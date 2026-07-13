Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...
Jahon chempionati hal qiluvchi bosqichga yaqinlashgan sari nafaqat jamoalar, balki turnir yulduzlari atrofidagi bahslar ham kuchaymoqda. The Athletic amaldagi mundialda eng yaxshi o‘yin ko‘rsatayotgan futbolchilar reytingini yangiladi va birinchi o‘rinda yana Lionel Messi joylashdi.
Messi birinchi, Mbappe ikkinchi
Yangilangan reytingda Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi birinchi o‘rinni egalladi.
Fransiya yetakchisi Kilian Mbappe ikkinchi qatorda boryapti. Bu ikki futbolchi turnir davomida nafaqat gol va assistlari, balki hal qiluvchi vaziyatlardagi ta’siri bilan ham asosiy e’tibor markazida bo‘lib turibdi.
Messi uchun bu reyting yana bir bor uning yoshiga qaramay, katta turnirlarda o‘yin taqdiriga ta’sir qila oladigan futbolchi ekanini ko‘rsatmoqda.
Bellinghem katta sakrash qildi
Reytingda eng qiziq o‘zgarishlardan biri Jud Bellinghem bilan bog‘liq. Angliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi avvalgi reytingga nisbatan to‘rt pog‘ona yuqorilab, uchinchi o‘ringa chiqdi.
Bu uning JCH-2026dagi ta’siri qanchalik oshib borayotganini anglatadi. Bellinghem maydon markazida faqat to‘p tarqatuvchi emas, balki gol, pressing, harakat va yetakchilikni birlashtirayotgan futbolchi sifatida ko‘rinmoqda.
Angliya uchun bu juda muhim signal: jamoada Keyn bor, lekin o‘yin ritmini ko‘p hollarda aynan Bellinghem belgilamoqda.
Top-10 qanday ko‘rinish oldi?
The Athletic talqiniga ko‘ra, amaldagi jahon chempionatidagi eng yaxshi 10 futbolchi quyidagicha:
O‘rin
Futbolchi
Terma jamoa
1
Lionel Messi
Argentina
2
Kilian Mbappe
Fransiya
3
Jud Bellinghem
Angliya
4
Harri Keyn
Angliya
5
Erling Holand
Norvegiya
6
Maykl Olise
Fransiya
7
Usmon Dembele
Fransiya
8
Ashraf Hakimi
Marokash
9
Braziliya
10
Emerik Lyaport
Ispaniya
Bu ro‘yxatda Fransiyadan birdaniga uch nafar futbolchi borligi alohida e’tiborga loyiq: Mbappe, Olise va Dembele. Demak, fransuzlar faqat jamoaviy emas, individual darajada ham turnirning eng kuchlilaridan biri bo‘lib turibdi.
Angliyadan ikki futbolchi yuqori beshlikda
Angliya milliy jamoasidan Jud Bellinghem va Harri Keyn top-4likka kirdi.
Keyn to‘purarlik, tajriba va hujumdagi barqarorligi bilan ajralib tursa, Bellinghem butun o‘yin dinamikasiga ta’sir ko‘rsatmoqda.
Bu Angliya yarimfinal oldidan qanchalik kuchli tarkibga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatadi. Oddiy qilib aytganda, “uch sherlar”da hozir faqat nomlar emas, forma ham bor.
Holand beshlikda, ammo Norvegiya turnirni tark etdi
Erling Holand reytingda beshinchi o‘rinni egalladi. Norvegiya milliy jamoasi turnirni yakunlagan bo‘lsa-da, Holandning individual o‘yini yuqori baholangan.
Bu holat futbolda yana bir haqiqatni eslatadi: ba’zan futbolchi turnirdan chiqib ketsa ham, uning qoldirgan ta’siri reytinglarda yashayveradi.
Holand uchun JCH-2026 Norvegiyani katta sahnaga qaytargan turnir sifatida esda qolishi mumkin.
Olise va Dembele Fransiyaning yashirin quroli
Maykl Olise va Usmon Dembelening top-10dan joy olgani Fransiya terma jamoasi hujum chizig‘i qanchalik xavfli ekanini ko‘rsatadi.
Mbappe asosiy yulduz bo‘lib qolmoqda, ammo uning atrofidagi futbolchilar ham turnirda katta ish qilyapti. Olisening kreativligi va Dembelening tezligi Fransiyani har qanday raqib uchun og‘ir sinovga aylantirmoqda.
Ya’ni Fransiyada “Mbappeni yopdik, bo‘ldi” degan reja ishlamaydi. U yerda Wi-Fi tarmog‘i keng: xavf har tomondan keladi.
Messi reytingi nima anglatadi?
Messi birinchi o‘rinda ekani faqat nostalgiya yoki ism obro‘si bilan bog‘liq emas. U Argentina o‘yinida hal qiluvchi figura bo‘lib qolmoqda.
Uning har bir harakati raqib himoyasiga bosim, har bir uzatmasi esa vaziyatga aylanishi mumkin. Argentina yarimfinal oldidan qanchalik tanqid va bahslar ichida bo‘lmasin, Messi faktori hali ham eng katta qurollardan biri.
Hal qiluvchi o‘yinlar reytingni o‘zgartirishi mumkin
Jahon chempionatida eng muhim baholar ko‘pincha yarimfinal va finalda beriladi. Shuning uchun bu reyting hozirgi holatni aks ettirsa-da, hal qiluvchi o‘yinlardan keyin tartib yana o‘zgarishi mumkin.
Mbappe Fransiyani finalga olib chiqsa, birinchi o‘rin uchun da’vogarga aylanadi. Bellinghem Angliyani hal qiluvchi bosqichga olib chiqsa, uning reytingi yana ko‘tarilishi mumkin. Messi esa Argentina bilan finalga chiqsa, bu bahs yanada qiziydi.
Endi asosiy savol shu: JCH-2026ning eng yaxshi futbolchisi haqidagi bahsni statistika hal qiladimi yoki finaldagi bir lahza?
…