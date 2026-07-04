Beelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasi
Mini-kompyuterlar bozorida yetakchi brendlardan biri hisoblangan Beelink kompaniyasi oʻzining yangi EQi 304 modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma texnologiya olamida kutilmagan yechim — anʼanaviy SSD disklar oʻrniga smartfon va planshetlarda qoʻllaniladigan UFS 3.1 flesh-xotirasi bilan jihozlangani bilan diqqatni tortmoqda. Bu qadam xotira bozoridagi hozirgi inqirozli vaziyat va tannarxni optimallashtirishga boʻlgan urinish sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Beelink EQi 304 modeli Intel Wildcat Lake platformasiga asoslangan boʻlib, uning bazaviy varianti 512 GB sigʻimli UFS 3.1 xotirasiga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu turdagi xotiraning nazariy oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 2,9 GBni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, zamonaviy PCIe 4.0 NVMe SSD drayverlarining tezligi soniyasiga 7 GBdan oshishi mumkin. Bu esa yangi mini-kompyuter maʼlumotlar bilan ishlashda odatiy kompyuterlarga qaraganda sekinroq boʻlishini anglatadi.
Texnik imkoniyatlar va kengaytirish imkoniyatiGarchi asosiy xotira smartfon darajasida boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha imkoniyatlarni saqlab qolgan. Qurilma korpusi ichida ikkita M.2 sloti mavjud boʻlib, ulardan biri PCIe 4.0 x2, ikkinchisi esa PCIe 4.0 x1 interfeysiga ega. Bu foydalanuvchilarga keyinchalik standart SSD oʻrnatish orqali xotira tezligini oshirish imkonini beradi.
Mini-kompyuterning yuragi 5 yadroli Intel Core 3 Processor 304 protsessori hisoblanadi. Qurilma 32 GBgacha DDR5-5600 yoki LPDDR5 operativ xotirasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u ikkita Thunderbolt 4 porti, 10 Gbit/s va 2,5 Gbit/s tezlikdagi tarmoq interfeyslari bilan jihozlangan. Qurilmaning ichki qismiga 85 W quvvatli blok oʻrnatilgani uning ixchamligini yanada oshiradi.
Narxlar va bozorga chiqishBeelink EQi 304 modelining narxi uning operativ xotira sigʻimiga qarab farqlanadi. Hozirda 16 GB operativ xotiraga ega boshlangʻich versiya 500 dollar atrofida baholanmoqda. Yuqoriroq koʻrsatkichli, yaʼni 24 GB operativ xotirali model uchun esa xaridorlar 740 dollar toʻlashlariga toʻgʻri keladi.
Oʻzbekiston bozorida mini-kompyuterlar segmenti tobora ommalashib borayotganini hisobga olsa, Beelink brendining ushbu yangiligi ofis ishchilari va uy sharoitida ixcham qurilma qidirayotgan foydalanuvchilar uchun qiziqarli boʻlishi mumkin. Biroq, smartfon xotirasidan foydalanish qarori professional foydalanuvchilar orasida turli bahslarga sabab boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlari quyidagicha:
- Protsessor: Intel Core 3 Processor 304 (Wildcat Lake);
- Asosiy xotira: 512 GB UFS 3.1;
- Operativ xotira: 16 GB yoki 24 GB DDR5;
- Portlar: 2 ta Thunderbolt 4, Ethernet (10 Gbit/s va 2,5 Gbit/s);
- Qoʻshimcha: 2 ta M.2 SSD sloti.
…