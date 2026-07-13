Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...

·51·Sport
Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...

Jahon chempionati hal qiluvchi bosqichga yaqinlashgan sari nafaqat jamoalar, balki turnir yulduzlari atrofidagi bahslar ham kuchaymoqda. The Athletic amaldagi mundialda eng yaxshi o‘yin ko‘rsatayotgan futbolchilar reytingini yangiladi va birinchi o‘rinda yana Lionel Messi joylashdi.

Messi birinchi, Mbappe ikkinchi

Yangilangan reytingda Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi birinchi o‘rinni egalladi.

Fransiya yetakchisi Kilian Mbappe ikkinchi qatorda boryapti. Bu ikki futbolchi turnir davomida nafaqat gol va assistlari, balki hal qiluvchi vaziyatlardagi ta’siri bilan ham asosiy e’tibor markazida bo‘lib turibdi.

Messi uchun bu reyting yana bir bor uning yoshiga qaramay, katta turnirlarda o‘yin taqdiriga ta’sir qila oladigan futbolchi ekanini ko‘rsatmoqda.

Bellinghem katta sakrash qildi

Reytingda eng qiziq o‘zgarishlardan biri Jud Bellinghem bilan bog‘liq. Angliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi avvalgi reytingga nisbatan to‘rt pog‘ona yuqorilab, uchinchi o‘ringa chiqdi.

Bu uning JCH-2026dagi ta’siri qanchalik oshib borayotganini anglatadi. Bellinghem maydon markazida faqat to‘p tarqatuvchi emas, balki gol, pressing, harakat va yetakchilikni birlashtirayotgan futbolchi sifatida ko‘rinmoqda.

Angliya uchun bu juda muhim signal: jamoada Keyn bor, lekin o‘yin ritmini ko‘p hollarda aynan Bellinghem belgilamoqda.

Top-10 qanday ko‘rinish oldi?

The Athletic talqiniga ko‘ra, amaldagi jahon chempionatidagi eng yaxshi 10 futbolchi quyidagicha:

O‘rin

Futbolchi

Terma jamoa

1

Lionel Messi

Argentina

2

Kilian Mbappe

Fransiya

3

Jud Bellinghem

Angliya

4

Harri Keyn

Angliya

5

Erling Holand

Norvegiya

6

Maykl Olise

Fransiya

7

Usmon Dembele

Fransiya

8

Ashraf Hakimi

Marokash

9

Vinisius Junior

Braziliya

10

Emerik Lyaport

Ispaniya

Bu ro‘yxatda Fransiyadan birdaniga uch nafar futbolchi borligi alohida e’tiborga loyiq: Mbappe, Olise va Dembele. Demak, fransuzlar faqat jamoaviy emas, individual darajada ham turnirning eng kuchlilaridan biri bo‘lib turibdi.

Angliyadan ikki futbolchi yuqori beshlikda

Angliya milliy jamoasidan Jud Bellinghem va Harri Keyn top-4likka kirdi.

Keyn to‘purarlik, tajriba va hujumdagi barqarorligi bilan ajralib tursa, Bellinghem butun o‘yin dinamikasiga ta’sir ko‘rsatmoqda.

Bu Angliya yarimfinal oldidan qanchalik kuchli tarkibga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatadi. Oddiy qilib aytganda, “uch sherlar”da hozir faqat nomlar emas, forma ham bor.

Holand beshlikda, ammo Norvegiya turnirni tark etdi

Erling Holand reytingda beshinchi o‘rinni egalladi. Norvegiya milliy jamoasi turnirni yakunlagan bo‘lsa-da, Holandning individual o‘yini yuqori baholangan.

Bu holat futbolda yana bir haqiqatni eslatadi: ba’zan futbolchi turnirdan chiqib ketsa ham, uning qoldirgan ta’siri reytinglarda yashayveradi.

Holand uchun JCH-2026 Norvegiyani katta sahnaga qaytargan turnir sifatida esda qolishi mumkin.

Olise va Dembele Fransiyaning yashirin quroli

Maykl Olise va Usmon Dembelening top-10dan joy olgani Fransiya terma jamoasi hujum chizig‘i qanchalik xavfli ekanini ko‘rsatadi.

Mbappe asosiy yulduz bo‘lib qolmoqda, ammo uning atrofidagi futbolchilar ham turnirda katta ish qilyapti. Olisening kreativligi va Dembelening tezligi Fransiyani har qanday raqib uchun og‘ir sinovga aylantirmoqda.

Ya’ni Fransiyada “Mbappeni yopdik, bo‘ldi” degan reja ishlamaydi. U yerda Wi-Fi tarmog‘i keng: xavf har tomondan keladi.

Messi reytingi nima anglatadi?

Messi birinchi o‘rinda ekani faqat nostalgiya yoki ism obro‘si bilan bog‘liq emas. U Argentina o‘yinida hal qiluvchi figura bo‘lib qolmoqda.

Uning har bir harakati raqib himoyasiga bosim, har bir uzatmasi esa vaziyatga aylanishi mumkin. Argentina yarimfinal oldidan qanchalik tanqid va bahslar ichida bo‘lmasin, Messi faktori hali ham eng katta qurollardan biri.

Hal qiluvchi o‘yinlar reytingni o‘zgartirishi mumkin

Jahon chempionatida eng muhim baholar ko‘pincha yarimfinal va finalda beriladi. Shuning uchun bu reyting hozirgi holatni aks ettirsa-da, hal qiluvchi o‘yinlardan keyin tartib yana o‘zgarishi mumkin.

Mbappe Fransiyani finalga olib chiqsa, birinchi o‘rin uchun da’vogarga aylanadi. Bellinghem Angliyani hal qiluvchi bosqichga olib chiqsa, uning reytingi yana ko‘tarilishi mumkin. Messi esa Argentina bilan finalga chiqsa, bu bahs yanada qiziydi.

Endi asosiy savol shu: JCH-2026ning eng yaxshi futbolchisi haqidagi bahsni statistika hal qiladimi yoki finaldagi bir lahza?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Bugun, 23:09Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Bugun, 22:05Chelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiChelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiBugun, 21:30Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBarselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBugun, 20:16Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiSuperliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiBugun, 20:10JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi