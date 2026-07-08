Google Photos ilovasida sunʼiy intellekt yordamida videolarni tahrirlash imkoniyati paydo boʻldi
Google kompaniyasi oʻzining Google Photos servisiga videolarni bir necha soniya ichida qayta ishlash va oʻzgartirish imkonini beruvchi yangi Video Remix funksiyasini qoʻshdi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga murakkab montaj dasturlarisiz, oddiy matnli buyruqlar orqali professional darajadagi videolarni yaratish imkonini beradi. Mazkur yangilik Google kompaniyasining Apple, OpenAI va Adobe kabi texnologik gigantlar bilan generativ sunʼiy intellekt sohasidagi raqobatida navbatdagi muhim qadami boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi Video Remix vositasi Google kompaniyasining yaqinda taqdim etilgan Gemini Omni (GPT-4o raqobatchisi) modeli asosida ishlaydi. Ushbu model har qanday kiruvchi maʼlumotdan yangi kontent yaratish qobiliyatiga ega boʻlib, endilikda u Google Photos ekotizimiga integratsiya qilindi. Bu foydalanuvchilarga uchinchi tomon ilovalariga ehtiyoj sezmasdan, oʻz smartfonlarida videolarni bir necha marta bosish orqali tahrirlash imkonini beradi.
Video Remix imkoniyatlari va uslublarMazkur vosita Google Photos ilovasining "Create" boʻlimida joylashgan boʻlib, u orqali videolarga turli kinematografik effektlarni qoʻllash mumkin. Masalan, qorongʻi videolarni yoritish uchun maxsus yorugʻlik effektlarini qoʻshish yoki videodagi oddiy fonni butunlay boshqa manzaraga almashtirish mumkin. Shuningdek, sunʼiy intellekt videoga akvarel, moyboʻyoqli rasm yoki xomaki eskiz kabi badiiy uslublarni berishga qodir.
Google blogida taʼkidlanishicha, chiroyli videokliplar yaratish uchun endi professional mahorat yoki soatlab vaqt sarflash talab etilmaydi. Foydalanuvchi, masalan, oddiy xonada olingan videoni issiqxonada olingandek koʻrsatishi yoki unga tonggi quyosh nuri effektini qoʻshishi mumkin. Bu esa oddiy kadrlarni ijtimoiy tarmoqlar uchun jozibali kontentga aylantirishni osonlashtiradi.
Video Remix funksiyasi hozircha cheklangan doiradagi foydalanuvchilar uchun ochiq. U Google AI Plus, Pro va Ultra obunachilari uchun AQSh, Braziliya, Hindiston, Yaponiya va Turkiya kabi bir qator davlatlarda ishga tushirildi. Kelajakda ushbu funksiyaning boshqa mintaqalar va barcha foydalanuvchilar uchun taqdim etilishi kutilmoqda.
Google Photos ekotizimidagi boshqa yangiliklarBu Google Photos ilovasiga qoʻshilgan yagona sunʼiy intellektli yangilik emas. Yaqinda servisda portret suratlarni yaxshilash uchun yangi vositalar ham paydo boʻlgan edi. Ular yordamida teridagi nuqsonlarni bartaraf etish, koʻzlarni yorqinlashtirish va tishlarni oqartirish kabi kichik, ammo muhim tuzatishlarni amalga oshirish mumkin.
Bundan tashqari, Google kiyim-kechak suratlarini raqamli garderobga aylantiruvchi funksiyani ham eʼlon qildi. Bu tizim foydalanuvchilarga oʻz kiyimlarini virtual tarzda kiyib koʻrish va yangi obrazlar yaratish imkonini beradi. Shu tariqa, Google oʻzining bulutli xotira xizmatini shunchaki suratlar saqlash joyidan toʻliq metrajli ijodiy platformaga aylantirishda davom etmoqda.
…