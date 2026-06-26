NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqda
AQSHning NASA koinot agentligi va Loft Orbital kompaniyasi sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalariga asoslangan yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlarini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi koinot apparatlariga Yerdagi favqulodda hodisalar, xususan, oʻrmon yongʻinlari va atrof-muhit ifloslanishini inson aralashuvisiz, mustaqil ravishda aniqlash imkonini berishdir. Bu haqda ixbt.com nashri Loft Orbital kompaniyasi maʼlumotlariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Federated Autonomous Measurement (FAME) dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ushbu loyiha koinotdagi maʼlumotlarni qayta ishlash tezligini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Hozirgi kunda sunʼiy yoʻldoshlar Yer yuzasini suratga oladi, soʻngra ulkan hajmdagi maʼlumotlarni Yerga uzatadi. Mutaxassislar ushbu tasvirlarni tahlil qilib, zarurat tugʻilganda boshqa apparatlarga batafsilroq kuzatuv olib borish buyrugʻini beradi. Yangi tizim esa barcha tahliliy jarayonlarni bevosita koinotning oʻzida amalga oshiradi.
Sinovlarning birinchi bosqichi joriy yilning iyun oyida Loft Orbital kompaniyasining amaldagi sunʼiy yoʻldoshlaridan birida boshlandi. Unga NASAning Reaktiv harakat laboratoriyasi (JPL) tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dasturiy taʼminot oʻrnatildi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya koinot apparatlariga bir-biri bilan maʼlumot almashish va muhim voqealarga tezkor munosabat bildirish imkonini beradi.
Koinotda mustaqil qaror qabul qilish texnologiyasiLoyiha doirasida "tip-and-cue" deb ataladigan jarayon avtomatlashtiriladi. Bunda bitta sunʼiy yoʻldosh shubhali obʼyektni (masalan, yongʻin oʻchogʻini) aniqlasa, darhol boshqa apparatlarga signal yuboradi. Boshqa sunʼiy yoʻldoshlar esa Yer stansiyasidan buyruq kutib oʻtirmasdan, oʻz datchiklarini oʻsha nuqtaga qaratadi va batafsil tahlilni boshlaydi. Bu vaqtni tejash va tabiiy ofatlarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Loft Orbital vakili Pol Lasserrening soʻzlariga koʻra, ilgari sunʼiy intellekt modellarining oʻta yirikligi va koinot apparatlarining hisoblash quvvati cheklangani sababli bunday tizimlarni joriy etish imkonsiz deb hisoblangan. Biroq soʻnggi oylarda paydo boʻlgan ixcham va "multimodal" fikrlash qobiliyatiga ega yangi avlod SI modellari bu toʻsiqlarni bartaraf etdi. Endilikda sunʼiy yoʻldoshlar kamroq energiya sarflagan holda murakkab tasvirlarni real vaqt rejimida tahlil qila oladi.
Yangi tizimning ishlash tamoyili quyidagi muhim bosqichlarni oʻz ichiga oladi:
- Yer yuzasini doimiy ravishda koinot patruli rejimida kuzatish;
- SI yordamida tasvirlardagi anomaliyalarni (tutun, neft toʻkilishi, suv sathining oʻzgarishi) aniqlash;
- Maʼlumotlarni Yerga yubormasdan, apparat bortida tahlil qilish;
- Boshqa sunʼiy yoʻldoshlarga avtomatik tarzda vazifa topshirish.
Ushbu texnologiya nafaqat yongʻinlarni, balki global ekologik oʻzgarishlarni kuzatishda ham inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Loft Orbital kelgusi yillarda, aniqrogʻi 2027 va 2028-yillarda yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlarini uchirishni rejalashtirgan boʻlib, ularda ushbu avtonom tizim toʻliq quvvat bilan ishga tushiriladi. Bu esa insoniyatga koinotdan turib sayyoramizni yanada samaraliroq himoya qilish imkonini beradi.
…