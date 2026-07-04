Xiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadi
Smartfonlar bozorida uzoq kutilgan texnologik mustaqillik sari navbatdagi qadam tashlandi. AnTuTu benchmarkining 2026-yil ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha eʼlon qilgan hisobotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Xring chiplari Xitoyning Android-qurilmalar bozorida kuchli toʻrtlikka kirdi. Bu natija kompaniyaning uzoq yillik oʻz protsessoriga ega boʻlish strategiyasi meva bera boshlaganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda bozorda mutlaq yetakchilikni Qualcomm kompaniyasi saqlab qolmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Snapdragon protsessorlari Xitoy bozorining 70,6 foizini egallab turibdi. Ushbu chiplar nafaqat flagman qurilmalarda, balki oʻrta segmentdagi smartfonlarda ham asosiy harakatlantiruvchi kuch boʻlib xizmat qilmoqda. Biroq Xiaomi kabi yirik brendlarning oʻz ishlanmalarini joriy etishi bu gegemonlikka kelajakda tahdid solishi mumkin.
Reytingning ikkinchi pogʻonasidan 27,6 foizlik ulush bilan Tayvanning MediaTek kompaniyasi joy oldi. Soʻnggi yillarda Dimensity seriyasi bilan katta muvaffaqiyatga erishgan brend, Qualcomm bilan raqobatda oʻz mavqeini mustahkamlab kelmoqda. Uchinchi oʻrinni esa 0,5 foiz koʻrsatkich bilan Samsung Exynos chiplari egallagan boʻlsa, toʻrtinchi oʻrinda 0,4 foiz ulush bilan Xiaomi Xring qayd etildi.
Xiaomi Xring: Kichik ulush ortidagi katta ambitsiyalarGarchi 0,4 foiz raqami bir qarashda kamdek koʻrinsa-da, bu Xiaomi uchun strategik gʻalabadir. Apple va Samsung kabi texnologik gigantlar yoʻlidan borayotgan kompaniya, oʻz dasturiy taʼminoti va apparat qismini (hardware) maksimal darajada optimallashtirishni koʻzlamoqda. Xring protsessorlarining ommalashishi Xiaomi smartfonlarining tannarxini pasaytirishga va tashqi yetkazib beruvchilarga qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi qurilmalari eng ommabop brendlardan biri hisoblanadi. Agar kompaniya Xring chiplarini global miqyosda keng joriy etsa, mahalliy isteʼmolchilar uchun ham hamyonbop va energiya tejamkor qurilmalar tanlovi kengayishi kutilmoqda. Hozircha ushbu chiplar asosan ichki bozor va sinov modellarida qoʻllanilayotgan boʻlishi mumkin.
Shuni taʼkidlash joizki, AnTuTu taqdim etgan ushbu statistika faqatgina benchmark foydalanuvchilari maʼlumotlariga asoslangan. Bu raqamlar jahon bozoridagi umumiy savdo hajmini yoki rasmiy bozor ulushini toʻliq aks ettirmasligi mumkin, biroq texnologik tendensiyalar qayerga qarab ketayotganini aniq koʻrsatib beradi.
Raqobatning yangi bosqichiYaqin kelajakda protsessorlar bozorida raqobat yanada keskinlashishi kutilmoqda. Xiaomi oʻzining Xring loyihasini rivojlantirishda davom etsa, bu nafaqat Samsung, balki MediaTek ulushiga ham taʼsir oʻtkazishi tayin. Kompaniya oʻz ekotizimini yaratish yoʻlida HyperOS operatsion tizimi bilan birgalikda oʻz chiplarini uygʻunlashtirishni maqsad qilgan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Qualcomm hozircha taxtni hech kimga bermayotgan boʻlsa-da, Xiaomi kabi innovatsion kompaniyalarning oʻz chiplari bilan bozorga kirib kelishi Android-smartfonlar olamida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Bu esa pirovardida isteʼmolchilar uchun sifatli va arzonroq texnologiyalar taqdim etilishiga zamin yaratadi.
…