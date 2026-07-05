Huawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladi

·25·Texno
Huawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladi

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining Kirin protsessorlari unumdorligini oshirish uchun kutilmagan, ammo samarali yoʻlni tanladi. Gʻarb sanksiyalari tufayli eng zamonaviy litografiya uskunalaridan uzilib qolgan kompaniya, endilikda chiplarni vertikal joylashtirish, yaʼni 3D stacking texnologiyasiga asosiy eʼtiborni qaratmoqda. Bu usul mavjud 7 nanometrli texnologik jarayon imkoniyatlarini maksimal darajaga olib chiqishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Huawei yangi avlod protsessorlarida anʼanaviy yassi tuzilmadan voz kechib, kristallarni bir-birining ustiga joylashtirishni rejalashtirmoqda. Gibrid bogʻlanish (hybrid bonding) deb ataluvchi ushbu texnologiya minglab oʻta zich vertikal kontaktlar yordamida hisoblash bloklarini birlashtiradi. Bu esa maʼlumotlarning protsessor, grafik chip va xotira oʻrtasida harakatlanish masofasini keskin qisqartiradi.

Texnologik cheklovlarni chetlab oʻtish strategiyasi

Hozirgi vaqtda Huawei kompaniyasi SMIC zavodlarida ishlab chiqariladigan 7-nm texnologik jarayon bilan cheklangan. Dunyo yetakchilari 3-nm va hatto 2-nm ustida ishlayotgan bir paytda, Xitoy brendi oʻz chiplarining "boʻyini oʻstirish" orqali samaradorlikni oshirishga majbur. Vertikal joylashuv nafaqat maʼlumot uzatish tezligini oshiradi, balki energiya sarfini kamaytirishga ham yordam beradi.

Ushbu innovatsiya ayniqsa sunʼiy intellekt (AI) funksiyalarini bevosita qurilmaning oʻzida qayta ishlash uchun juda muhim. Yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyati neyron protsessorlarga (NPU) murakkab vazifalarni tezroq va kamroq qizish bilan bajarish imkonini beradi. Bu esa Huawei smartfonlarining raqobatbardoshligini taʼminlovchi asosiy omillardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Sanoatdagi umumiy tendensiya

Qizigʻi shundaki, Huawei bu yoʻnalishda yolgʻiz emas. Butun yarim oʻtkazgichlar sanoati tranzistorlarni kichiklashtirishdan koʻra, ularni samaraliroq qadoqlash usullariga oʻtmoqda. Soha ekspertlarining taʼkidlashicha, boshqa yirik oʻyinchilar ham shunga oʻxshash texnologiyalarni oʻzlashtirmoqda:

  • Samsung kompaniyasi kelajakdagi Exynos 2700 chiplarida xotira va hisoblash bloklarini alohida joylashtirishni koʻrib chiqmoqda;
  • Apple oʻzining A20 Pro protsessorlarida ilk bor koʻp kristalli WMCM qadoqlash usulidan foydalanishni rejalashtirgan;
  • NVIDIA va boshqa server protsessorlari ishlab chiqaruvchilari allaqachon 3D stacking usulidan keng foydalanib kelmoqda.
Oʻzbekiston bozorida Huawei smartfonlari oʻzining mustahkam dasturiy taʼminoti va kameralari bilan qadrlanadi. Yangi texnologiyaning joriy etilishi, hatto sanksiyalar sharoitida ham brend muxlislariga yuqori unumdorlikka ega flagmanlarni taklif qilish imkonini beradi. Bu esa texnologik poygada faqatgina nanometrlar soni emas, balki muhandislik yondashuvi ham muhimligini isbotlamoqda.

HuaweiKirinTexnologiyaProtsessorInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Havodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiHavodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiBugun, 07:27Boeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandiBoeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandiBugun, 05:51AQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaAQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaBugun, 05:25Cyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiCyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiBugun, 04:59Yarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiYarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiBugun, 04:00Apple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaApple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda