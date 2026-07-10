Parijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildi

·35·Texno
Parijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildi

Sunʼiy intellekt sohasida ovozli texnologiyalarni rivojlantirayotgan Fransiyaning Gradium startapi oʻzining ilk investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunladi. Kompaniya NVIDIA kabi texnologik gigantlar ishtirokida jami 100 million dollar mablagʻ toʻplashga erishdi. Bu voqea Yevropa sunʼiy intellekt bozorining jadal oʻsayotganini va ovozli interfeyslarga boʻlgan talabning ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Gradium dastlab oʻtgan yilning dekabr oyida 70 million dollar sarmoya bilan oʻz faoliyatini boshlagan edi. Yangi bosqichda NVIDIA bilan bir qatorda Eric Schmidt va Xavier Niel kabi nufuzli investorlar ham loyihani qoʻllab-quvvatladi. Ushbu mablagʻlar kompaniyaga jahon bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlash va texnologik infratuzilmani kengaytirish imkonini beradi.

Global raqobat va yangi marralar

Kompaniya rahbariyati jalb qilingan sarmoyaning bir qismini AQSHning San-Fransisko koʻrfazi hududida (Bay Area) yangi ofis ochishga yoʻnaltirishini maʼlum qildi. Bu strategik qadam Anthropic, Google, Meta va OpenAI kabi soha yetakchilari bilan yaqin hamkorlik qilish va eng iqtidorli mutaxassislarni jalb qilishga xizmat qiladi. Parij sunʼiy intellekt boʻyicha Yevropaning markazi boʻlsa-da, global miqyosda tanilish uchun Silikon vodiysidagi ishtirok muhim ahamiyatga ega.

Gradium asoschisi Neil Zeghidour ilgari Google Brain, DeepMind va Facebook kabi tuzilmalarda faoliyat yuritgan tajribali tadqiqotchi hisoblanadi. Uning boshchiligidagi jamoa hozirda ultra-past kechikish (low latency) bilan ishlovchi ovozli modellarni yaratish ustida ishlamoqda. Bu texnologiya sunʼiy intellekt bilan muloqot qilganda yuzaga keladigan noqulay toʻxtalishlarni bartaraf etib, suhbatni jonli muloqotga maksimal darajada yaqinlashtiradi.

Sanoatdagi oʻrni va hamkorlik

Hozirda ovozli sunʼiy intellekt bozorida raqobat juda kuchli. Gradium kompaniyasi ElevenLabs va Google’ning Gemini loyihasi kabi yirik raqiblar bilan kurashishiga toʻgʻri keladi. Shunga qaramay, fransuz startapi qisqa vaqt ichida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. Xususan, Fransiyaning mashhur avtogiganti Renault allaqachon Gradium mijoziga aylangan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Gradium’ning texnologik yechimlari nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki yirik sanoat korxonalari uchun ham jozibador boʻlib qolmoqda. Ovozli yordamchilarning tezkorligi va aniqligi kelajakda avtomobilsozlik, mijozlarga xizmat koʻrsatish va aqlli qurilmalar boshqaruvida inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda. NVIDIA’ning ushbu loyihaga qiziqishi esa startapning hisoblash quvvatlari va algoritmlari yuqori salohiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Sunʼiy IntellektGradiumNVIDIATexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiCash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiBugun, 02:28Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiBugun, 02:24SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiSpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiBugun, 02:20Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiMeta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiBugun, 01:59Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiMeta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiBugun, 01:58NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiNVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi