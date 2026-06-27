Apple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqda

·26·Texno
Apple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqda

AQSHning Apple korporatsiyasi yangi prezident Donald Tramp maʼmuriyati bilan Xitoyning CXMT (ChangXin Memory Technologies) kompaniyasidan operativ xotira chiplarini sotib olish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Financial Times nashrining xabar berishicha, texnologik gigant ushbu masalada AQSH Savdo vazirligi va Vashingtondagi nufuzli shaxslarga rasman murojaat qilgan. Bu qadam Apple mahsulotlari tannarxining keskin oshib ketishini jilovlashga qaratilgan strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap shundaki, CXMT kompaniyasi Pentagon tomonidan Xitoy xalq-ozodlik armiyasi bilan aloqador korxonalar roʻyxatiga kiritilgan. Shu sababli, Amerika kompaniyalari ushbu ishlab chiqaruvchi bilan hamkorlik qilishi uchun hukumatdan maxsus ruxsatnoma olishi talab etiladi. Apple uchun ushbu kelishuv nafaqat taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish, balki global bozordagi narxlar bosimidan himoyalanish vositasidir.

Xotira chiplari narxining keskin koʻtarilishi

Apple kompaniyasining Xitoy bozoriga yuzlanishiga asosiy sabab — jahon bozorida DRAM va NAND xotira chiplari narxining misli koʻrilmagan darajada oʻsib borayotganidir. Yaqindagina korporatsiya xotira narxi oshgani sababli Mac kompyuterlari va iPad planshetlarining chakana narxini koʻtarishga majbur boʻldi. WCCF maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi bir yil ichida 12 gigabaytli LPDDR5X chiplarining narxi deyarli uch baravarga oshgan.

Tahlilchilarning prognozlariga koʻra, agar vaziyat oʻzgarmasa, kelajakdagi iPhone 18 Pro modelining tannarxida operativ xotira va maʼlumot toʻplagichlarning ulushi 27 foizga yetishi mumkin. Taqqoslash uchun, hozirgi iPhone 17 Pro modelida bu koʻrsatkich atigi 9 foizni tashkil etadi. Bunday keskin farq kompaniyaning sof foydasiga jiddiy zarba berishi yoki yakuniy mahsulot narxining oʻta qimmatlashishiga olib kelishi mumkin.

Strategik ustunlik va raqobat

CXMT hozirda Xitoyning eng tez rivojlanayotgan xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Hatto ushbu kompaniya Apple ehtiyojlarini toʻliq qondira olmagan taqdirda ham, uning taʼminotchilar roʻyxatiga qoʻshilishi Amerika korporatsiyasiga boshqa hamkorlar bilan muzokaralarda katta ustunlik beradi. Hozirda Apple asosan Janubiy Koreyaning Samsung va SK hynix, shuningdek, Amerikaning Micron kompaniyalari bilan hamkorlik qiladi.

Yangi muqobil yetkazib beruvchining paydo boʻlishi Apple kompaniyasiga mavjud hamkorlaridan koʻproq chegirmalar talab qilish va narxlarni pasaytirish imkonini beradi. Biroq, Tramp maʼmuriyatining Xitoyga nisbatan qatʼiy proteksionistik siyosati va savdo urushlari sharoitida bunday ruxsatnomani olish oson kechmasligi kutilmoqda.

Hozircha na Apple rahbariyati, na Oq uy vakillari ushbu muzokaralar yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq. Shunga qaramay, texnologik bozor ishtirokchilari ushbu qarorni diqqat bilan kuzatmoqdalar, chunki u butun smartfon va kompyuter sanoatidagi narxlar siyosatiga bevosita taʼsir koʻrsatishi aniq.

AppleiPhoneXitoyTexnologiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaMaʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaBugun, 14:57Rocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiRocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiBugun, 13:51Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarOppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarBugun, 13:21Xiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiBugun, 12:57Gretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiGretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiBugun, 12:27Huawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiHuawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi