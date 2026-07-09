«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?

·0·Sport
«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?

Sankt-Peterburgda O‘zbekiston va Rossiya chempionlari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. «Gazprom Arena»da kechgan bahsda «Zenit» va Farg‘onaning «Neftchi» jamoalari kuch sinashdi.

Mezbonlar o‘z maydonida ustunlikni qo‘ldan bermadi va 4:1 hisobida g‘alaba qozondi. Farg‘onaliklar safida yagona golga Abror Ismoilov mualliflik qildi.

«Zenit» birinchi bo‘limda ustunlikni qo‘lga oldi

Uchrashuvning 21-daqiqasida Felipe Augusto hisobni ochdi. Oradan ko‘p o‘tmay, 34-daqiqada Maksim Glushenkov «Zenit»ning ikkinchi golini kiritdi.

«Neftchi» birinchi bo‘limda javob qaytarishga muvaffaq bo‘ldi. 37-daqiqada Abror Ismoilov farg‘onaliklar safida yagona to‘pni darvozaga yo‘lladi.

Ikkinchi bo‘limda mezbonlar yana ikki bor gol urdi

Tanaffusdan keyin «Zenit» yana tashabbusni o‘z qo‘liga oldi.

62-daqiqada Aleksandr Sobolev hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi. 74-daqiqada esa Kirill Kondakov o‘yindagi so‘nggi golni kiritib, yakuniy natijani belgiladi — 4:1.

«Neftchi» bir qator yetakchilarsiz o‘ynadi

Farg‘ona klubi ushbu o‘rtoqlik bahsida ayrim muhim futbolchilarisiz maydonga tushdi.

Jahon chempionatiga borgan Jamshid Iskanderov, Farrux Sayfiyev va Botirali Ergashev uchrashuvni o‘tkazib yubordi. Bu esa «Neftchi»ning tarkib tanloviga ta’sir qilgani shubhasiz.

O‘rtoqlik bahsi tafsilotlari

Zenit — Neftchi 4:1

Sana va joy: 8 iyul, Sankt-Peterburg, «Gazprom Arena».

Gollar: Felipe Augusto, 21; Maksim Glushenkov, 34; Aleksandr Sobolev, 62; Kirill Kondakov, 74 — Abror Ismoilov, 37.

Zenit: Moskvichev, Karavayev, Andrade, Nino, Vega, Barrios, Vendel, Pedro, Jon, Glushenkov, Augusto.

Neftchi: Akbar To‘rayev, Muhsin Ubaydullayev, Anvar G‘ofurov, Boyan Siger, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Ratinio, Vladimir Yovovich, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Zoran Marushich.

Farg‘onaliklar uchun foydali sinov

Hisob yirik ko‘rinsa-da, «Neftchi» uchun bunday darajadagi raqibga qarshi o‘yin muhim tajriba bo‘ldi.

Rossiya chempioni maydonidagi bahs farg‘onaliklarga mavsumning keyingi qismi oldidan xulosa chiqarish va tarkib imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan o‘tkazish imkonini berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaPortugaliyaning yangi tanlovi: Ronalduni yaxshi ko‘radigan mutaxassis kelmoqdaBugun, 00:16Fabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiFabian Ruiz Real Madrid va Bavariya taklifini rad etib, PSJ bilan shartnomasini uzaytirdiKecha, 23:51Manchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiManchester Yunayted va Chelsi Andrey Santos transferi boʻyicha kelishuvga erishdiKecha, 23:51Lionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaLionel Messi va Muhammad Salah bilan uchrashuv: Emma Hayes unutilmas lahzalar haqidaKecha, 23:34Chelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiChelsi iqtidorli vingeri Jesse Derry bilan shartnomani uzaytirib, uni ijaraga berib yubordiKecha, 23:32Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiArgentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi