Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdi
Ispaniyaning Slimbook kompaniyasi yuqori unumdorlikka ega boʻlgan yangi Nexus ishchi stansiyalari liniyasini eʼlon qildi. Ushbu kompyuterlar asosan sunʼiy intellekt (AI) modellarini ishlab chiquvchilar hamda resurs talab qiluvchi hisob-kitoblar bilan shugʻullanuvchi mutaxassislar uchun maxsus loyihalashtirilgan. Yangi seriya oʻz ichiga ikkita asosiy modelni oladi: Nexus Ryzen AI va yanada kuchliroq boʻlgan Nexus Threadripper AI. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Nexus Ryzen AI bazaviy versiyasi AMD Ryzen 9 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u 128 GB gacha DDR5 operativ xotira va 4 TB gacha boʻlgan PCIe Gen5 NVMe SSD drayverini qoʻllab-quvvatlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu modelning eng diqqatga sazovor jihati unga ikkita professional NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell videokartasini oʻrnatish imkoniyati mavjudligidir. Ushbu stansiyaning boshlangʻich narxi 1995 yevro etib belgilangan.
Flagman modeli: Nexus Threadripper AILiniyaning eng yuqori pogʻonasidan joy olgan Nexus Threadripper AI modeli katta til modellarini (LLM) oʻqitish va sunʼiy intellektni lokal tarzda ishga tushirish kabi murakkab vazifalar uchun moʻljallangan. U AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX protsessori va hayratlanarli 512 GB DDR5 operativ xotirasi bilan taʼminlanishi mumkin. Bunday quvvatni barqaror ushlab turish uchun 2500 W quvvatga ega, 80 Plus Platinum sertifikatiga ega blok oʻrnatilgan.
Har ikkala ishchi stansiya alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan mustahkam korpuslarda taqdim etilmoqda. Sovutish tizimi borasida ham ishlab chiquvchilar keng tanlov qoldirgan: foydalanuvchilar anʼanaviy havo orqali sovutish yoki uchta ventilyatorli "hammasi birda" (AIO) formatidagi suyuqlik sovutish tizimini tanlashlari mumkin. Bu esa tizimning haddan tashqari qizib ketmasligini taʼminlaydi.
Oʻzbekiston bozorida bunday professional uskunalar odatda buyurtma asosida keltiriladi. Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir paytda, mahalliy dasturchilar va tadqiqot markazlari uchun ushbu turdagi stansiyalar katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Ayniqsa, NVIDIA Blackwell arxitekturasidagi grafik chiplarning qoʻllanilishi hisoblash tezligini yangi bosqichga olib chiqadi.
Nexus Threadripper AI modelining boshlangʻich narxi 3880 yevrodan boshlanadi. Slimbook kompaniyasi ushbu qurilmalar orqali nafaqat apparat taʼminotini, balki dasturiy erkinlikni ham targʻib qilmoqda, chunki ular ochiq kodli operatsion tizimlar bilan mukammal darajada moslashgan.
…