Genesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlari
Janubiy Koreyaning Genesis brendi oʻzining mashhur Electrified GV70 lyuks krossoverining yangilangan talqinini namoyish etdi. Ushbu elektromobil nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham biznes-klass segmentida yangi standartlarni oʻrnatishga daʼvo qilmoqda. Avtomobil ishlab chiqaruvchisi mijozlarning fikr-mulohazalari va Janubiy Koreya hamda Germaniyadagi muhandislik markazlarining hamkorlikdagi izlanishlari asosida modelni tubdan takomillashtirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangilangan Genesis Electrified GV70 tashqi koʻrinishidan oʻziga xos "G-Matrix" radiator panjarasi va uning ichiga yashirilgan quvvatlash porti bilan ajralib turadi. Endilikda ushbu port isitish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu sovuq iqlim sharoitida, xususan, Oʻzbekistonning qishki ob-havosida haydovchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi. Yangi Micro Lens Array (MLA) texnologiyasiga ega LED faralar esa yoʻlni yoritish sifatini sezilarli darajada oshirgan.
Texnologik innovatsiyalar va interyer qulayligiAvtomobil salonidagi oʻzgarishlar yanada salmoqliroq. Dashboard qismida 27 dyuymli ulkan panoramik displey oʻrnatilgan boʻlib, u asboblar paneli va multimedia tizimini oʻzida birlashtiradi. Genesis muhandislari interyerda yumshoq qoplamalar va ekologik toza materiallardan foydalanishga alohida eʼtibor qaratishgan. Masalan, bezak uchun ishlatiladigan iplar qayta ishlangan plastik idishlar va baliq ovlash toʻrlaridan tayyorlangan.
Elektromobilning texnik koʻrsatkichlari ham yaxshilangan. WLTP sikli boʻyicha avtomobil bir marta quvvatlanish bilan 480 kilometrgacha (298 mil) masofa bosib oʻta oladi. Aerodinamik samaradorlikni oshirish maqsadida yangi 19 va 20 dyuymli gʻildirak disklari, shuningdek, havo oqimini tartibga soluvchi avtomatik klapanlar joriy etilgan. Bu nafaqat masofani uzaytiradi, balki yuqori tezlikda harakatlanayotganda salondagi shovqin darajasini kamaytiradi.
Genesis eGV70 modeli uch xil komplektatsiyada taklif etilmoqda. Har bir versiya oʻzining boy jihozlanishi bilan ajralib turadi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu krossover korporativ mijozlar va hashamatni qadrlaydigan oilaviy haydovchilar uchun ideal tanlovdir. Avtomobilning dinamik xususiyatlari va boshqaruvchanligi Germaniyadagi sinov poligonlarida Yevropa yoʻllari talablariga moslab sozlangan.
Hozirgi vaqtda elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan bir paytda, Genesis oʻzining anʼanaviy raqobatchilari — nemis va yapon brendlariga munosib muqobil taklif qilmoqda. Electrified GV70 nafaqat tejamkorligi, balki foydalanish xarajatlarining pastligi bilan ham koʻplab tadbirkorlar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.
…