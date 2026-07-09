Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoq

·0·Texno
Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoq

Zamonaviy texnologiyalar olamida tezkorlik asosiy mezon sanalsa-da, yangi paydo boʻlgan Roost ilovasi ushbu qoidani butunlay inkor etmoqda. «Slow-cial» (sekin ijtimoiy tarmoq) konsepsiyasiga asoslangan ushbu platforma foydalanuvchilarni lahzali bildirishnomalar bosimidan xalos etishni maqsad qilgan. Ilovada xabarlar soniyalar ichida emas, balki virtual qushlar yordamida haqiqiy masofaga qarab soatlar yoki kunlar davomida yetkaziladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, Roost foydalanuvchilari xabar yuborish uchun oʻz «uyalaridan» toʻrtta qushni tanlashlari mumkin. Har bir qush turi real hayotdagi parvoz tezligiga ega: masalan, lochin xabarni kolibriga qaraganda ancha tez yetkazadi. Agar foydalanuvchi muloqotni yanada sekinlashtirmoqchi boʻlsa, xatni toshbaqa yoki shilliqqurt orqali yuborishi ham mumkin. Bu esa raqamli muloqotga oʻzgacha marom va samimiylik bagʻishlaydi.

Raqamli shovqindan qochish

Ilova yaratuvchisi Logan Mendelsohnning soʻzlariga koʻra, bugungi kunda smartfondagi har bir amal lahzali natija talab qiladi va bu insonlarda doimiy bosim hissini uygʻotadi. Roost esa aynan mana shu shoshqaloqlikdan tanaffus qilish imkonini beradi. Odamlar oʻz xabarlarining darrov yetib bormasligini bilganlari sababli, yozayotgan soʻzlariga koʻproq eʼtibor va maʼno yuklay boshlaydilar.

Dastlab oddiy hobbi loyihasi sifatida boshlangan Roost qisqa muddat ichida virusli mashhurlikka erishdi. Bir necha hafta oldin ilova atigi 10 ming foydalanuvchiga ega edi, biroq ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalardan soʻng bu koʻrsatkich 300 mingga yaqinlashib qoldi. Ayniqsa, yosh avlod vakillari orasida muloqotning bunday «eski uslubi» katta qiziqish uygʻotmoqda.

Xavfsizlik va maxfiylik choralari

Mendelsohn kundalik hayotda Ticketmaster kompaniyasida xavfsizlik boʻyicha menejer boʻlib ishlagani bois, yangi platformada foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishga alohida urgʻu bergan. Ilovada xavfsizlikni taʼminlash uchun quyidagi choralar koʻrilgan:

  • Foydalanuvchining aniq manzili oʻrniga faqat u yashayotgan shahar koʻrsatiladi;
  • Aniq geolokatsiyani faqat «yaqin doʻstlar» funksiyasi yoqilgandagina tanlangan shaxslar bilan boʻlishish mumkin;
  • Begona shaxslar bilan muloqot qilishda anonimlik va xavfsizlik filtrlari joriy etilgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu ilova qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin. Doimiy Telegram yoki Instagram bildirishnomalaridan charchaganlar uchun Roost oʻziga xos «raqamli detoks» vazifasini oʻtaydi. Masofalar uzoqligi sababli, masalan, Toshkentdan Nyu-Yorkka yuborilgan virtual kabutar bir necha kun yoʻl yurishi, bu esa muloqotni intizorlik bilan kutiladigan jarayonga aylantirishi shubhasiz.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Roost — bu shunchaki messenjer emas, balki texnologiyalar davrida biroz toʻxtab, nafas rostlashga boʻlgan ehtiyoj mahsulidir. Ilova odamlarni muloqot sifatiga eʼtibor qaratishga va har bir yozilgan soʻzning qadriga yetishga oʻrgatmoqda.

RoostTexnologiyaIjtimoiy TarmoqSmartfonInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaRobototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaBugun, 00:22X ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiX ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiKecha, 23:57Google Photos ilovasida sunʼiy intellekt yordamida videolarni tahrirlash imkoniyati paydo boʻldiGoogle Photos ilovasida sunʼiy intellekt yordamida videolarni tahrirlash imkoniyati paydo boʻldiKecha, 23:54OpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaOpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:56OpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyOpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyKecha, 22:55Sunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaSunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi