Xiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadi

·36·Texno
Xiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadi

Smartfonlar bozorida uzoq kutilgan texnologik mustaqillik sari navbatdagi qadam tashlandi. AnTuTu benchmarkining 2026-yil ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha eʼlon qilgan hisobotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Xring chiplari Xitoyning Android-qurilmalar bozorida kuchli toʻrtlikka kirdi. Bu natija kompaniyaning uzoq yillik oʻz protsessoriga ega boʻlish strategiyasi meva bera boshlaganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda bozorda mutlaq yetakchilikni Qualcomm kompaniyasi saqlab qolmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Snapdragon protsessorlari Xitoy bozorining 70,6 foizini egallab turibdi. Ushbu chiplar nafaqat flagman qurilmalarda, balki oʻrta segmentdagi smartfonlarda ham asosiy harakatlantiruvchi kuch boʻlib xizmat qilmoqda. Biroq Xiaomi kabi yirik brendlarning oʻz ishlanmalarini joriy etishi bu gegemonlikka kelajakda tahdid solishi mumkin.

Reytingning ikkinchi pogʻonasidan 27,6 foizlik ulush bilan Tayvanning MediaTek kompaniyasi joy oldi. Soʻnggi yillarda Dimensity seriyasi bilan katta muvaffaqiyatga erishgan brend, Qualcomm bilan raqobatda oʻz mavqeini mustahkamlab kelmoqda. Uchinchi oʻrinni esa 0,5 foiz koʻrsatkich bilan Samsung Exynos chiplari egallagan boʻlsa, toʻrtinchi oʻrinda 0,4 foiz ulush bilan Xiaomi Xring qayd etildi.

Xiaomi Xring: Kichik ulush ortidagi katta ambitsiyalar

Garchi 0,4 foiz raqami bir qarashda kamdek koʻrinsa-da, bu Xiaomi uchun strategik gʻalabadir. Apple va Samsung kabi texnologik gigantlar yoʻlidan borayotgan kompaniya, oʻz dasturiy taʼminoti va apparat qismini (hardware) maksimal darajada optimallashtirishni koʻzlamoqda. Xring protsessorlarining ommalashishi Xiaomi smartfonlarining tannarxini pasaytirishga va tashqi yetkazib beruvchilarga qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi qurilmalari eng ommabop brendlardan biri hisoblanadi. Agar kompaniya Xring chiplarini global miqyosda keng joriy etsa, mahalliy isteʼmolchilar uchun ham hamyonbop va energiya tejamkor qurilmalar tanlovi kengayishi kutilmoqda. Hozircha ushbu chiplar asosan ichki bozor va sinov modellarida qoʻllanilayotgan boʻlishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, AnTuTu taqdim etgan ushbu statistika faqatgina benchmark foydalanuvchilari maʼlumotlariga asoslangan. Bu raqamlar jahon bozoridagi umumiy savdo hajmini yoki rasmiy bozor ulushini toʻliq aks ettirmasligi mumkin, biroq texnologik tendensiyalar qayerga qarab ketayotganini aniq koʻrsatib beradi.

Raqobatning yangi bosqichi

Yaqin kelajakda protsessorlar bozorida raqobat yanada keskinlashishi kutilmoqda. Xiaomi oʻzining Xring loyihasini rivojlantirishda davom etsa, bu nafaqat Samsung, balki MediaTek ulushiga ham taʼsir oʻtkazishi tayin. Kompaniya oʻz ekotizimini yaratish yoʻlida HyperOS operatsion tizimi bilan birgalikda oʻz chiplarini uygʻunlashtirishni maqsad qilgan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Qualcomm hozircha taxtni hech kimga bermayotgan boʻlsa-da, Xiaomi kabi innovatsion kompaniyalarning oʻz chiplari bilan bozorga kirib kelishi Android-smartfonlar olamida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Bu esa pirovardida isteʼmolchilar uchun sifatli va arzonroq texnologiyalar taqdim etilishiga zamin yaratadi.

XiaomiProtsessorQualcommTexnologiyaAnTuTu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektInson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektBugun, 12:23Samsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiSamsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiBugun, 11:26Plutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqdaPlutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqdaBugun, 10:53Huawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiHuawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiBugun, 08:26AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?Bugun, 07:52Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiIntel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi