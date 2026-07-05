Yarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildi
Yarimoʻtkazgichlar sanoatida mikrosxemalarni ishlab chiqarish jarayoni oʻta murakkab va qimmat bosqich hisoblanadi. Keysight Technologies kompaniyasi Tayvanning WIN Semiconductors korxonasi bilan hamkorlikda nitrid galliy (GaN) asosidagi radiochastotali chiplarni loyihalash uchun moʻljallangan yangi platformani taqdim etdi. Ushbu innovatsion yechim chiplarni birinchi urinishdayoq nuqsonsiz ishlab chiqarishga yoʻnaltirilgan boʻlib, texnologik jarayonlardagi xarajatlarni keskin kamaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda mikrosxema loyihasida birgina xato ketishi butun ishlab chiqarish jarayonini toʻxtatishga va qayta loyihalashga majbur qiladi. Bu esa kompaniyalar uchun haftalab vaqt yoʻqotilishi va millionlab dollar zarar deganidir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi platforma chiplarni ishlab chiqarishga yuborishdan oldin ularning ishlash samaradorligini 100 foizlik aniqlik bilan modellashtirish imkonini beradi.
Texnologik jarayonning osonlashishiMazkur tizim Keysight Advanced Design System (ADS) dasturiy taʼminoti va WIN NP 120P (PDK) loyihalash vositalari toʻplamini yagona muhitga birlashtiradi. Bu muhandislarga nafaqat chipning oʻzini, balki uning korpus, bosma plata va oʻlchov uskunalari bilan oʻzaro aloqasini ham virtual tarzda sinovdan oʻtkazish imkonini beradi. Natijada, mahsulot real foydalanish sharoitida qanday ishlashi hali konveyerga chiqmasdan maʼlum boʻladi.
Nitrid galliy (GaN) texnologiyasi bugungi kunda yuqori chastotali elektronika uchun oʻta muhim hisoblanadi. U anʼanaviy kremniy chiplarga qaraganda yuqori kuchlanish va haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi. Yangi platforma aynan mana shu murakkab material bilan ishlashni soddalashtiradi va ishlab chiqaruvchilarga raqobatbardosh mahsulotlarni tezroq bozorga chiqarishga yordam beradi.
Qoʻllanilish sohalari va bozor istiqbollariYangi texnologiya yordamida yaratilgan chiplar quyidagi yoʻnalishlarda keng qoʻllaniladi:
- 5G aloqa standartidagi tayanch stansiyalari;
- Yuqori tezlikdagi Wi-Fi qurilmalari;
- Sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimlari;
- Zamonaviy radiolokatsiya va mudofaa sanoati uskunalari.
Oʻzbekistonda ham 5G tarmoqlarining kengayishi va raqamli infratuzilmaning rivojlanishi fonida bunday texnologik yechimlar dolzarb ahamiyatga ega. Yuqori chastotali qurilmalarning tannarxi pasayishi va ularning energiya samaradorligi oshishi bevosita isteʼmolchilarga yetkazib beriladigan aloqa sifatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, radiochastotali GaN-yechimlar jahon bozori 2031-yilga borib 2,77 milliard dollarga yetishi mumkin. Keysight va WIN Semiconductors hamkorligi ushbu ulkan bozorda yetakchilik qilishni va mikrosxemalar ishlab chiqarishdagi "qayta ishlash" (re-spin) tushunchasiga chek qoʻyishni maqsad qilgan. Bu esa texnologik startaplar va yirik korporatsiyalar uchun innovatsiyalar tezligini yangi bosqichga olib chiqadi.
…