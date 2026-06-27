SpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplar

·19·Texno
SpaceX koinot sanoati uchun yirik kadarlar oʻchogʻiga aylandi: 1300 dan ortiq yangi startaplar

Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi nafaqat koinotni zabt etishda yetakchilik qilmoqda, balki butun boshli yangi tadbirkorlar avlodini shakllantiruvchi oʻziga xos "inkubator" vazifasini ham bajarmoqda. Crustdata tahliliy kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, SpaceXʻning sobiq xodimlari tomonidan asos solingan kompaniyalar soni 1330 taga yetgan. Bu koʻrsatkich kompaniyaning texnologik ekotizimga taʼsiri naqadar ulkan ekanligini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, ushbu startaplar bugungi kunga qadar investorlardan jami 9,2 milliard dollar miqdorida kapital jalb qilishga muvaffaq boʻlgan. SpaceX maktabini oʻtagan muhandis va menejerlar nafaqat koinot, balki mudofaa, aviatsiya, sunʼiy intellekt (AI) va biotexnologiya kabi yuqori texnologik sohalarda ham oʻz bizneslarini yoʻlga qoʻyishmoqda. Bu esa SpaceXʻni zamonaviy texnologiyalar olamidagi eng yirik kadrlar fabrikasiga aylantirmoqda.

Koinot iqtisodiyotining yangi ishtirokchilari

SpaceXʻdan ajralib chiqqan tadbirkorlarning aksariyati aynan koinot sanoatida qolib, bozorda yangi yoʻnalishlarni ochishmoqda. Hozirda ushbu sohaning asosiy oʻyinchilari sanalgan quyidagi kompaniyalar aynan sobiq SpaceX xodimlari tomonidan tashkil etilgan:
  • Firefly Aerospace;
  • Relativity Space;
  • Apex va Stoke Space;
  • K2 Space hamda Impulse Space;
  • Xona Space Systems.

Ushbu kompaniyalar koʻp marotaba ishlatiladigan raketalardan tortib, oʻta aniqlikdagi sunʼiy yoʻldosh navigatsiyasi va xususiy orbital tizimlargacha boʻlgan loyihalar ustida ishlamoqda. Aslida, bu jarayon AQSH xususiy koinot sanoatining ikkinchi toʻlqinini shakllantirmoqda, desak mubolagʻa boʻlmaydi. Ixbt.com nashrining yozishicha, SpaceX muhandislik yondashuvlari va ishlab chiqarish standartlari butun sanoat boʻylab tez surʼatlarda yoyilmoqda.

Raqobatchilar bilan kadrlar almashinuvi

Qiziqarli jihati shundaki, SpaceX nafaqat startaplar, balki bevosita raqobatchilar uchun ham asosiy kadrlar manbai boʻlib xizmat qilmoqda. Masalan, Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kompaniyasining 300 dan ortiq amaldagi xodimlari ilgari SpaceXʻda faoliyat yuritgan. Shu bilan birga, teskari oqim ham mavjud: SpaceXʻning 130 ga yaqin xodimi oʻz tajribasini aynan Blue Originʻda boshlagan.

Bunday kadrlar almashinuvi sohadagi kompetensiyalarning oʻzaro oʻtishini taʼminlaydi. Bu esa anʼanaviy aerokosmik sanoatga qaraganda rivojlanish surʼatlarini bir necha barobar tezlashtiradi. Muhandislar bir kompaniyadan ikkinchisiga oʻtar ekan, oʻzlari bilan birga eng samarali ish uslublari va innovatsion gʻoyalarni olib oʻtadilar.

Crustdata mutaxassislari SpaceX xodimlarining taʼlim darajasini ham tahlil qilib chiqishdi. Kompaniyaning AQSHdagi 8200 dan ortiq xodimi orasida eng koʻp bitiruvchilar yetakchi muhandislik universitetlaridan kelgan. Xususan, Georgia Institute of Technology, Michigan universiteti, Purdue universiteti va Texas universiteti (Ostin) bitiruvchilari kompaniyaning intellektual yadrosini tashkil etadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, SpaceX shunchaki raketa ishlab chiqaruvchi korxona emas, balki yangi koinot iqtisodiyotining markaziy tugunidir. Muhandislarning ommaviy ravishda startaplarga va raqobatchi kompaniyalarga oʻtishi butun tarmoq rivojini tezlashtirib, yangi oʻyinchilar uchun bozorga kirish toʻsiqlarini kamaytirmoqda. Bu esa yaqin kelajakda koinot texnologiyalari yanada arzonlashishi va ommalashishiga xizmat qiladi.

SpaceXElon MuskStartapKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiAvito sunʼiy intellekt yordamida kiyim-kechaklarni sotish jarayonini soddalashtirdiBugun, 00:53Novak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiNovak Djokovic yirik investitsiya kompaniyasining maslahatchisiga aylandiBugun, 00:30NASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiNASA astronomlari koinotda «shirin paxta» kabi yumshoq sayyoralarni kashf etdiKecha, 23:53AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladiAQSH hukumati OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 modellarini chekladiKecha, 23:50OpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiOpenAI Hindiston bozorini egallash uchun Uber rahbarini oʻz jamoasiga qoʻshib oldiKecha, 23:24Telegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiTelegram klienti sifatida tanilgan Telega loyihasi 1-iyuldan oʻz faoliyatini toʻxtatadiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi