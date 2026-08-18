Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi
Amerikalik spidkuber Tommi Cherri 3×3×3 Kubik Rubikni ko'zi bog'liq holda 11,56 soniyada yechib, Ginnesning jahon rekordini yana o'z nomiga qaytardi. 21 yoshli Cherri bu natijani 2026 yil 28 iyun kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi Branchburg shahrida o'tkazilgan Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 musobaqasida qayd etdi. U avstraliyalik Charli Egginsning 2026 yil 10 yanvar kuni Sidneydagi musobaqada o'rnatgan 11,67 soniyalik rekordini yangiladi.
Amerikalik spidkuber Tommi Cherri Kubik Rubikni ko‘zi bog‘langan holda atigi 11,56 soniyada yechib, Ginnesning jahon rekordini yana o‘z nomiga qaytardi.
21 yoshli Cherri ushbu natijani 2026 yil 28 iyun kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi Branchburg shahrida o‘tkazilgan Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 musobaqasida qayd etdi. U 3×3×3 o‘lchamdagi Kubik Rubikni ko‘zi bog‘liq holda yechish bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi.
Cherri bu natija bilan avstraliyalik Charli Egginsga tegishli bo‘lgan avvalgi rekordni yangiladi. Eggins 2026 yil 10 yanvar kuni Sidneydagi musobaqada Kubik Rubikni 11,67 soniyada yechib, rekord o‘rnatgan edi.
Qizig‘i, amerikalik spidkuber jahon rekordini ilk bor 2021 yilda qayd etgan. O‘sha vaqtda u ko‘zi bog‘langan holda Kubik Rubikni 15,27 soniyada yechgan. Keyingi yillarda Cherri natijalarini muntazam ravishda yaxshilab, rekord vaqtini bir necha bor qisqartirib bordi.
Cherri va Charli Eggins ko‘zi bog‘langan holda 3×3×3 Kubik Rubikni yechish bo‘yicha eng tez o‘rtacha natija rekordini ham birgalikda ushlab turibdi. Ularning o‘rtacha natijasi 14,05 soniyani tashkil etadi.
Yangi rekordidan so‘ng Tommi Cherri o‘z natijasidan mamnunligini bildirdi. U jahon rekordini yana qaytarib olganidan xursand ekanini aytib, bu 2024 yildan keyingi birinchi rekordi ekanini ta’kidladi.
Sportchi kelgusida ham natijalarini yanada yaxshilashga va ushbu rekordni uzoq yillar davomida saqlab qolishga umid qilmoqda.
…