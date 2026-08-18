Kolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdi
Kolumbiyada 7,4 balli zilzila vaqtida shifokor German Andres Somoyar va uning jamoasi Clínica Panamericana shifoxonasidagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarni evakuatsiya qildi. Jami 10 nafar chaqaloq xavfsiz hududga olib chiqildi. German Andres Somoyar qutqaruvdagi muvaffaqiyatni butun tibbiyot jamoasining mehnati bilan bog'ladi.
Kolumbiyada kuchli 7,4 balli zilzila vaqtida shifokor German Andres Somoyar va uning jamoasi hayotini xavf ostiga qo‘yib, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni shifoxonadan evakuatsiya qildi.
Eng nozik bemorlar xavfsiz joyga olib chiqildi
Zilzila Apartado shahridagi Clínica Panamericana shifoxonasiga ham ta’sir qilgan. Vahima va xavfli vaziyatga qaramay, tibbiyot xodimlari chaqaloqlarni imkon qadar tez va ehtiyotkorlik bilan xavfsiz hududga olib chiqishga kirishgan.
Jami 10 nafar yangi tug‘ilgan chaqaloq muvaffaqiyatli evakuatsiya qilingan.
“Bu faqat mening ishim emas”
Shifokor German Andres Somoyar qutqaruvdagi hissasini alohida ko‘rsatishdan ko‘ra, butun tibbiyot jamoasining mehnatini ta’kidlagan.
Uning fikricha, bunday vaziyatda har bir xodimning harakati muhim bo‘lgan. Zilzila kabi favqulodda vaziyatlarda o‘zini himoya qila olmaydigan insonlarni asrash katta jasorat talab qiladi.
10 nafar chaqaloqning xavfsiz joyga olib chiqilgani esa shifokorlar jamoasining fidoyiligi va inson hayotiga bo‘lgan mas’uliyatini yana bir bor ko‘rsatdi.
…