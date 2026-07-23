Xotira bozori ikkiga boʻlindi: NAND taqchilligi 2027-yilda tugaydi, DRAM inqirozi esa uzoq davom etadi
Global texnologiya bozorida maʼlumotlarni saqlash qurilmalari va operativ xotira segmentida murakkab vaziyat yuzaga kelmoqda. TrendForce tahliliy agentligining soʻnggi hisobotiga koʻra, NAND turidagi flesh-xotira qurilmalari bozoridagi taqchillik 2027-yilning ikkinchi yarmiga borib yakunlanishi kutilmoqda. Bu esa soʻnggi yillarda kuzatilayotgan narxlarning oshishi va yetkazib berishdagi uzilishlar yaqin yillarda barqarorlashishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tahlilchilarning prognozlariga koʻra, 2026-yilning oxiriga qadar NAND xotira bozorida taklif va talab oʻrtasidagi tafovut 4 foizdan 6 foizgacha boʻlgan taqchillikni tashkil etadi. Shu sababli, yaqin istiqbolda SSD disklar va boshqa flesh-xotira qurilmalari narxining sezilarli darajada pasayishi kutilmayapti. Isteʼmolchilar uchun bu yangilik hozircha xaridlar borasida ehtiyotkor boʻlish kerakligini anglatadi.
Ishlab chiqarish quvvatlarining ortishi va bozor holatiBozordagi vaziyatning oʻnglanishiga asosiy sabab sifatida Samsung, SK Hynix va Micron kabi gigant kompaniyalarning kremniy plastinalari ishlab chiqarishni kengaytirayotgani koʻrsatilmoqda. Texnologik jarayonlarning modernizatsiya qilinishi va yangi zavodlarning ishga tushishi natijasida 2027-yilga kelib taklif hajmi nihoyat talab darajasiga yetadi. iXBT.com maʼlumotiga koʻra, bu jarayonda isteʼmol talabining sustligi ham oʻziga xos rol oʻynamoqda.
Yuqori narxlar tufayli koʻplab foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini yangilash rejalarini kechiktirmoqda. Odamlar mavjud xotira qurilmalaridan foydalanishda davom etayotgani sababli, bozorga boʻlgan bosim biroz kamaygan. Biroq, NAND segmentidagi ijobiy kutilmalar DRAM (operativ xotira) bozoriga taalluqli emas.
DRAM bozoridagi xavotirli prognozlarOperativ xotira segmentida vaziyat ancha ogʻirroq boʻlishi bashorat qilinmoqda. ADATA direktorlar kengashi raisi DRAM taqchilligi butun bir oʻn yillik davomida saqlanib qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bunga asosiy sabab sifatida sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasiga boʻlgan talabning keskin ortib borayotgani koʻrsatilmoqda. ChatGPT va boshqa yirik til modellari ulkan hajmdagi tezkor xotirani talab qiladi.
SK Hynix rahbariyati ham ushbu fikrga qoʻshilgan holda, operativ xotira inqirozi 2030-yilgacha davom etishini taxmin qilmoqda. Bu shuni anglatadiki, kompyuterlar, serverlar va smartfonlar uchun zarur boʻlgan operativ xotira modullari uzoq vaqt davomida qimmat va tanqis boʻlib qolishi mumkin.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bu tendensiyalar bevosita taʼsir koʻrsatadi. Kelajakda SSD qurilmalari narxi arzonlashishi mumkin boʻlsa-da, kuchli operativ xotiraga ega noutbuk va server tizimlarining narxi yuqoriligicha qoladi. Texnologik yangilanishlarni rejalashtirayotgan mahalliy kompaniyalar va foydalanuvchilar ushbu global prognozlarni hisobga olishlari tavsiya etiladi.
…