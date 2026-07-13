Genesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlari

·18·Avto
Genesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlari

Janubiy Koreyaning Genesis brendi oʻzining mashhur Electrified GV70 lyuks krossoverining yangilangan talqinini namoyish etdi. Ushbu elektromobil nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham biznes-klass segmentida yangi standartlarni oʻrnatishga daʼvo qilmoqda. Avtomobil ishlab chiqaruvchisi mijozlarning fikr-mulohazalari va Janubiy Koreya hamda Germaniyadagi muhandislik markazlarining hamkorlikdagi izlanishlari asosida modelni tubdan takomillashtirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangilangan Genesis Electrified GV70 tashqi koʻrinishidan oʻziga xos "G-Matrix" radiator panjarasi va uning ichiga yashirilgan quvvatlash porti bilan ajralib turadi. Endilikda ushbu port isitish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu sovuq iqlim sharoitida, xususan, Oʻzbekistonning qishki ob-havosida haydovchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi. Yangi Micro Lens Array (MLA) texnologiyasiga ega LED faralar esa yoʻlni yoritish sifatini sezilarli darajada oshirgan.

Texnologik innovatsiyalar va interyer qulayligi

Avtomobil salonidagi oʻzgarishlar yanada salmoqliroq. Dashboard qismida 27 dyuymli ulkan panoramik displey oʻrnatilgan boʻlib, u asboblar paneli va multimedia tizimini oʻzida birlashtiradi. Genesis muhandislari interyerda yumshoq qoplamalar va ekologik toza materiallardan foydalanishga alohida eʼtibor qaratishgan. Masalan, bezak uchun ishlatiladigan iplar qayta ishlangan plastik idishlar va baliq ovlash toʻrlaridan tayyorlangan.

Elektromobilning texnik koʻrsatkichlari ham yaxshilangan. WLTP sikli boʻyicha avtomobil bir marta quvvatlanish bilan 480 kilometrgacha (298 mil) masofa bosib oʻta oladi. Aerodinamik samaradorlikni oshirish maqsadida yangi 19 va 20 dyuymli gʻildirak disklari, shuningdek, havo oqimini tartibga soluvchi avtomatik klapanlar joriy etilgan. Bu nafaqat masofani uzaytiradi, balki yuqori tezlikda harakatlanayotganda salondagi shovqin darajasini kamaytiradi.

Genesis eGV70 modeli uch xil komplektatsiyada taklif etilmoqda. Har bir versiya oʻzining boy jihozlanishi bilan ajralib turadi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu krossover korporativ mijozlar va hashamatni qadrlaydigan oilaviy haydovchilar uchun ideal tanlovdir. Avtomobilning dinamik xususiyatlari va boshqaruvchanligi Germaniyadagi sinov poligonlarida Yevropa yoʻllari talablariga moslab sozlangan.

Hozirgi vaqtda elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan bir paytda, Genesis oʻzining anʼanaviy raqobatchilari — nemis va yapon brendlariga munosib muqobil taklif qilmoqda. Electrified GV70 nafaqat tejamkorligi, balki foydalanish xarajatlarining pastligi bilan ham koʻplab tadbirkorlar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.

GenesisEGV70ElektromobilKrossoverAvto-yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviGoodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviBugun, 16:24Lexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiLexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiBugun, 16:24Porsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaPorsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaBugun, 14:25399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?Bugun, 13:05Audi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarAudi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:30Kupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilKupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilBugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari