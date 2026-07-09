Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoq
Zamonaviy texnologiyalar olamida tezkorlik asosiy mezon sanalsa-da, yangi paydo boʻlgan Roost ilovasi ushbu qoidani butunlay inkor etmoqda. «Slow-cial» (sekin ijtimoiy tarmoq) konsepsiyasiga asoslangan ushbu platforma foydalanuvchilarni lahzali bildirishnomalar bosimidan xalos etishni maqsad qilgan. Ilovada xabarlar soniyalar ichida emas, balki virtual qushlar yordamida haqiqiy masofaga qarab soatlar yoki kunlar davomida yetkaziladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, Roost foydalanuvchilari xabar yuborish uchun oʻz «uyalaridan» toʻrtta qushni tanlashlari mumkin. Har bir qush turi real hayotdagi parvoz tezligiga ega: masalan, lochin xabarni kolibriga qaraganda ancha tez yetkazadi. Agar foydalanuvchi muloqotni yanada sekinlashtirmoqchi boʻlsa, xatni toshbaqa yoki shilliqqurt orqali yuborishi ham mumkin. Bu esa raqamli muloqotga oʻzgacha marom va samimiylik bagʻishlaydi.
Raqamli shovqindan qochishIlova yaratuvchisi Logan Mendelsohnning soʻzlariga koʻra, bugungi kunda smartfondagi har bir amal lahzali natija talab qiladi va bu insonlarda doimiy bosim hissini uygʻotadi. Roost esa aynan mana shu shoshqaloqlikdan tanaffus qilish imkonini beradi. Odamlar oʻz xabarlarining darrov yetib bormasligini bilganlari sababli, yozayotgan soʻzlariga koʻproq eʼtibor va maʼno yuklay boshlaydilar.
Dastlab oddiy hobbi loyihasi sifatida boshlangan Roost qisqa muddat ichida virusli mashhurlikka erishdi. Bir necha hafta oldin ilova atigi 10 ming foydalanuvchiga ega edi, biroq ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalardan soʻng bu koʻrsatkich 300 mingga yaqinlashib qoldi. Ayniqsa, yosh avlod vakillari orasida muloqotning bunday «eski uslubi» katta qiziqish uygʻotmoqda.
Xavfsizlik va maxfiylik choralariMendelsohn kundalik hayotda Ticketmaster kompaniyasida xavfsizlik boʻyicha menejer boʻlib ishlagani bois, yangi platformada foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishga alohida urgʻu bergan. Ilovada xavfsizlikni taʼminlash uchun quyidagi choralar koʻrilgan:
- Foydalanuvchining aniq manzili oʻrniga faqat u yashayotgan shahar koʻrsatiladi;
- Aniq geolokatsiyani faqat «yaqin doʻstlar» funksiyasi yoqilgandagina tanlangan shaxslar bilan boʻlishish mumkin;
- Begona shaxslar bilan muloqot qilishda anonimlik va xavfsizlik filtrlari joriy etilgan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Roost — bu shunchaki messenjer emas, balki texnologiyalar davrida biroz toʻxtab, nafas rostlashga boʻlgan ehtiyoj mahsulidir. Ilova odamlarni muloqot sifatiga eʼtibor qaratishga va har bir yozilgan soʻzning qadriga yetishga oʻrgatmoqda.
…