Apple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqda
AQSHning Apple korporatsiyasi yangi prezident Donald Tramp maʼmuriyati bilan Xitoyning CXMT (ChangXin Memory Technologies) kompaniyasidan operativ xotira chiplarini sotib olish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Financial Times nashrining xabar berishicha, texnologik gigant ushbu masalada AQSH Savdo vazirligi va Vashingtondagi nufuzli shaxslarga rasman murojaat qilgan. Bu qadam Apple mahsulotlari tannarxining keskin oshib ketishini jilovlashga qaratilgan strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Gap shundaki, CXMT kompaniyasi Pentagon tomonidan Xitoy xalq-ozodlik armiyasi bilan aloqador korxonalar roʻyxatiga kiritilgan. Shu sababli, Amerika kompaniyalari ushbu ishlab chiqaruvchi bilan hamkorlik qilishi uchun hukumatdan maxsus ruxsatnoma olishi talab etiladi. Apple uchun ushbu kelishuv nafaqat taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish, balki global bozordagi narxlar bosimidan himoyalanish vositasidir.
Xotira chiplari narxining keskin koʻtarilishiApple kompaniyasining Xitoy bozoriga yuzlanishiga asosiy sabab — jahon bozorida DRAM va NAND xotira chiplari narxining misli koʻrilmagan darajada oʻsib borayotganidir. Yaqindagina korporatsiya xotira narxi oshgani sababli Mac kompyuterlari va iPad planshetlarining chakana narxini koʻtarishga majbur boʻldi. WCCF maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi bir yil ichida 12 gigabaytli LPDDR5X chiplarining narxi deyarli uch baravarga oshgan.
Tahlilchilarning prognozlariga koʻra, agar vaziyat oʻzgarmasa, kelajakdagi iPhone 18 Pro modelining tannarxida operativ xotira va maʼlumot toʻplagichlarning ulushi 27 foizga yetishi mumkin. Taqqoslash uchun, hozirgi iPhone 17 Pro modelida bu koʻrsatkich atigi 9 foizni tashkil etadi. Bunday keskin farq kompaniyaning sof foydasiga jiddiy zarba berishi yoki yakuniy mahsulot narxining oʻta qimmatlashishiga olib kelishi mumkin.
Strategik ustunlik va raqobatCXMT hozirda Xitoyning eng tez rivojlanayotgan xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Hatto ushbu kompaniya Apple ehtiyojlarini toʻliq qondira olmagan taqdirda ham, uning taʼminotchilar roʻyxatiga qoʻshilishi Amerika korporatsiyasiga boshqa hamkorlar bilan muzokaralarda katta ustunlik beradi. Hozirda Apple asosan Janubiy Koreyaning Samsung va SK hynix, shuningdek, Amerikaning Micron kompaniyalari bilan hamkorlik qiladi.
Yangi muqobil yetkazib beruvchining paydo boʻlishi Apple kompaniyasiga mavjud hamkorlaridan koʻproq chegirmalar talab qilish va narxlarni pasaytirish imkonini beradi. Biroq, Tramp maʼmuriyatining Xitoyga nisbatan qatʼiy proteksionistik siyosati va savdo urushlari sharoitida bunday ruxsatnomani olish oson kechmasligi kutilmoqda.
Hozircha na Apple rahbariyati, na Oq uy vakillari ushbu muzokaralar yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq. Shunga qaramay, texnologik bozor ishtirokchilari ushbu qarorni diqqat bilan kuzatmoqdalar, chunki u butun smartfon va kompyuter sanoatidagi narxlar siyosatiga bevosita taʼsir koʻrsatishi aniq.
…