X ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildi

·35·Texno
X ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildi

X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi foydalanuvchilari endilikda oʻzlari muloqotga kirishgan yoki ulashgan postlarga tuzatish kiritilsa, bu haqda shaxsiy xabarnoma oladilar. Kompaniya rahbari Elon Musk ijtimoiy tarmoqdagi Community Notes (Hamjamiyat qaydlari) tizimiga kiritilayotgan ushbu muhim oʻzgarish haqida maʼlum qildi. Mazkur funksiya platformada notoʻgʻri maʼlumotlar tarqalishining oldini olishda yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tizimga koʻra, agar foydalanuvchi biror postga layk bossa, uni repost qilsa yoki izoh qoldirsa va keyinchalik ushbu post faktchekingdan oʻtib, unga aniqlik kirituvchi qayd qoʻshilsa, tizim avtomatik ravishda X Chat (shaxsiy xabarlar) orqali ogohlantirish yuboradi. Elon Muskning soʻzlariga koʻra, bu foydalanuvchilarga oʻzlari isteʼmol qilgan maʼlumotning haqiqiyligini qayta tekshirish imkonini beradi.

Kechikkan tuzatishlar muammosiga yechim

Hozirga qadar Community Notes tizimining eng katta kamchiligi sifatida tuzatishlarning juda kech paydo boʻlishi koʻrsatib kelinar edi. Koʻpincha yolgʻon yoki chalgʻituvchi post millionlab koʻrishlar sonini yigʻib, oʻzining salbiy taʼsirini koʻrsatib boʻlganidan keyingina unga raddiya berilardi. Yangi xabarnomalar tizimi esa oʻsha auditoriyaga qaytib chiqish va haqiqatni yetkazishga xizmat qiladi.

Ushbu yangilanish nafaqat maʼlumotni toʻgʻrilash, balki foydalanuvchilarga oʻz xatolarini tan olish imkonini ham beradi. Masalan, yolgʻon xabarga ishonib uni tarqatgan shaxs, tizimdan kelgan xabarnoma orqali xatosi haqida bilib, oʻz sahifasida tushuntirish berishi yoki postni oʻchirib tashlashi mumkin boʻladi.

Tizimning samaradorligi va statistik maʼlumotlar

Community Notes tizimi Elon Musk kompaniyani sotib olishidan avval ham mavjud boʻlgan, biroq aynan uning davrida asosiy moderatsiya vositasiga aylandi. Tizim markazlashgan tahririyatga emas, balki turli qarashlarga ega koʻngilli foydalanuvchilar konsensusiga tayanadi. Biroq, soʻnggi tadqiqotlar tizimning ishlash samaradorligi borasida jiddiy savollarni tugʻdirmoqda.

Maldita ispan faktcheking sayti oʻtkazgan tadqiqotga koʻra, X platformasidagi taklif etilgan qaydlarning qariyb 85 foizi foydalanuvchilarga koʻrinmay qolmoqda. Faqatgina 8,3 foiz qaydlar tasdiqlanib, ommaga eʼlon qilinadi. Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA) tomonidan 2021-yildan 2025-yilgacha boʻlgan 1,76 million qayd ustida oʻtkazilgan tahlillar esa eʼlon qilinmagan tuzatishlar ulushi 90 foizdan ham yuqori ekanligini koʻrsatdi.

Shunga qaramay, X rahbariyati ushbu tizimni takomillashtirishda davom etmoqda. Meta kompaniyasi ham oʻtgan yili oʻzining moderatsiya tizimini qayta koʻrib chiqib, shunga oʻxshash modelni joriy etgan edi. Hozircha Elon Musk yangi funksiyaning aniq ishga tushish sanasini ochiqlamagan boʻlsa-da, u yaqin vaqt ichida barcha foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlishi kutilmoqda.

Elon MuskXCommunity NotesTexnologiyaFaktcheking
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaRobototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaBugun, 00:22Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqRoost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqBugun, 00:21Google Photos ilovasida sunʼiy intellekt yordamida videolarni tahrirlash imkoniyati paydo boʻldiGoogle Photos ilovasida sunʼiy intellekt yordamida videolarni tahrirlash imkoniyati paydo boʻldiKecha, 23:54OpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaOpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:56OpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyOpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyKecha, 22:55Sunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaSunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi