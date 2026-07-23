SpaceX koinotni zabt etish arafasida: Starship V3 raketasi parvozga shaylandi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli koinot kemasi — Starship V3 ning navbatdagi sinov parvoziga tayyorgarlikning yakuniy bosqichiga kirdi. Texas shtatining janubidagi Starbase kosmodromida ulkan raketa majmuasi start maydonchasiga oʻrnatildi. Bu kabi sinovlar insoniyatning Marsga safar qilish va Oyda doimiy bazalar qurish rejalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NASA Spaceflight loyihasi fotografi Max Evans tomonidan olingan yangi suratlar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uygʻotdi. Tasvirlarda Booster 20 tezlatgichi va Ship 40 kemasidan iborat toʻliq Starship majmuasi quyosh botishi fonida namoyon boʻlgan. Ayniqsa, ulkan Mechazilla minorasining manipulyatorlarida ishlayotgan xodimlarning raketa fonida mitti koʻrinishi ushbu konstruksiyaning naqadar gigant ekanligini yana bir bor isbotlaydi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muhandislar ayni damda Super Heavy tezlatgichining qoʻshimcha tekshiruvlarini yakunlashgan. Starship V3 raketasi oʻzidan oldingi versiyalarga qaraganda takomillashgan dvigatel tizimi va yuk koʻtarish quvvati bilan ajralib turadi. Bu safargi 13-integratsiyalashgan sinov parvozi kompaniya uchun texnologik barqarorlikni namoyish etish imkoniyatidir.
Texnik muammolar va yangi muddatEslatib oʻtamiz, raketani uchirishning dastlabki urinishi joriy yilning 16-iyul sanasiga rejalashtirilgan edi. Biroq, dvigatel qurilmasidagi aniqlangan texnik nosozliklar sababli start qoldirilgan edi. SpaceX mutaxassislari barcha tizimlarni qayta koʻrikdan oʻtkazib, xavfsizlik choralarini kuchaytirishdi.
Yangi jadvalga koʻra, parvoz oynasi AQSH markaziy vaqti bilan soat 17:45 da (Oʻzbekiston vaqti bilan 24-iyulga oʻtar kechasi soat 03:45 atrofida) ochilishi kutilmoqda. Ushbu sinov davomida kema atmosferadan chiqib, belgilangan trayektoriya boʻylab harakatlanishi va qayta qoʻnish algoritmlarini sinovdan oʻtkazishi lozim.
Starship loyihasi nafaqat SpaceX, balki butun jahon aerokosmik sanoati uchun muhim burilish nuqtasidir. Toʻliq qayta foydalanish mumkin boʻlgan ushbu tizim koinotga yuk tashish xarajatlarini keskin kamaytirishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik kosmonavtika ishqibozlari ham ushbu tarixiy jarayonni onlayn translyatsiyalar orqali kuzatib borish imkoniga ega boʻladilar.
…