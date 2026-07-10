Parijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildi
Sunʼiy intellekt sohasida ovozli texnologiyalarni rivojlantirayotgan Fransiyaning Gradium startapi oʻzining ilk investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunladi. Kompaniya NVIDIA kabi texnologik gigantlar ishtirokida jami 100 million dollar mablagʻ toʻplashga erishdi. Bu voqea Yevropa sunʼiy intellekt bozorining jadal oʻsayotganini va ovozli interfeyslarga boʻlgan talabning ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Gradium dastlab oʻtgan yilning dekabr oyida 70 million dollar sarmoya bilan oʻz faoliyatini boshlagan edi. Yangi bosqichda NVIDIA bilan bir qatorda Eric Schmidt va Xavier Niel kabi nufuzli investorlar ham loyihani qoʻllab-quvvatladi. Ushbu mablagʻlar kompaniyaga jahon bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlash va texnologik infratuzilmani kengaytirish imkonini beradi.
Global raqobat va yangi marralarKompaniya rahbariyati jalb qilingan sarmoyaning bir qismini AQSHning San-Fransisko koʻrfazi hududida (Bay Area) yangi ofis ochishga yoʻnaltirishini maʼlum qildi. Bu strategik qadam Anthropic, Google, Meta va OpenAI kabi soha yetakchilari bilan yaqin hamkorlik qilish va eng iqtidorli mutaxassislarni jalb qilishga xizmat qiladi. Parij sunʼiy intellekt boʻyicha Yevropaning markazi boʻlsa-da, global miqyosda tanilish uchun Silikon vodiysidagi ishtirok muhim ahamiyatga ega.
Gradium asoschisi Neil Zeghidour ilgari Google Brain, DeepMind va Facebook kabi tuzilmalarda faoliyat yuritgan tajribali tadqiqotchi hisoblanadi. Uning boshchiligidagi jamoa hozirda ultra-past kechikish (low latency) bilan ishlovchi ovozli modellarni yaratish ustida ishlamoqda. Bu texnologiya sunʼiy intellekt bilan muloqot qilganda yuzaga keladigan noqulay toʻxtalishlarni bartaraf etib, suhbatni jonli muloqotga maksimal darajada yaqinlashtiradi.
Sanoatdagi oʻrni va hamkorlikHozirda ovozli sunʼiy intellekt bozorida raqobat juda kuchli. Gradium kompaniyasi ElevenLabs va Google’ning Gemini loyihasi kabi yirik raqiblar bilan kurashishiga toʻgʻri keladi. Shunga qaramay, fransuz startapi qisqa vaqt ichida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. Xususan, Fransiyaning mashhur avtogiganti Renault allaqachon Gradium mijoziga aylangan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Gradium’ning texnologik yechimlari nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki yirik sanoat korxonalari uchun ham jozibador boʻlib qolmoqda. Ovozli yordamchilarning tezkorligi va aniqligi kelajakda avtomobilsozlik, mijozlarga xizmat koʻrsatish va aqlli qurilmalar boshqaruvida inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda. NVIDIA’ning ushbu loyihaga qiziqishi esa startapning hisoblash quvvatlari va algoritmlari yuqori salohiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.
…