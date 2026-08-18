Kolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdi

·30·Dunyo
Kolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdi
Qisqacha

Kolumbiyada 7,4 balli zilzila vaqtida shifokor German Andres Somoyar va uning jamoasi Clínica Panamericana shifoxonasidagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarni evakuatsiya qildi. Jami 10 nafar chaqaloq xavfsiz hududga olib chiqildi. German Andres Somoyar qutqaruvdagi muvaffaqiyatni butun tibbiyot jamoasining mehnati bilan bog'ladi.

Kolumbiyada kuchli 7,4 balli zilzila vaqtida shifokor German Andres Somoyar va uning jamoasi hayotini xavf ostiga qo‘yib, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni shifoxonadan evakuatsiya qildi.

Eng nozik bemorlar xavfsiz joyga olib chiqildi

Zilzila Apartado shahridagi Clínica Panamericana shifoxonasiga ham ta’sir qilgan. Vahima va xavfli vaziyatga qaramay, tibbiyot xodimlari chaqaloqlarni imkon qadar tez va ehtiyotkorlik bilan xavfsiz hududga olib chiqishga kirishgan.

Jami 10 nafar yangi tug‘ilgan chaqaloq muvaffaqiyatli evakuatsiya qilingan.

“Bu faqat mening ishim emas”

Shifokor German Andres Somoyar qutqaruvdagi hissasini alohida ko‘rsatishdan ko‘ra, butun tibbiyot jamoasining mehnatini ta’kidlagan.

Uning fikricha, bunday vaziyatda har bir xodimning harakati muhim bo‘lgan. Zilzila kabi favqulodda vaziyatlarda o‘zini himoya qila olmaydigan insonlarni asrash katta jasorat talab qiladi.

10 nafar chaqaloqning xavfsiz joyga olib chiqilgani esa shifokorlar jamoasining fidoyiligi va inson hayotiga bo‘lgan mas’uliyatini yana bir bor ko‘rsatdi.

ColombiaGerman Andres SomoyarClínica PanamericanaApartadó
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Internetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaInternetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaBugun, 09:58TikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiTikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiBugun, 09:562 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdiBugun, 09:44O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?Bugun, 09:44Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiBugun, 09:31Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?Bugun, 08:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi