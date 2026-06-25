Xiaomi kompaniyasi 35 000 Pa quvvatli Robot Vacuum 6 Max flagmanini taqdim etdi
Maishiy texnika bozorida yetakchi oʻrinlardan birini egallab kelayotgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining eng kuchli va aqlli robot-changyutgichi — Robot Vacuum 6 Max modelini global bozorga chiqarishga tayyorlanmoqda. Ushbu qurilma nafaqat yuqori soʻrish quvvati, balki sunʼiy intellektga asoslangan ilgʻor navigatsiya tizimi bilan ham sohadagi standartlarni yangilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman allaqachon kompaniyaning xalqaro rasmiy saytida paydo boʻlgan. Bu esa qurilmaning yaqin haftalar ichida Xitoydan tashqaridagi bozorlarda, jumladan, Markaziy Osiyo hududida ham sotuvga chiqishidan dalolat beradi. Hozircha Xitoy ichki bozorida uning narxi taxminan 680 dollar etib belgilangan, biroq xalqaro eksport va soliqlar hisobiga global narx biroz balandroq boʻlishi mumkin.
Inqilobiy tozalash tizimi va texnik imkoniyatlarRobot Vacuum 6 Max modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning soʻrish quvvatidadir — u 35 000 Pa koʻrsatkichga ega. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda bozordagi aksariyat raqobatchilardan bir necha barobar yuqori boʻlib, hatto eng ogʻir va mayda qoldiqlarni ham gilamlar orasidan osonlikcha sugʻurib olish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma 6 santimetrgacha boʻlgan balandlikdagi toʻsiqlardan (masalan, baland ostonalardan) bemalol oʻta oladi.
Qurilma toʻlaqonli yuvuvchi changyutgich hisoblanadi. U maxsus rolikli shvabra bilan jihozlangan boʻlib, tozalash jarayonida u doimiy ravishda toza suv bilan yuvilib turadi. Ish yakunlangach, dok-stansiya shvabrani qaynoq suv bilan yuvib, dezinfeksiya qiladi va quritadi. Bu esa foydalanuvchini qoʻlda tozalash tashvishidan butunlay xalos etadi.
Uchta kamera va aqlli datchiklarXiaomi muhandislari yangi modelga uchta kameradan iborat murakkab tizimni oʻrnatganlar. Bu tizim robotga quyidagi vazifalarni bajarishda yordam beradi:
- Xonadagi toʻsiqlarni aniq masofadan tanib olish va ularni chetlab oʻtish;
- Qattiq chiqindilarni suyuqliklardan ajratish;
- Ifloslanish darajasi yuqori boʻlgan hududlarni aniqlab, oʻsha joyda tozalash quvvatini avtomatik oshirish;
- Suyuqlik va qattiq chiqindi aralashib ketgan holatlarda Xiaomi Home ilovasi orqali foydalanuvchini ogohlantirish.
Oʻzbekiston bozorida Xiaomi robot-changyutgichlari oʻzining narx va sifat mutanosibligi bilan juda ommabop. Robot Vacuum 6 Max modelining kirib kelishi yuqori texnologiyali gadjetlarni xush koʻruvchi mahalliy isteʼmolchilar uchun ayni muddao boʻlishi shubhasiz. Tez orada qurilmaning global sotuv sanasi va hududlar boʻyicha aniq narxlari eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…