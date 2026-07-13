Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlar

·23·Texno
Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlar

Texnologiya olamining ikki giganti — Apple va OpenAI oʻrtasida yuzaga kelgan huquqiy nizo yangi bosqichga koʻtarildi. Apple kompaniyasi sunʼiy intellekt boʻyicha yetakchi hisoblangan OpenAI ustidan sudga daʼvo arizasi kiritib, uni tijorat sirlarini tizimli ravishda oʻgʻirlashda ayblamoqda. Ushbu sud ishi nafaqat ikki kompaniya oʻrtasidagi munosabatlarga, balki butun Silikon vodiysidagi kadrlar almashinuvi va intellektual mulk himoyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Apple tomonidan taqdim etilgan 41 sahifalik shikoyatnomada OpenAI kompaniyasining sobiq va amaldagi Apple xodimlaridan maxfiy maʼlumotlarni olish boʻyicha muvofiqlashtirilgan harakatlari batafsil bayon etilgan. Daʼvoda keltirilgan dalillar orasida xodimlarning oʻzaro yozishmalari alohida eʼtiborga loyiq. Masalan, xodimlardan biri tarmoq xotirasiga ruxsatsiz kirish imkonini topganini aytib, "LOL, men tarmoq xotirasiga kira olishimni bildim, juda kulgili" deb yozgan xabari keltirilgan.

Kadrlar ovi va maxfiy maʼlumotlar eksporti

Apple daʼvosiga koʻra, OpenAI nafaqat iqtidorli muhandislarni oʻziga ogʻdirib olgan, balki ulardan oʻzlari bilan birga maxfiy hujjatlar va texnologik ishlanmalarni olib oʻtishni ham talab qilgan. Bu kabi holatlar texnologiya sohasida raqobatning naqadar keskinlashganini koʻrsatadi. Apple oʻzining yillar davomida toʻplagan tajribasi va milliardlab dollar sarmoya kiritilgan loyihalari raqiblar tomonidan osonlikcha oʻzlashtirilishiga yoʻl qoʻymaslik niyatida.

Shunisi qiziqki, Apple uzoq vaqt davomida sunʼiy intellekt poygasida ehtiyotkorlik bilan harakat qilib kelayotgan edi. Biroq OpenAI tomonidan taqdim etilgan ChatGPT kabi mahsulotlar bozorni oʻzgartirib yuborgach, Apple ham oʻzining Apple Intelligence tizimini eʼlon qildi. Ushbu sud jarayoni kompaniyaning oʻz texnologik ustunligini himoya qilish yoʻlidagi strategik qadami sifatida baholanmoqda.

OpenAI munosabati va huquqiy oqibatlar

OpenAI hozircha ushbu ayblovlar boʻyicha faqat X ijtimoiy tarmogʻi orqali qisqacha bayonot berish bilan cheklandi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ular boshqa kompaniyalarning tijorat sirlariga qiziqish bildirmaydi. "Biz butun dunyodagi odamlarga imkoniyat beruvchi innovatsion texnologiyalarni yaratishga eʼtibor qaratganmiz", — deyiladi rasmiy xabarda.

Mutaxassislarning fikricha, agar Apple oʻz ayblovlarini isbotlay olsa, OpenAI nafaqat yirik miqdordagi jarimaga tortilishi, balki oʻgʻirlangan maʼlumotlar asosida yaratilgan algoritmlardan foydalanish huquqidan ham mahrum boʻlishi mumkin. Bu esa sunʼiy intellekt bozoridagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi hech gap emas.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu nizo ahamiyatli, chunki biz kundalik hayotda foydalanadigan iPhone qurilmalari va ChatGPT xizmatlarining kelajakdagi funksionalligi aynan shu kabi huquqiy qarorlarga bogʻliq boʻlishi mumkin. Hozircha sud jarayoni davom etmoqda va tomonlar oʻz pozitsiyalarini himoya qilishda davom etishadi.

AppleOpenAISudSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiSpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiBugun, 00:29Sony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiSony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiKecha, 23:54General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiGeneral Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiKecha, 23:20Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiKecha, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiKecha, 22:56General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaGeneral Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi