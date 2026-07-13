Hindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdi

·17·Texno
Hindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdi

Hindiston kosmik tadqiqotlar tashkiloti (ISRO) mamlakat tarixidagi ilk boshqariladigan kosmik loyiha — Gaganyaan dasturi doirasida hal qiluvchi sinovlarni yakunladi. Ushbu sinovlar ekipaj modulining Yerga qaytish vaqtida xavfsizligini taʼminlovchi uchta asosiy mexanizmni oʻz ichiga oldi. Mazkur muvaffaqiyat Hindistonning oʻz astronavtlarini mustaqil ravishda koinotga uchirish maqsadiga erishish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinovlarning birinchi bosqichi ekipaj moduli okeanga qoʻnganidan soʻng uning suv yuzasida toʻgʻri holatda turishini taʼminlovchi tizimni tekshirishga qaratildi. Crew Module Uprighting System (CMUS) deb nomlanuvchi ushbu mexanizm siqilgan sovuq gaz bilan toʻldirilgan ballonlarga asoslangan. U koinotdan qaytgan kapsulaning agʻdarilib ketmasligini va qutqaruv guruhi yetib kelguncha astronavtlar uchun xavfsiz holatda qolishini kafolatlaydi.

ISRO mutaxassislari yuqori bosimli ballonlar, boshqaruv klapanlari va puflanadigan elementlarning ishlashini toʻliq tekshiruvdan oʻtkazishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov davomida gaz ballonlari muvaffaqiyatli ochilib, suzuvchi elementlarni kerakli darajada toʻldirgan. Bu esa kapsulaning suv yuzasida barqaror muvozanat saqlash imkoniyatini amalda isbotladi.

Modullarni ajratish va himoya tizimlari

Ikkinchi muhim sinov ekipaj moduli va xizmat koʻrsatish modulining bir-biridan ajralish mexanizmiga bagʻishlandi. Xizmat koʻrsatish moduli kema uchun energiya va harakatlantiruvchi kuch beradi, biroq Yer atmosferasiga kirishdan oldin u yashash boʻlmasidan xavfsiz tarzda uzilishi shart. Mutaxassislar CSU-1 va CSU-2 ulanish elementlarining ishlashini tekshirib, ajralish jarayoni belgilangan ketma-ketlikda va korpusga zarar yetkazmagan holda amalga oshirilishini tasdiqlashdi.

Uchinchi bosqichda esa ekipaj modulining yuqori himoya qopqogʻi — Apex Cover tizimi sinovdan oʻtkazildi. Ushbu qopqoq parvoz davomida parashyut tizimini tashqi taʼsirlardan himoya qiladi. Atmosferaga kirgandan soʻng, tormozlash parashyutlari ochilishi uchun bu qopqoq oʻz vaqtida va aniq ajralib chiqishi hayotiy ahamiyatga ega. Sinovlar natijasida ushbu mexanizmning ham benuqson ishlashi qayd etildi.

Gaganyaan dasturi Hindiston uchun nafaqat texnologik yutuq, balki milliy gʻurur ramzi hamdir. Agar loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, Hindiston AQSH, Rossiya va Xitoydan keyin koinotga oʻz kuchi bilan inson chiqargan toʻrtinchi davlatga aylanadi. Hozirda ISRO mutaxassislari barcha olingan maʼlumotlarni tahlil qilib, yakuniy parvozga tayyorgarlikni davom ettirmoqdalar.

Ushbu sinovlar koinotga parvoz qilishdan koʻra, undan xavfsiz qaytib kelish ancha murakkab jarayon ekanligini yana bir bor koʻrsatdi. Kapsulaning okeanga qoʻnishi, modullarning ajralishi va parashyutlarning ishga tushishi kabi jarayonlarning har biri soniyalarga asoslangan aniqlikni talab qiladi. Hindistonlik muhandislar ushbu bosqichlarni muvaffaqiyatli topshirish orqali loyihaning ishonchliligini yangi bosqichga olib chiqishdi.

HindistonISROGaganyaanKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarBugun, 23:22General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiGeneral Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiBugun, 23:20Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiBugun, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiBugun, 22:56General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaGeneral Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaBugun, 22:25Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Bugun, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi