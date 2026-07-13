Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdi

·21·Texno
Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdi

Ispaniyaning Slimbook kompaniyasi yuqori unumdorlikka ega boʻlgan yangi Nexus ishchi stansiyalari liniyasini eʼlon qildi. Ushbu kompyuterlar asosan sunʼiy intellekt (AI) modellarini ishlab chiquvchilar hamda resurs talab qiluvchi hisob-kitoblar bilan shugʻullanuvchi mutaxassislar uchun maxsus loyihalashtirilgan. Yangi seriya oʻz ichiga ikkita asosiy modelni oladi: Nexus Ryzen AI va yanada kuchliroq boʻlgan Nexus Threadripper AI. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nexus Ryzen AI bazaviy versiyasi AMD Ryzen 9 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u 128 GB gacha DDR5 operativ xotira va 4 TB gacha boʻlgan PCIe Gen5 NVMe SSD drayverini qoʻllab-quvvatlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu modelning eng diqqatga sazovor jihati unga ikkita professional NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell videokartasini oʻrnatish imkoniyati mavjudligidir. Ushbu stansiyaning boshlangʻich narxi 1995 yevro etib belgilangan.

Flagman modeli: Nexus Threadripper AI

Liniyaning eng yuqori pogʻonasidan joy olgan Nexus Threadripper AI modeli katta til modellarini (LLM) oʻqitish va sunʼiy intellektni lokal tarzda ishga tushirish kabi murakkab vazifalar uchun moʻljallangan. U AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX protsessori va hayratlanarli 512 GB DDR5 operativ xotirasi bilan taʼminlanishi mumkin. Bunday quvvatni barqaror ushlab turish uchun 2500 W quvvatga ega, 80 Plus Platinum sertifikatiga ega blok oʻrnatilgan.

Har ikkala ishchi stansiya alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan mustahkam korpuslarda taqdim etilmoqda. Sovutish tizimi borasida ham ishlab chiquvchilar keng tanlov qoldirgan: foydalanuvchilar anʼanaviy havo orqali sovutish yoki uchta ventilyatorli "hammasi birda" (AIO) formatidagi suyuqlik sovutish tizimini tanlashlari mumkin. Bu esa tizimning haddan tashqari qizib ketmasligini taʼminlaydi.

Oʻzbekiston bozorida bunday professional uskunalar odatda buyurtma asosida keltiriladi. Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir paytda, mahalliy dasturchilar va tadqiqot markazlari uchun ushbu turdagi stansiyalar katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Ayniqsa, NVIDIA Blackwell arxitekturasidagi grafik chiplarning qoʻllanilishi hisoblash tezligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Nexus Threadripper AI modelining boshlangʻich narxi 3880 yevrodan boshlanadi. Slimbook kompaniyasi ushbu qurilmalar orqali nafaqat apparat taʼminotini, balki dasturiy erkinlikni ham targʻib qilmoqda, chunki ular ochiq kodli operatsion tizimlar bilan mukammal darajada moslashgan.

SlimbookNVIDIABlackwellSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarBugun, 23:22General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiGeneral Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiBugun, 23:20AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiBugun, 22:56General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaGeneral Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaBugun, 22:25Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Bugun, 22:21Hindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiHindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi