General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqda
Energetika olamida tarixiy voqea yuz berdi: General Fusion kompaniyasi Nasdaq birjasida GFUZ tikeri ostida savdolarni boshladi. Bu bilan u jahon moliya bozorlarida ochiq savdoga chiqqan ilk termoyadroviy energetika kompaniyasiga aylandi. Ushbu qadam nafaqat kompaniya uchun, balki butun dunyo uchun ekologik toza va cheksiz energiya manbasini yaratish yoʻlidagi muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Savdolar boshlanishi bilan investorlar yangi texnologiyaga katta qiziqish bildirishdi. Dushanba kuni aksiyalar narxi 12,85 dollardan boshlanib, qisqa vaqt ichida 40 foizga oʻsdi. General Fusion oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan va Donald Tramp tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan TAE Technologies kompaniyasini birjaga chiqish borasida bir necha oyga ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.
Moliyaviy qiyinchiliklar va yangi imkoniyatlarMazkur debyut Spring Valley Acquisition Corp. III bilan amalga oshirilgan birlashuv (SPAC bitimi) natijasida yuz berdi. Garchi kompaniya dastlab 230 million dollargacha mablagʻ jalb qilishni rejalashtirgan boʻlsa-da, de-SPAC jarayonlariga xos boʻlgan aksiyalarni qayta sotib olish holatlari tufayli yakuniy summa kamroq boʻlishi kutilmoqda. Globe and Mail nashri hisob-kitoblariga koʻra, barcha toʻlovlardan soʻng kompaniya ixtiyorida 30 million dollardan kamroq mablagʻ qolishi mumkin.
Biroq, General Fusion parallel ravishda xususiy investorlardan yana 108 million dollar jalb qilishga erishdi. Hozirda kompaniyaning naqd pul zaxirasi taxminan 150 million dollarni tashkil etmoqda. Bu mablagʻlar kompaniya uchun juda muhim, chunki oʻtgan yili General Fusion jiddiy moliyaviy inqirozni boshdan kechirgan va xodimlarining 25 foizini qisqartirishga majbur boʻlgan edi.
Texnologik yondashuv: Magnitlangan nishonli termoyadro2002-yilda asos solingan General Fusion sohaga oʻzgacha yondashuv bilan kirib kelgan. Kompaniya "magnitlangan nishonli termoyadro" (magnetized target fusion) texnologiyasidan foydalanadi. Bunda elektromagnit maydonlar yordamida suyuq litiy bilan qoplangan kamera ichida oʻta qizigan zarralar — magnitlangan plazma hosil qilinadi.
Jarayonning oʻziga xosligi shundaki, maxsus porshenlar halqasi suyuq litiyni yonilgʻi atrofida siqib chiqaradi. Natijada atomlar birlashadi va ulkan miqdorda energiya ajralib chiqadi. Avvalroq kompaniya porshenlarni harakatlantirish uchun bugʻdan foydalanishini aytgan boʻlsa, endilikda zamonaviy "sinxronlashtirilgan mexanik drayverlar" qoʻllanilishini maʼlum qildi.
Termoyadroviy energetika — bu quyosh markazida sodir boʻladigan jarayonni Yer sharoitida takrorlash demakdir. Agar General Fusion oʻz texnologiyasini tijoratlashtira olsa, bu global iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda va energetika mustaqilligini taʼminlashda inqilobiy burilish yasaydi. Hozircha investorlar ushbu "yashil" kelajakka katta tikish tikmoqdalar.
…