General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqda

·26·Texno
General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqda

Energetika olamida tarixiy voqea yuz berdi: General Fusion kompaniyasi Nasdaq birjasida GFUZ tikeri ostida savdolarni boshladi. Bu bilan u jahon moliya bozorlarida ochiq savdoga chiqqan ilk termoyadroviy energetika kompaniyasiga aylandi. Ushbu qadam nafaqat kompaniya uchun, balki butun dunyo uchun ekologik toza va cheksiz energiya manbasini yaratish yoʻlidagi muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Savdolar boshlanishi bilan investorlar yangi texnologiyaga katta qiziqish bildirishdi. Dushanba kuni aksiyalar narxi 12,85 dollardan boshlanib, qisqa vaqt ichida 40 foizga oʻsdi. General Fusion oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan va Donald Tramp tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan TAE Technologies kompaniyasini birjaga chiqish borasida bir necha oyga ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.

Moliyaviy qiyinchiliklar va yangi imkoniyatlar

Mazkur debyut Spring Valley Acquisition Corp. III bilan amalga oshirilgan birlashuv (SPAC bitimi) natijasida yuz berdi. Garchi kompaniya dastlab 230 million dollargacha mablagʻ jalb qilishni rejalashtirgan boʻlsa-da, de-SPAC jarayonlariga xos boʻlgan aksiyalarni qayta sotib olish holatlari tufayli yakuniy summa kamroq boʻlishi kutilmoqda. Globe and Mail nashri hisob-kitoblariga koʻra, barcha toʻlovlardan soʻng kompaniya ixtiyorida 30 million dollardan kamroq mablagʻ qolishi mumkin.

Biroq, General Fusion parallel ravishda xususiy investorlardan yana 108 million dollar jalb qilishga erishdi. Hozirda kompaniyaning naqd pul zaxirasi taxminan 150 million dollarni tashkil etmoqda. Bu mablagʻlar kompaniya uchun juda muhim, chunki oʻtgan yili General Fusion jiddiy moliyaviy inqirozni boshdan kechirgan va xodimlarining 25 foizini qisqartirishga majbur boʻlgan edi.

Texnologik yondashuv: Magnitlangan nishonli termoyadro

2002-yilda asos solingan General Fusion sohaga oʻzgacha yondashuv bilan kirib kelgan. Kompaniya "magnitlangan nishonli termoyadro" (magnetized target fusion) texnologiyasidan foydalanadi. Bunda elektromagnit maydonlar yordamida suyuq litiy bilan qoplangan kamera ichida oʻta qizigan zarralar — magnitlangan plazma hosil qilinadi.

Jarayonning oʻziga xosligi shundaki, maxsus porshenlar halqasi suyuq litiyni yonilgʻi atrofida siqib chiqaradi. Natijada atomlar birlashadi va ulkan miqdorda energiya ajralib chiqadi. Avvalroq kompaniya porshenlarni harakatlantirish uchun bugʻdan foydalanishini aytgan boʻlsa, endilikda zamonaviy "sinxronlashtirilgan mexanik drayverlar" qoʻllanilishini maʼlum qildi.

Termoyadroviy energetika — bu quyosh markazida sodir boʻladigan jarayonni Yer sharoitida takrorlash demakdir. Agar General Fusion oʻz texnologiyasini tijoratlashtira olsa, bu global iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda va energetika mustaqilligini taʼminlashda inqilobiy burilish yasaydi. Hozircha investorlar ushbu "yashil" kelajakka katta tikish tikmoqdalar.

General FusionNasdaqTermoyadroEnergetikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarBugun, 23:22General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiGeneral Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiBugun, 23:20Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiBugun, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiBugun, 22:56Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Bugun, 22:21Hindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiHindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi