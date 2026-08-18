Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi

·20·Dunyo
Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi
Qisqacha

Amerikalik spidkuber Tommi Cherri 3×3×3 Kubik Rubikni ko'zi bog'liq holda 11,56 soniyada yechib, Ginnesning jahon rekordini yana o'z nomiga qaytardi. 21 yoshli Cherri bu natijani 2026 yil 28 iyun kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi Branchburg shahrida o'tkazilgan Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 musobaqasida qayd etdi. U avstraliyalik Charli Egginsning 2026 yil 10 yanvar kuni Sidneydagi musobaqada o'rnatgan 11,67 soniyalik rekordini yangiladi.

Amerikalik spidkuber Tommi Cherri Kubik Rubikni ko‘zi bog‘langan holda atigi 11,56 soniyada yechib, Ginnesning jahon rekordini yana o‘z nomiga qaytardi.

21 yoshli Cherri ushbu natijani 2026 yil 28 iyun kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi Branchburg shahrida o‘tkazilgan Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 musobaqasida qayd etdi. U 3×3×3 o‘lchamdagi Kubik Rubikni ko‘zi bog‘liq holda yechish bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi.

Cherri bu natija bilan avstraliyalik Charli Egginsga tegishli bo‘lgan avvalgi rekordni yangiladi. Eggins 2026 yil 10 yanvar kuni Sidneydagi musobaqada Kubik Rubikni 11,67 soniyada yechib, rekord o‘rnatgan edi.

Qizig‘i, amerikalik spidkuber jahon rekordini ilk bor 2021 yilda qayd etgan. O‘sha vaqtda u ko‘zi bog‘langan holda Kubik Rubikni 15,27 soniyada yechgan. Keyingi yillarda Cherri natijalarini muntazam ravishda yaxshilab, rekord vaqtini bir necha bor qisqartirib bordi.

Cherri va Charli Eggins ko‘zi bog‘langan holda 3×3×3 Kubik Rubikni yechish bo‘yicha eng tez o‘rtacha natija rekordini ham birgalikda ushlab turibdi. Ularning o‘rtacha natijasi 14,05 soniyani tashkil etadi.

Yangi rekordidan so‘ng Tommi Cherri o‘z natijasidan mamnunligini bildirdi. U jahon rekordini yana qaytarib olganidan xursand ekanini aytib, bu 2024 yildan keyingi birinchi rekordi ekanini ta’kidladi.

Sportchi kelgusida ham natijalarini yanada yaxshilashga va ushbu rekordni uzoq yillar davomida saqlab qolishga umid qilmoqda.

Tommi CherriRubik's CubeGuinness World RecordCharli EgginsNew Jersey
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Internetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaInternetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaBugun, 09:58TikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiTikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiBugun, 09:562 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdiBugun, 09:44O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?O‘rmonda topilgan ayiq bolasi oilaning “farzandi”ga aylandi: Stepan qanday ulg‘aydi?Bugun, 09:44Kolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdiKolumbiyada kuchli zilzila paytida shifokorlar hayotini xavfga qo‘yib chaqoloqlarni qutqarib qolishdiBugun, 09:27Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?Bugun, 08:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi