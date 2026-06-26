NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqda

·0·Texno
NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqda

AQSHning NASA koinot agentligi va Loft Orbital kompaniyasi sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalariga asoslangan yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlarini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi koinot apparatlariga Yerdagi favqulodda hodisalar, xususan, oʻrmon yongʻinlari va atrof-muhit ifloslanishini inson aralashuvisiz, mustaqil ravishda aniqlash imkonini berishdir. Bu haqda ixbt.com nashri Loft Orbital kompaniyasi maʼlumotlariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Federated Autonomous Measurement (FAME) dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ushbu loyiha koinotdagi maʼlumotlarni qayta ishlash tezligini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Hozirgi kunda sunʼiy yoʻldoshlar Yer yuzasini suratga oladi, soʻngra ulkan hajmdagi maʼlumotlarni Yerga uzatadi. Mutaxassislar ushbu tasvirlarni tahlil qilib, zarurat tugʻilganda boshqa apparatlarga batafsilroq kuzatuv olib borish buyrugʻini beradi. Yangi tizim esa barcha tahliliy jarayonlarni bevosita koinotning oʻzida amalga oshiradi.

Sinovlarning birinchi bosqichi joriy yilning iyun oyida Loft Orbital kompaniyasining amaldagi sunʼiy yoʻldoshlaridan birida boshlandi. Unga NASAning Reaktiv harakat laboratoriyasi (JPL) tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dasturiy taʼminot oʻrnatildi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya koinot apparatlariga bir-biri bilan maʼlumot almashish va muhim voqealarga tezkor munosabat bildirish imkonini beradi.

Koinotda mustaqil qaror qabul qilish texnologiyasi

Loyiha doirasida "tip-and-cue" deb ataladigan jarayon avtomatlashtiriladi. Bunda bitta sunʼiy yoʻldosh shubhali obʼyektni (masalan, yongʻin oʻchogʻini) aniqlasa, darhol boshqa apparatlarga signal yuboradi. Boshqa sunʼiy yoʻldoshlar esa Yer stansiyasidan buyruq kutib oʻtirmasdan, oʻz datchiklarini oʻsha nuqtaga qaratadi va batafsil tahlilni boshlaydi. Bu vaqtni tejash va tabiiy ofatlarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Loft Orbital vakili Pol Lasserrening soʻzlariga koʻra, ilgari sunʼiy intellekt modellarining oʻta yirikligi va koinot apparatlarining hisoblash quvvati cheklangani sababli bunday tizimlarni joriy etish imkonsiz deb hisoblangan. Biroq soʻnggi oylarda paydo boʻlgan ixcham va "multimodal" fikrlash qobiliyatiga ega yangi avlod SI modellari bu toʻsiqlarni bartaraf etdi. Endilikda sunʼiy yoʻldoshlar kamroq energiya sarflagan holda murakkab tasvirlarni real vaqt rejimida tahlil qila oladi.

Yangi tizimning ishlash tamoyili quyidagi muhim bosqichlarni oʻz ichiga oladi:

  • Yer yuzasini doimiy ravishda koinot patruli rejimida kuzatish;
  • SI yordamida tasvirlardagi anomaliyalarni (tutun, neft toʻkilishi, suv sathining oʻzgarishi) aniqlash;
  • Maʼlumotlarni Yerga yubormasdan, apparat bortida tahlil qilish;
  • Boshqa sunʼiy yoʻldoshlarga avtomatik tarzda vazifa topshirish.

Ushbu texnologiya nafaqat yongʻinlarni, balki global ekologik oʻzgarishlarni kuzatishda ham inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Loft Orbital kelgusi yillarda, aniqrogʻi 2027 va 2028-yillarda yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlarini uchirishni rejalashtirgan boʻlib, ularda ushbu avtonom tizim toʻliq quvvat bilan ishga tushiriladi. Bu esa insoniyatga koinotdan turib sayyoramizni yanada samaraliroq himoya qilish imkonini beradi.

NASASunʼiy IntellektKoinotTexnologiyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiMicrosoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiBugun, 00:57OpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiOpenAI yangi Patch the Planet tashabbusi bilan internet xavfsizligini kuchaytiradiBugun, 00:55IBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiIBM dunyodagi ilk 1 nanometrdan kichik chiplar texnologiyasini taqdim etdiBugun, 00:23Notion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiNotion oʻzining elektron pochta xizmatini yopib, bor eʼtiborini sunʼiy intellektga qaratadiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi