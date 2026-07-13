Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?

·22·Texno
Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?

Sunʼiy intellekt olamining ikki yetakchi namoyandasi — OpenAI rahbari Sam Altman va SpaceX asoschisi Elon Musk oʻrtasidagi ochiqchasiga davom etayotgan dahanaki jang texnologiya olamida yangi muhokamalarga sabab boʻldi. Bu safar bahs markazida koinotda joylashgan maʼlumotlar markazlari (data-center) loyihasi turibdi. Sam Altman koinotda hisoblash quvvatlarini yaratish gʻoyasini shunchaki investorlarni jalb qilish uchun oʻylab topilgan vaʼda deb atadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hammasi Elon Muskning Altmanni firibgarlikda ayblashi bilan boshlandi. Bunga javoban OpenAI rahbari Muskni ommaviy bozor investorlariga koinotdagi qisqa muddatli maʼlumotlar markazlari loyihasini sotishda aybladi. Altmanning bu kesatiqlari ortida koʻplab soha mutaxassislari yakdil boʻlgan fikr yotibdi: koinotdagi maʼlumotlar markazlari yaqin kelajakda jiddiy biznesga aylanishi amrimahol.

SpaceX kompaniyasi oʻzining ikki trillion dollarlik qiymatini aynan koinotda AI (sunʼiy intellekt) vazifalarini bajaruvchi orbital markazlar flotini ishga tushirish rejalari bilan oqlashga urinmoqda. Tahlilchilarning fikricha, bunday quvvatlar SpaceXAI modellari uchun misli koʻrilmagan imkoniyatlar yaratishi yoki orbital neokloud xizmatini yoʻlga qoʻyishi mumkin. Biroq, soha ekspertlari va muhandislar bu borada ancha ehtiyotkor munosabatda boʻlishmoqda.

Texnik toʻsiqlar va iqtisodiy samarasizlik

Google kompaniyasining orbital hisoblash loyihasi ustida ishlayotgan jamoasi va boshqa startap asoschilarining fikriga koʻra, koinot maʼlumotlar markazlari loyihasi raketalar narxi keskin arzonlashmaguncha va yuqori quvvatli sunʼiy yoʻldoshlarni ommaviy ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyilmaguncha oʻzini oqlamaydi. Hozircha bu texnologiya yerdagi maʼlumotlar markazlariga raqobat qila olmaydi.

Elon Musk bu muammolarga yechim sifatida Starship raketasini koʻrsatmoqda. Agar SpaceX ushbu ulkan raketani toʻliq qayta foydalaniladigan holatga keltira olsa, koinotga yuk tashish narxi tushishi mumkin. Ammo Starship loyihasi hali sinov bosqichida va hatto muvaffaqiyatli sinovlardan soʻng ham, kompaniya birinchi navbatda NASA oldidagi majburiyatlari va Starlink tarmogʻini kengaytirishga eʼtibor qaratadi.

Shuni ham taʼkidlash joizki, SpaceX oʻzining investorlar bilan uchrashuvlarida Starship raketasining ikkinchi bosqichi yaqin vaqt ichida toʻliq qayta foydalaniladigan boʻlmasligi mumkinligini tan olgan. Bu esa koinotdagi maʼlumotlar markazlarini iqtisodiy jihatdan foydasiz qiladi. Muskning "kelasi yili parvozlarni boshlaymiz" degan vaʼdasi mutaxassislar tomonidan shubha bilan kutib olinmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, SpaceX kelasi yili yuqori tezlikdagi maʼlumotlarni qayta ishlashga qodir bitta sunʼiy yoʻldoshni uchirishi mumkin, biroq buni keng koʻlamli tizimga aylantirish masalasi 2030-yillardan oldin hal boʻlishi qiyin. Sam Altman va boshqa ekspertlarning tanqidi aynan shu real vaqt oraligʻiga asoslangan.

Elon MuskSam AltmanSpaceXStarshipSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiBugun, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiBugun, 22:56General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaGeneral Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaBugun, 22:25Hindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiHindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiBugun, 22:20Huawei Pura 90s Pro global bozorga chiqmoqda: Kompaniya yangi dizaynni namoyish etdiHuawei Pura 90s Pro global bozorga chiqmoqda: Kompaniya yangi dizaynni namoyish etdiBugun, 21:54Sunʼiy intellekt va erkinlik: George Hotz AI orqali jinoyat qilish huquqini himoya qilmoqdaSunʼiy intellekt va erkinlik: George Hotz AI orqali jinoyat qilish huquqini himoya qilmoqdaBugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi