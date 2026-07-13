Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?
JCH-2026 yarimfinali oldidan Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham Ispaniya haqida ehtiyotkor, ammo juda aniq fikr bildirdi. U raqibni amaldagi Yevropa chempioni sifatida tan olib, yarimfinaldagi to‘qnashuv darajasi nihoyatda yuqori bo‘lishini ta’kidladi.
“Ispaniya — favorit”
Dide Desham Movistar'ga bergan intervyusida Ispaniya milliy jamoasini yaxshi bilishini aytdi. U Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi so‘nggi to‘qnashuvlarni eslab, raqibning kuchli jihatlariga alohida urg‘u berdi.
“Ispaniya milliy jamoasini yaxshi bilamiz, ular — amaldagi Yevropa chempioni. O‘tgan yozda ham Millatlar ligasi yarimfinalida ularga qarshi o‘ynagandik”, — dedi Desham.
Fransiya murabbiyi Ispaniyani favorit deb atadi. Uning aytishicha, bu gap raqibga bosim o‘tkazish uchun emas, balki ispanlar erishgan natijalarning tan olinishidir.
Desham bosimni raqibga tashlayaptimi?
Futbolda bunday bayonotlar ikki xil o‘qiladi. Bir tomondan, Desham Ispaniyaga hurmat ko‘rsatmoqda. Ikkinchi tomondan, “favorit” yorlig‘i yarimfinal oldidan raqib yelkasiga qo‘shimcha bosim ham yuklaydi.
Ammo Deshamning o‘zi buni psixologik o‘yin sifatida emas, real holat sifatida izohladi.
“Jahon chempionati oldidan va turnir boshida bizni ham favoritlar qatoriga qo‘shishgandi, ammo Ispaniya — favorit. Bu ularga bosimni oshirish uchun aytilgan gap emas”, — dedi u.
Oddiy qilib aytganda, Desham “men mind game qilmayapman” dedi. Lekin futbolda ba’zan “mind game qilmayapman” degan gapning o‘zi ham mind game bo‘lib ketadi.
Fransiya ham oddiy jamoa emas
Ispaniya favorit deb atalgan bo‘lsa-da, Fransiyaning o‘zi ham turnirda eng kuchli jamoalardan biri sifatida ko‘rilmoqda.
Desham shogirdlari katta o‘yinlar tajribasi, individual mahorat va taktik intizom bilan ajralib turadi. Kilian Mbappe, Usmon Dembele, Maykl Olise kabi futbolchilar har qanday raqib himoyasi uchun jiddiy muammo yarata oladi.
Shuning uchun bu yarimfinalda favorit haqidagi bahsdan ko‘ra muhimroq savol bor: qaysi jamoa o‘z kuchli tomonini yaxshiroq ishga soladi?
Ispaniyaning asosiy kuchi nimada?
Ispaniya oxirgi yillarda to‘p nazorati, pozitsion hujum va yosh futbolchilarning dadil o‘yini bilan ajralib turibdi.
Amaldagi Yevropa chempioni maqomi ham ularga katta ishonch beradi. Fransiyaga qarshi o‘yinda Ispaniya yana to‘pni nazorat qilish, raqibni charchatish va yarimhimoya orqali tempni boshqarishga harakat qilishi kutilmoqda.
Jamoa
Asosiy ustunlik
Fransiya
tezkor hujum, individual mahorat, katta turnir tajribasi
Ispaniya
to‘p nazorati, yarimhimoyada ustunlik, jamoaviy mexanizm
Hal qiluvchi omil
kim bosim ostida kamroq xato qiladi
Millatlar ligasidagi 4:5 ham esda
Desham o‘tgan yozda Fransiya Ispaniyaga qarshi Millatlar ligasi yarimfinalida 4:5 hisobida o‘ynaganini ham esladi.
Ushbu o‘yin ikki jamoa o‘rtasidagi to‘qnashuvlar oddiy taktik bahs emas, balki ko‘p golli va dramatik ssenariyga ham aylanishi mumkinligini ko‘rsatgan edi.
Albatta, Jahon chempionati yarimfinalida ehtiyotkorlik ancha yuqori bo‘ladi. Ammo ikki jamoaning hujum salohiyatini hisobga olsak, birgina epizod ham o‘yin yo‘nalishini butunlay o‘zgartirishi mumkin.
Yarimfinalda mayda detallar hal qiladi
Deshamning ta’kidlashicha, bu Jahon chempionati yarimfinali va shuning uchun daraja juda yuqori.
Bu bosqichda tayyorgarlik, taktika va tarkib bilan birga psixologik barqarorlik ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki yarimfinalda xatoni tuzatishga vaqt kam bo‘ladi.
Bir noto‘g‘ri pas, bir standart vaziyat yoki bir individual harakat final yo‘llanmasini hal qilishi mumkin.
Finalga bir qadam qoldi
Fransiya — Ispaniya o‘yini 14 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi.
Desham Ispaniyani favorit deb atadi, ammo Fransiyaning o‘zi ham bunday o‘yinlarda qanday g‘alaba qozonishni yaxshi biladigan jamoa.
Endi asosiy savol shu: Ispaniya favorit maqomini oqlaydimi yoki Fransiya yana katta turnirlardagi sovuqqonligini ko‘rsatadimi?
…