«Neftchi» «Gazprom Arena»da sinovdan o‘tdi: bahs qanday kechdi?
Sankt-Peterburgda O‘zbekiston va Rossiya chempionlari o‘rtasida o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. «Gazprom Arena»da kechgan bahsda «Zenit» va Farg‘onaning «Neftchi» jamoalari kuch sinashdi.
Mezbonlar o‘z maydonida ustunlikni qo‘ldan bermadi va 4:1 hisobida g‘alaba qozondi. Farg‘onaliklar safida yagona golga Abror Ismoilov mualliflik qildi.
«Zenit» birinchi bo‘limda ustunlikni qo‘lga oldi
Uchrashuvning 21-daqiqasida Felipe Augusto hisobni ochdi. Oradan ko‘p o‘tmay, 34-daqiqada Maksim Glushenkov «Zenit»ning ikkinchi golini kiritdi.
«Neftchi» birinchi bo‘limda javob qaytarishga muvaffaq bo‘ldi. 37-daqiqada Abror Ismoilov farg‘onaliklar safida yagona to‘pni darvozaga yo‘lladi.
Ikkinchi bo‘limda mezbonlar yana ikki bor gol urdi
Tanaffusdan keyin «Zenit» yana tashabbusni o‘z qo‘liga oldi.
62-daqiqada Aleksandr Sobolev hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi. 74-daqiqada esa Kirill Kondakov o‘yindagi so‘nggi golni kiritib, yakuniy natijani belgiladi — 4:1.
«Neftchi» bir qator yetakchilarsiz o‘ynadi
Farg‘ona klubi ushbu o‘rtoqlik bahsida ayrim muhim futbolchilarisiz maydonga tushdi.
Jahon chempionatiga borgan Jamshid Iskanderov, Farrux Sayfiyev va Botirali Ergashev uchrashuvni o‘tkazib yubordi. Bu esa «Neftchi»ning tarkib tanloviga ta’sir qilgani shubhasiz.
O‘rtoqlik bahsi tafsilotlari
Zenit — Neftchi 4:1
Sana va joy: 8 iyul, Sankt-Peterburg, «Gazprom Arena».
Gollar: Felipe Augusto, 21; Maksim Glushenkov, 34; Aleksandr Sobolev, 62; Kirill Kondakov, 74 — Abror Ismoilov, 37.
Zenit: Moskvichev, Karavayev, Andrade, Nino, Vega, Barrios, Vendel, Pedro, Jon, Glushenkov, Augusto.
Neftchi: Akbar To‘rayev, Muhsin Ubaydullayev, Anvar G‘ofurov, Boyan Siger, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Ratinio, Vladimir Yovovich, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Zoran Marushich.
Farg‘onaliklar uchun foydali sinov
Hisob yirik ko‘rinsa-da, «Neftchi» uchun bunday darajadagi raqibga qarshi o‘yin muhim tajriba bo‘ldi.
Rossiya chempioni maydonidagi bahs farg‘onaliklarga mavsumning keyingi qismi oldidan xulosa chiqarish va tarkib imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan o‘tkazish imkonini berdi.
…