54Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiKecha, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiKecha, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi