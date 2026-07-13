General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandi
Kanadaning General Fusion kompaniyasi Spring Valley Acquisition Corp. III maxsus xarid kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish boʻyicha kelishuvni yakunladi. Bu qadam orqali u boshqariladigan termoyadro sintezi texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi dunyodagi birinchi ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylandi. Endilikda kompaniya aksiyalari Nasdaq birjasida GFUZ tikeri ostida savdoga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Termoyadro sintezi — bu Quyosh ichida sodir boʻladigan jarayon boʻlib, unda yengil atom yadrolari birlashishi natijasida ulkan miqdorda energiya ajralib chiqadi. General Fusion mazkur jarayonni yer sharoitida boshqarish va undan sanoat miqyosida elektr energiyasi olishni maqsad qilgan. Ushbu kelishuvning umumiy qiymati taxminan 1 milliard dollarga baholanmoqda, bu esa sohaga boʻlgan investorlar qiziqishi naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Texnologik yondashuv va oʻziga xoslikGeneral Fusion 24 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan boʻlib, u anʼanaviy magnitli plazma ushlab turish usullaridan farq qiluvchi oʻziga xos texnologiyani rivojlantirmoqda. Kompaniya tizimida reaksiya energiyasi plazmani mexanik siqish orqali olinishi koʻzda tutilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu yondashuv boshqa yirik loyihalardan ajralib turadi va tijoriy jihatdan samaraliroq boʻlishi kutilmoqda.
Hozirga qadar dunyodagi hech bir tashkilot tijoriy jihatdan foydali boʻlgan termoyadro elektr stansiyasini yarata olgani yoʻq. General Fusion uchun birjaga chiqish nafaqat nufuz, balki murakkab ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish uchun zarur boʻlgan kapital boʻzoriga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻl ochadi. Bu esa texnologiyani laboratoriya sharoitidan real ishlab chiqarish darajasiga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Qiyinchiliklar va kelajakdagi rejalarBirjaga chiqish jarayoni kompaniya uchun oson kechmadi. Bir necha oy oldin General Fusion xodimlar sonini qisqartirishga majbur boʻlgan edi, uning rahbariyati esa texnologiyani ishlab chiqishni davom ettirish uchun yangi moliyalashtirish manbalari zarurligini ochiq tan olgan. SPAC mexanizmi orqali birjaga chiqish kompaniyaga murakkab va uzoq davom etadigan anʼanaviy IPO jarayonini chetlab oʻtib, tezroq mablagʻ jalb qilish imkonini berdi.
Kompaniya allaqachon xalqaro hamkorlikni boshlab yuborgan. Iyun oyida Italiyaning Renexia energetika infratuzilmasi kompaniyasi bilan hamkorlik eʼlon qilindi. Tomonlar General Fusion tizimlarini Italiyada tijoriy maqsadlarda joriy etish imkoniyatlarini oʻrganishmoqda. Biroq, mutaxassislarning taʼkidlashicha, texnologiyani amaliyotda qoʻllash uchun hali qator texnik toʻsiqlarni yengib oʻtish lozim.
Umuman olganda, General Fusion aksiyalarining Nasdaq roʻyxatidan joy olishi energetika olamida yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi. Agar kompaniya oʻz maqsadiga erishsa, insoniyat cheksiz va ekologik toza energiya manbaiga ega boʻlishi mumkin. Hozircha esa bu qadam shunchaki ulkan ilmiy tajribani real biznes loyihasiga aylantirish yoʻlidagi muhim strategik bosqichdir.
…