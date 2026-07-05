Yarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildi

·0·Texno
Yarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildi

Yarimoʻtkazgichlar sanoatida mikrosxemalarni ishlab chiqarish jarayoni oʻta murakkab va qimmat bosqich hisoblanadi. Keysight Technologies kompaniyasi Tayvanning WIN Semiconductors korxonasi bilan hamkorlikda nitrid galliy (GaN) asosidagi radiochastotali chiplarni loyihalash uchun moʻljallangan yangi platformani taqdim etdi. Ushbu innovatsion yechim chiplarni birinchi urinishdayoq nuqsonsiz ishlab chiqarishga yoʻnaltirilgan boʻlib, texnologik jarayonlardagi xarajatlarni keskin kamaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda mikrosxema loyihasida birgina xato ketishi butun ishlab chiqarish jarayonini toʻxtatishga va qayta loyihalashga majbur qiladi. Bu esa kompaniyalar uchun haftalab vaqt yoʻqotilishi va millionlab dollar zarar deganidir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi platforma chiplarni ishlab chiqarishga yuborishdan oldin ularning ishlash samaradorligini 100 foizlik aniqlik bilan modellashtirish imkonini beradi.

Texnologik jarayonning osonlashishi

Mazkur tizim Keysight Advanced Design System (ADS) dasturiy taʼminoti va WIN NP 120P (PDK) loyihalash vositalari toʻplamini yagona muhitga birlashtiradi. Bu muhandislarga nafaqat chipning oʻzini, balki uning korpus, bosma plata va oʻlchov uskunalari bilan oʻzaro aloqasini ham virtual tarzda sinovdan oʻtkazish imkonini beradi. Natijada, mahsulot real foydalanish sharoitida qanday ishlashi hali konveyerga chiqmasdan maʼlum boʻladi.

Nitrid galliy (GaN) texnologiyasi bugungi kunda yuqori chastotali elektronika uchun oʻta muhim hisoblanadi. U anʼanaviy kremniy chiplarga qaraganda yuqori kuchlanish va haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi. Yangi platforma aynan mana shu murakkab material bilan ishlashni soddalashtiradi va ishlab chiqaruvchilarga raqobatbardosh mahsulotlarni tezroq bozorga chiqarishga yordam beradi.

Qoʻllanilish sohalari va bozor istiqbollari

Yangi texnologiya yordamida yaratilgan chiplar quyidagi yoʻnalishlarda keng qoʻllaniladi:
  • 5G aloqa standartidagi tayanch stansiyalari;
  • Yuqori tezlikdagi Wi-Fi qurilmalari;
  • Sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimlari;
  • Zamonaviy radiolokatsiya va mudofaa sanoati uskunalari.

Oʻzbekistonda ham 5G tarmoqlarining kengayishi va raqamli infratuzilmaning rivojlanishi fonida bunday texnologik yechimlar dolzarb ahamiyatga ega. Yuqori chastotali qurilmalarning tannarxi pasayishi va ularning energiya samaradorligi oshishi bevosita isteʼmolchilarga yetkazib beriladigan aloqa sifatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, radiochastotali GaN-yechimlar jahon bozori 2031-yilga borib 2,77 milliard dollarga yetishi mumkin. Keysight va WIN Semiconductors hamkorligi ushbu ulkan bozorda yetakchilik qilishni va mikrosxemalar ishlab chiqarishdagi "qayta ishlash" (re-spin) tushunchasiga chek qoʻyishni maqsad qilgan. Bu esa texnologik startaplar va yirik korporatsiyalar uchun innovatsiyalar tezligini yangi bosqichga olib chiqadi.

KeysightYarimoʻtkazgich5GTexnologiyaMikrosxema
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaApple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaBugun, 03:26Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaSunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaBugun, 02:28Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiGoogle yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiBugun, 01:53Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaYaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Kompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaKompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaBugun, 01:23BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaBMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda