General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandi

·22·Texno
General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandi

Kanadaning General Fusion kompaniyasi Spring Valley Acquisition Corp. III maxsus xarid kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish boʻyicha kelishuvni yakunladi. Bu qadam orqali u boshqariladigan termoyadro sintezi texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi dunyodagi birinchi ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylandi. Endilikda kompaniya aksiyalari Nasdaq birjasida GFUZ tikeri ostida savdoga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Termoyadro sintezi — bu Quyosh ichida sodir boʻladigan jarayon boʻlib, unda yengil atom yadrolari birlashishi natijasida ulkan miqdorda energiya ajralib chiqadi. General Fusion mazkur jarayonni yer sharoitida boshqarish va undan sanoat miqyosida elektr energiyasi olishni maqsad qilgan. Ushbu kelishuvning umumiy qiymati taxminan 1 milliard dollarga baholanmoqda, bu esa sohaga boʻlgan investorlar qiziqishi naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Texnologik yondashuv va oʻziga xoslik

General Fusion 24 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan boʻlib, u anʼanaviy magnitli plazma ushlab turish usullaridan farq qiluvchi oʻziga xos texnologiyani rivojlantirmoqda. Kompaniya tizimida reaksiya energiyasi plazmani mexanik siqish orqali olinishi koʻzda tutilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu yondashuv boshqa yirik loyihalardan ajralib turadi va tijoriy jihatdan samaraliroq boʻlishi kutilmoqda.

Hozirga qadar dunyodagi hech bir tashkilot tijoriy jihatdan foydali boʻlgan termoyadro elektr stansiyasini yarata olgani yoʻq. General Fusion uchun birjaga chiqish nafaqat nufuz, balki murakkab ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish uchun zarur boʻlgan kapital boʻzoriga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻl ochadi. Bu esa texnologiyani laboratoriya sharoitidan real ishlab chiqarish darajasiga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Qiyinchiliklar va kelajakdagi rejalar

Birjaga chiqish jarayoni kompaniya uchun oson kechmadi. Bir necha oy oldin General Fusion xodimlar sonini qisqartirishga majbur boʻlgan edi, uning rahbariyati esa texnologiyani ishlab chiqishni davom ettirish uchun yangi moliyalashtirish manbalari zarurligini ochiq tan olgan. SPAC mexanizmi orqali birjaga chiqish kompaniyaga murakkab va uzoq davom etadigan anʼanaviy IPO jarayonini chetlab oʻtib, tezroq mablagʻ jalb qilish imkonini berdi.

Kompaniya allaqachon xalqaro hamkorlikni boshlab yuborgan. Iyun oyida Italiyaning Renexia energetika infratuzilmasi kompaniyasi bilan hamkorlik eʼlon qilindi. Tomonlar General Fusion tizimlarini Italiyada tijoriy maqsadlarda joriy etish imkoniyatlarini oʻrganishmoqda. Biroq, mutaxassislarning taʼkidlashicha, texnologiyani amaliyotda qoʻllash uchun hali qator texnik toʻsiqlarni yengib oʻtish lozim.

Umuman olganda, General Fusion aksiyalarining Nasdaq roʻyxatidan joy olishi energetika olamida yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi. Agar kompaniya oʻz maqsadiga erishsa, insoniyat cheksiz va ekologik toza energiya manbaiga ega boʻlishi mumkin. Hozircha esa bu qadam shunchaki ulkan ilmiy tajribani real biznes loyihasiga aylantirish yoʻlidagi muhim strategik bosqichdir.

General FusionTermoyadro SinteziNasdaqEnergetikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiSpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiBugun, 00:29Sony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiSony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiKecha, 23:54Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarKecha, 23:22Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiKecha, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiKecha, 22:56General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaGeneral Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi