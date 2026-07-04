Beelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasi

·34·Texno
Beelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasi

Mini-kompyuterlar bozorida yetakchi brendlardan biri hisoblangan Beelink kompaniyasi oʻzining yangi EQi 304 modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma texnologiya olamida kutilmagan yechim — anʼanaviy SSD disklar oʻrniga smartfon va planshetlarda qoʻllaniladigan UFS 3.1 flesh-xotirasi bilan jihozlangani bilan diqqatni tortmoqda. Bu qadam xotira bozoridagi hozirgi inqirozli vaziyat va tannarxni optimallashtirishga boʻlgan urinish sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Beelink EQi 304 modeli Intel Wildcat Lake platformasiga asoslangan boʻlib, uning bazaviy varianti 512 GB sigʻimli UFS 3.1 xotirasiga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu turdagi xotiraning nazariy oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 2,9 GBni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, zamonaviy PCIe 4.0 NVMe SSD drayverlarining tezligi soniyasiga 7 GBdan oshishi mumkin. Bu esa yangi mini-kompyuter maʼlumotlar bilan ishlashda odatiy kompyuterlarga qaraganda sekinroq boʻlishini anglatadi.

Texnik imkoniyatlar va kengaytirish imkoniyati

Garchi asosiy xotira smartfon darajasida boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha imkoniyatlarni saqlab qolgan. Qurilma korpusi ichida ikkita M.2 sloti mavjud boʻlib, ulardan biri PCIe 4.0 x2, ikkinchisi esa PCIe 4.0 x1 interfeysiga ega. Bu foydalanuvchilarga keyinchalik standart SSD oʻrnatish orqali xotira tezligini oshirish imkonini beradi.

Mini-kompyuterning yuragi 5 yadroli Intel Core 3 Processor 304 protsessori hisoblanadi. Qurilma 32 GBgacha DDR5-5600 yoki LPDDR5 operativ xotirasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u ikkita Thunderbolt 4 porti, 10 Gbit/s va 2,5 Gbit/s tezlikdagi tarmoq interfeyslari bilan jihozlangan. Qurilmaning ichki qismiga 85 W quvvatli blok oʻrnatilgani uning ixchamligini yanada oshiradi.

Narxlar va bozorga chiqish

Beelink EQi 304 modelining narxi uning operativ xotira sigʻimiga qarab farqlanadi. Hozirda 16 GB operativ xotiraga ega boshlangʻich versiya 500 dollar atrofida baholanmoqda. Yuqoriroq koʻrsatkichli, yaʼni 24 GB operativ xotirali model uchun esa xaridorlar 740 dollar toʻlashlariga toʻgʻri keladi.

Oʻzbekiston bozorida mini-kompyuterlar segmenti tobora ommalashib borayotganini hisobga olsa, Beelink brendining ushbu yangiligi ofis ishchilari va uy sharoitida ixcham qurilma qidirayotgan foydalanuvchilar uchun qiziqarli boʻlishi mumkin. Biroq, smartfon xotirasidan foydalanish qarori professional foydalanuvchilar orasida turli bahslarga sabab boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlari quyidagicha:

  • Protsessor: Intel Core 3 Processor 304 (Wildcat Lake);
  • Asosiy xotira: 512 GB UFS 3.1;
  • Operativ xotira: 16 GB yoki 24 GB DDR5;
  • Portlar: 2 ta Thunderbolt 4, Ethernet (10 Gbit/s va 2,5 Gbit/s);
  • Qoʻshimcha: 2 ta M.2 SSD sloti.

BeelinkIntelMini-PCTexnologiyaSSD
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladiAlibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladiBugun, 21:55Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaSmartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaBugun, 21:21Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiYevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiBugun, 21:00Xitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiXitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiBugun, 20:55AMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiAMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiBugun, 20:22Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiXiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda