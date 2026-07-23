Xotira bozori ikkiga boʻlindi: NAND taqchilligi 2027-yilda tugaydi, DRAM inqirozi esa uzoq davom etadi

·34·Texno
Xotira bozori ikkiga boʻlindi: NAND taqchilligi 2027-yilda tugaydi, DRAM inqirozi esa uzoq davom etadi

Global texnologiya bozorida maʼlumotlarni saqlash qurilmalari va operativ xotira segmentida murakkab vaziyat yuzaga kelmoqda. TrendForce tahliliy agentligining soʻnggi hisobotiga koʻra, NAND turidagi flesh-xotira qurilmalari bozoridagi taqchillik 2027-yilning ikkinchi yarmiga borib yakunlanishi kutilmoqda. Bu esa soʻnggi yillarda kuzatilayotgan narxlarning oshishi va yetkazib berishdagi uzilishlar yaqin yillarda barqarorlashishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tahlilchilarning prognozlariga koʻra, 2026-yilning oxiriga qadar NAND xotira bozorida taklif va talab oʻrtasidagi tafovut 4 foizdan 6 foizgacha boʻlgan taqchillikni tashkil etadi. Shu sababli, yaqin istiqbolda SSD disklar va boshqa flesh-xotira qurilmalari narxining sezilarli darajada pasayishi kutilmayapti. Isteʼmolchilar uchun bu yangilik hozircha xaridlar borasida ehtiyotkor boʻlish kerakligini anglatadi.

Ishlab chiqarish quvvatlarining ortishi va bozor holati

Bozordagi vaziyatning oʻnglanishiga asosiy sabab sifatida Samsung, SK Hynix va Micron kabi gigant kompaniyalarning kremniy plastinalari ishlab chiqarishni kengaytirayotgani koʻrsatilmoqda. Texnologik jarayonlarning modernizatsiya qilinishi va yangi zavodlarning ishga tushishi natijasida 2027-yilga kelib taklif hajmi nihoyat talab darajasiga yetadi. iXBT.com maʼlumotiga koʻra, bu jarayonda isteʼmol talabining sustligi ham oʻziga xos rol oʻynamoqda.

Yuqori narxlar tufayli koʻplab foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini yangilash rejalarini kechiktirmoqda. Odamlar mavjud xotira qurilmalaridan foydalanishda davom etayotgani sababli, bozorga boʻlgan bosim biroz kamaygan. Biroq, NAND segmentidagi ijobiy kutilmalar DRAM (operativ xotira) bozoriga taalluqli emas.

DRAM bozoridagi xavotirli prognozlar

Operativ xotira segmentida vaziyat ancha ogʻirroq boʻlishi bashorat qilinmoqda. ADATA direktorlar kengashi raisi DRAM taqchilligi butun bir oʻn yillik davomida saqlanib qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bunga asosiy sabab sifatida sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasiga boʻlgan talabning keskin ortib borayotgani koʻrsatilmoqda. ChatGPT va boshqa yirik til modellari ulkan hajmdagi tezkor xotirani talab qiladi.

SK Hynix rahbariyati ham ushbu fikrga qoʻshilgan holda, operativ xotira inqirozi 2030-yilgacha davom etishini taxmin qilmoqda. Bu shuni anglatadiki, kompyuterlar, serverlar va smartfonlar uchun zarur boʻlgan operativ xotira modullari uzoq vaqt davomida qimmat va tanqis boʻlib qolishi mumkin.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bu tendensiyalar bevosita taʼsir koʻrsatadi. Kelajakda SSD qurilmalari narxi arzonlashishi mumkin boʻlsa-da, kuchli operativ xotiraga ega noutbuk va server tizimlarining narxi yuqoriligicha qoladi. Texnologik yangilanishlarni rejalashtirayotgan mahalliy kompaniyalar va foydalanuvchilar ushbu global prognozlarni hisobga olishlari tavsiya etiladi.

TrendForceSamsungMicronSK HynixTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob