Google Photos ilovasida sunʼiy intellekt yordamida videolarni tahrirlash imkoniyati paydo boʻldi

·27·Texno
Google Photos ilovasida sunʼiy intellekt yordamida videolarni tahrirlash imkoniyati paydo boʻldi

Google kompaniyasi oʻzining Google Photos servisiga videolarni bir necha soniya ichida qayta ishlash va oʻzgartirish imkonini beruvchi yangi Video Remix funksiyasini qoʻshdi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga murakkab montaj dasturlarisiz, oddiy matnli buyruqlar orqali professional darajadagi videolarni yaratish imkonini beradi. Mazkur yangilik Google kompaniyasining Apple, OpenAI va Adobe kabi texnologik gigantlar bilan generativ sunʼiy intellekt sohasidagi raqobatida navbatdagi muhim qadami boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi Video Remix vositasi Google kompaniyasining yaqinda taqdim etilgan Gemini Omni (GPT-4o raqobatchisi) modeli asosida ishlaydi. Ushbu model har qanday kiruvchi maʼlumotdan yangi kontent yaratish qobiliyatiga ega boʻlib, endilikda u Google Photos ekotizimiga integratsiya qilindi. Bu foydalanuvchilarga uchinchi tomon ilovalariga ehtiyoj sezmasdan, oʻz smartfonlarida videolarni bir necha marta bosish orqali tahrirlash imkonini beradi.

Video Remix imkoniyatlari va uslublar

Mazkur vosita Google Photos ilovasining "Create" boʻlimida joylashgan boʻlib, u orqali videolarga turli kinematografik effektlarni qoʻllash mumkin. Masalan, qorongʻi videolarni yoritish uchun maxsus yorugʻlik effektlarini qoʻshish yoki videodagi oddiy fonni butunlay boshqa manzaraga almashtirish mumkin. Shuningdek, sunʼiy intellekt videoga akvarel, moyboʻyoqli rasm yoki xomaki eskiz kabi badiiy uslublarni berishga qodir.

Google blogida taʼkidlanishicha, chiroyli videokliplar yaratish uchun endi professional mahorat yoki soatlab vaqt sarflash talab etilmaydi. Foydalanuvchi, masalan, oddiy xonada olingan videoni issiqxonada olingandek koʻrsatishi yoki unga tonggi quyosh nuri effektini qoʻshishi mumkin. Bu esa oddiy kadrlarni ijtimoiy tarmoqlar uchun jozibali kontentga aylantirishni osonlashtiradi.

Video Remix funksiyasi hozircha cheklangan doiradagi foydalanuvchilar uchun ochiq. U Google AI Plus, Pro va Ultra obunachilari uchun AQSh, Braziliya, Hindiston, Yaponiya va Turkiya kabi bir qator davlatlarda ishga tushirildi. Kelajakda ushbu funksiyaning boshqa mintaqalar va barcha foydalanuvchilar uchun taqdim etilishi kutilmoqda.

Google Photos ekotizimidagi boshqa yangiliklar

Bu Google Photos ilovasiga qoʻshilgan yagona sunʼiy intellektli yangilik emas. Yaqinda servisda portret suratlarni yaxshilash uchun yangi vositalar ham paydo boʻlgan edi. Ular yordamida teridagi nuqsonlarni bartaraf etish, koʻzlarni yorqinlashtirish va tishlarni oqartirish kabi kichik, ammo muhim tuzatishlarni amalga oshirish mumkin.

Bundan tashqari, Google kiyim-kechak suratlarini raqamli garderobga aylantiruvchi funksiyani ham eʼlon qildi. Bu tizim foydalanuvchilarga oʻz kiyimlarini virtual tarzda kiyib koʻrish va yangi obrazlar yaratish imkonini beradi. Shu tariqa, Google oʻzining bulutli xotira xizmatini shunchaki suratlar saqlash joyidan toʻliq metrajli ijodiy platformaga aylantirishda davom etmoqda.

GoogleGoogle PhotosSunʼiy IntellektGeminiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaRobototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaBugun, 00:22Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqRoost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqBugun, 00:21X ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiX ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiKecha, 23:57OpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaOpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:56OpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyOpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyKecha, 22:55Sunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaSunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaKecha, 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi