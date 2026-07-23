SpaceX koinotni zabt etish arafasida: Starship V3 raketasi parvozga shaylandi

·45·Texno
SpaceX koinotni zabt etish arafasida: Starship V3 raketasi parvozga shaylandi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli koinot kemasi — Starship V3 ning navbatdagi sinov parvoziga tayyorgarlikning yakuniy bosqichiga kirdi. Texas shtatining janubidagi Starbase kosmodromida ulkan raketa majmuasi start maydonchasiga oʻrnatildi. Bu kabi sinovlar insoniyatning Marsga safar qilish va Oyda doimiy bazalar qurish rejalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASA Spaceflight loyihasi fotografi Max Evans tomonidan olingan yangi suratlar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uygʻotdi. Tasvirlarda Booster 20 tezlatgichi va Ship 40 kemasidan iborat toʻliq Starship majmuasi quyosh botishi fonida namoyon boʻlgan. Ayniqsa, ulkan Mechazilla minorasining manipulyatorlarida ishlayotgan xodimlarning raketa fonida mitti koʻrinishi ushbu konstruksiyaning naqadar gigant ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muhandislar ayni damda Super Heavy tezlatgichining qoʻshimcha tekshiruvlarini yakunlashgan. Starship V3 raketasi oʻzidan oldingi versiyalarga qaraganda takomillashgan dvigatel tizimi va yuk koʻtarish quvvati bilan ajralib turadi. Bu safargi 13-integratsiyalashgan sinov parvozi kompaniya uchun texnologik barqarorlikni namoyish etish imkoniyatidir.

Texnik muammolar va yangi muddat

Eslatib oʻtamiz, raketani uchirishning dastlabki urinishi joriy yilning 16-iyul sanasiga rejalashtirilgan edi. Biroq, dvigatel qurilmasidagi aniqlangan texnik nosozliklar sababli start qoldirilgan edi. SpaceX mutaxassislari barcha tizimlarni qayta koʻrikdan oʻtkazib, xavfsizlik choralarini kuchaytirishdi.

Yangi jadvalga koʻra, parvoz oynasi AQSH markaziy vaqti bilan soat 17:45 da (Oʻzbekiston vaqti bilan 24-iyulga oʻtar kechasi soat 03:45 atrofida) ochilishi kutilmoqda. Ushbu sinov davomida kema atmosferadan chiqib, belgilangan trayektoriya boʻylab harakatlanishi va qayta qoʻnish algoritmlarini sinovdan oʻtkazishi lozim.

Starship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun jahon aerokosmik sanoati uchun muhim burilish nuqtasidir. Toʻliq qayta foydalanish mumkin boʻlgan ushbu tizim koinotga yuk tashish xarajatlarini keskin kamaytirishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik kosmonavtika ishqibozlari ham ushbu tarixiy jarayonni onlayn translyatsiyalar orqali kuzatib borish imkoniga ega boʻladilar.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob