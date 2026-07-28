Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdi
Sunʼiy intellekt xizmatlari xavfsizligi va foydalanuvchilar maxfiyligi yana bir bor jiddiy muhokama markaziga chiqdi. 404 Media nashri va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Claude neyrotarmogʻidagi ommaviy suhbatlar hamda foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan Artifacts mini-ilovalarining nomaʼlum qismi Google qidiruv tizimida ochiq indekslangani aniqlandi. Ushbu holat shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi borasida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Muammo xizmatning «share chat» (suhbatni ulashish) funksiyasi bilan bogʻliq boʻlib chiqdi. Ushbu imkoniyat foydalanuvchilarga maxsus havola orqali oʻz loyihalari yoki suhbatlarini boshqalar bilan boʻlishish imkonini beradi. Garchi interfeysda havolaga ega boʻlgan har bir kishi uni koʻrishi mumkinligi haqida ogohlantirish yozilgan boʻlsa-da, koʻpchilik bu maʼlumotlar butun internet uchun ochiq boʻlib qolishi va qidiruv tizimlariga chiqib ketishini tasavvur qilmagan.
Maxfiy maʼlumotlarning oshkor boʻlishiTechCrunch va Futurism nashrlari oʻtkazgan kuzatuvlar shuni koʻrsatdiki, qidiruv tizimida indekslangan sahifalar orasida juda nozik va maxfiy kontentlar ham boʻlgan. Xususan, haqiqiy bemorning batafsil tibbiy hisoboti, bemorlar ismlari koʻrsatilgan klinik sinov natijalari, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining ism va telefon raqamlari aniqlangan. Shuningdek, kompaniyalarning faqat ichki foydalanish uchun moʻljallangan hujjatlari ham ommaga koʻrinib qolgani maʼlum boʻldi.
Bundan tashqari, ekspozitsiyaga uchragan Artifacts hujjatlari qatorida turli dasturlash kodlari, ish yuzasidan qaydlar hamda sunʼiy intellekt generatsiya qilgan erotik mazmundagi matnlar ham borligi aniqlangan. Fortune nashrining xabar berishicha, shunday suhbatlarning birida Claude kompaniyaning oʻz qoidalariga zid ravishda aniq erotik kontent yaratgani aks etgan boʻlib, bu Anthropic siyosatini buzadi.
Kompaniyalarning munosabati va muammoning hal etilishiAnthropic vakillari TechCrunch nashriga bergan izohida, bu kabi havolalar faqatgina foydalanuvchilar ularni forumlar yoki ijtimoiy tarmoqlar kabi qidiruv tizimlari koʻra oladigan joylarga oʻzlari joylashtirgandagina qidiruv natijalariga chiqishini bildirdi. Kompaniya vakili Ami Rotermanning soʻzlariga koʻra, ular chat kataloglari yoki sayt xaritalarini Google kabi qidiruv tizimlari bilan boʻlishmaydi, biroq foydalanuvchi maʼlumotni ommaga ulashsa, u uchinchi tomon xizmatlari tomonidan arxivlanishi mumkin.
Google vakili Ned Adriance esa oʻz navbatida qidiruv tizimi veb-sahifalarning ommabopligini nazorat qilmasligini, qidiruv tizimlari sayt egalari belgilagan koʻrsatmalarga doimo amal qilishini taʼkidladi. Shanba kuni Reddit foydalanuvchisi tomonidan aniqlangan va dushanba kuni keng yoritilgan ushbu nosozlik tezkorlik bilan bartaraf etildi. Dushanba kunidan boshlab amalga oshirilgan sinov qidiruvlari hech qanday natija bermadi, bu esa muammo muvaffaqiyatli bartaraf etilganini koʻrsatadi.
…