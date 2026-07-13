Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?

·0·Sport
Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?

JCH-2026 yarimfinali oldidan Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham Ispaniya haqida ehtiyotkor, ammo juda aniq fikr bildirdi. U raqibni amaldagi Yevropa chempioni sifatida tan olib, yarimfinaldagi to‘qnashuv darajasi nihoyatda yuqori bo‘lishini ta’kidladi.

“Ispaniya — favorit”

Dide Desham Movistar'ga bergan intervyusida Ispaniya milliy jamoasini yaxshi bilishini aytdi. U Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi so‘nggi to‘qnashuvlarni eslab, raqibning kuchli jihatlariga alohida urg‘u berdi.

“Ispaniya milliy jamoasini yaxshi bilamiz, ular — amaldagi Yevropa chempioni. O‘tgan yozda ham Millatlar ligasi yarimfinalida ularga qarshi o‘ynagandik”, — dedi Desham.

Fransiya murabbiyi Ispaniyani favorit deb atadi. Uning aytishicha, bu gap raqibga bosim o‘tkazish uchun emas, balki ispanlar erishgan natijalarning tan olinishidir.

Desham bosimni raqibga tashlayaptimi?

Futbolda bunday bayonotlar ikki xil o‘qiladi. Bir tomondan, Desham Ispaniyaga hurmat ko‘rsatmoqda. Ikkinchi tomondan, “favorit” yorlig‘i yarimfinal oldidan raqib yelkasiga qo‘shimcha bosim ham yuklaydi.

Ammo Deshamning o‘zi buni psixologik o‘yin sifatida emas, real holat sifatida izohladi.

“Jahon chempionati oldidan va turnir boshida bizni ham favoritlar qatoriga qo‘shishgandi, ammo Ispaniya — favorit. Bu ularga bosimni oshirish uchun aytilgan gap emas”, — dedi u.

Oddiy qilib aytganda, Desham “men mind game qilmayapman” dedi. Lekin futbolda ba’zan “mind game qilmayapman” degan gapning o‘zi ham mind game bo‘lib ketadi.

Fransiya ham oddiy jamoa emas

Ispaniya favorit deb atalgan bo‘lsa-da, Fransiyaning o‘zi ham turnirda eng kuchli jamoalardan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Desham shogirdlari katta o‘yinlar tajribasi, individual mahorat va taktik intizom bilan ajralib turadi. Kilian Mbappe, Usmon Dembele, Maykl Olise kabi futbolchilar har qanday raqib himoyasi uchun jiddiy muammo yarata oladi.

Shuning uchun bu yarimfinalda favorit haqidagi bahsdan ko‘ra muhimroq savol bor: qaysi jamoa o‘z kuchli tomonini yaxshiroq ishga soladi?

Ispaniyaning asosiy kuchi nimada?

Ispaniya oxirgi yillarda to‘p nazorati, pozitsion hujum va yosh futbolchilarning dadil o‘yini bilan ajralib turibdi.

Amaldagi Yevropa chempioni maqomi ham ularga katta ishonch beradi. Fransiyaga qarshi o‘yinda Ispaniya yana to‘pni nazorat qilish, raqibni charchatish va yarimhimoya orqali tempni boshqarishga harakat qilishi kutilmoqda.

Jamoa

Asosiy ustunlik

Fransiya

tezkor hujum, individual mahorat, katta turnir tajribasi

Ispaniya

to‘p nazorati, yarimhimoyada ustunlik, jamoaviy mexanizm

Hal qiluvchi omil

kim bosim ostida kamroq xato qiladi

Millatlar ligasidagi 4:5 ham esda

Desham o‘tgan yozda Fransiya Ispaniyaga qarshi Millatlar ligasi yarimfinalida 4:5 hisobida o‘ynaganini ham esladi.

Ushbu o‘yin ikki jamoa o‘rtasidagi to‘qnashuvlar oddiy taktik bahs emas, balki ko‘p golli va dramatik ssenariyga ham aylanishi mumkinligini ko‘rsatgan edi.

Albatta, Jahon chempionati yarimfinalida ehtiyotkorlik ancha yuqori bo‘ladi. Ammo ikki jamoaning hujum salohiyatini hisobga olsak, birgina epizod ham o‘yin yo‘nalishini butunlay o‘zgartirishi mumkin.

Yarimfinalda mayda detallar hal qiladi

Deshamning ta’kidlashicha, bu Jahon chempionati yarimfinali va shuning uchun daraja juda yuqori.

Bu bosqichda tayyorgarlik, taktika va tarkib bilan birga psixologik barqarorlik ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki yarimfinalda xatoni tuzatishga vaqt kam bo‘ladi.

Bir noto‘g‘ri pas, bir standart vaziyat yoki bir individual harakat final yo‘llanmasini hal qilishi mumkin.

Finalga bir qadam qoldi

Fransiya — Ispaniya o‘yini 14 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi.

Desham Ispaniyani favorit deb atadi, ammo Fransiyaning o‘zi ham bunday o‘yinlarda qanday g‘alaba qozonishni yaxshi biladigan jamoa.

Endi asosiy savol shu: Ispaniya favorit maqomini oqlaydimi yoki Fransiya yana katta turnirlardagi sovuqqonligini ko‘rsatadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Bugun, 22:24Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Bugun, 22:05Chelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiChelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiBugun, 21:30Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBarselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBugun, 20:16Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiSuperliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiBugun, 20:10JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi