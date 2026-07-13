Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlar
Texnologiya olamining ikki giganti — Apple va OpenAI oʻrtasida yuzaga kelgan huquqiy nizo yangi bosqichga koʻtarildi. Apple kompaniyasi sunʼiy intellekt boʻyicha yetakchi hisoblangan OpenAI ustidan sudga daʼvo arizasi kiritib, uni tijorat sirlarini tizimli ravishda oʻgʻirlashda ayblamoqda. Ushbu sud ishi nafaqat ikki kompaniya oʻrtasidagi munosabatlarga, balki butun Silikon vodiysidagi kadrlar almashinuvi va intellektual mulk himoyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple tomonidan taqdim etilgan 41 sahifalik shikoyatnomada OpenAI kompaniyasining sobiq va amaldagi Apple xodimlaridan maxfiy maʼlumotlarni olish boʻyicha muvofiqlashtirilgan harakatlari batafsil bayon etilgan. Daʼvoda keltirilgan dalillar orasida xodimlarning oʻzaro yozishmalari alohida eʼtiborga loyiq. Masalan, xodimlardan biri tarmoq xotirasiga ruxsatsiz kirish imkonini topganini aytib, "LOL, men tarmoq xotirasiga kira olishimni bildim, juda kulgili" deb yozgan xabari keltirilgan.
Kadrlar ovi va maxfiy maʼlumotlar eksportiApple daʼvosiga koʻra, OpenAI nafaqat iqtidorli muhandislarni oʻziga ogʻdirib olgan, balki ulardan oʻzlari bilan birga maxfiy hujjatlar va texnologik ishlanmalarni olib oʻtishni ham talab qilgan. Bu kabi holatlar texnologiya sohasida raqobatning naqadar keskinlashganini koʻrsatadi. Apple oʻzining yillar davomida toʻplagan tajribasi va milliardlab dollar sarmoya kiritilgan loyihalari raqiblar tomonidan osonlikcha oʻzlashtirilishiga yoʻl qoʻymaslik niyatida.
Shunisi qiziqki, Apple uzoq vaqt davomida sunʼiy intellekt poygasida ehtiyotkorlik bilan harakat qilib kelayotgan edi. Biroq OpenAI tomonidan taqdim etilgan ChatGPT kabi mahsulotlar bozorni oʻzgartirib yuborgach, Apple ham oʻzining Apple Intelligence tizimini eʼlon qildi. Ushbu sud jarayoni kompaniyaning oʻz texnologik ustunligini himoya qilish yoʻlidagi strategik qadami sifatida baholanmoqda.
OpenAI munosabati va huquqiy oqibatlarOpenAI hozircha ushbu ayblovlar boʻyicha faqat X ijtimoiy tarmogʻi orqali qisqacha bayonot berish bilan cheklandi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ular boshqa kompaniyalarning tijorat sirlariga qiziqish bildirmaydi. "Biz butun dunyodagi odamlarga imkoniyat beruvchi innovatsion texnologiyalarni yaratishga eʼtibor qaratganmiz", — deyiladi rasmiy xabarda.
Mutaxassislarning fikricha, agar Apple oʻz ayblovlarini isbotlay olsa, OpenAI nafaqat yirik miqdordagi jarimaga tortilishi, balki oʻgʻirlangan maʼlumotlar asosida yaratilgan algoritmlardan foydalanish huquqidan ham mahrum boʻlishi mumkin. Bu esa sunʼiy intellekt bozoridagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi hech gap emas.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu nizo ahamiyatli, chunki biz kundalik hayotda foydalanadigan iPhone qurilmalari va ChatGPT xizmatlarining kelajakdagi funksionalligi aynan shu kabi huquqiy qarorlarga bogʻliq boʻlishi mumkin. Hozircha sud jarayoni davom etmoqda va tomonlar oʻz pozitsiyalarini himoya qilishda davom etishadi.
…