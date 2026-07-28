Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdi

·39·Texno
Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdi

Sunʼiy intellekt xizmatlari xavfsizligi va foydalanuvchilar maxfiyligi yana bir bor jiddiy muhokama markaziga chiqdi. 404 Media nashri va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Claude neyrotarmogʻidagi ommaviy suhbatlar hamda foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan Artifacts mini-ilovalarining nomaʼlum qismi Google qidiruv tizimida ochiq indekslangani aniqlandi. Ushbu holat shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi borasida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Muammo xizmatning «share chat» (suhbatni ulashish) funksiyasi bilan bogʻliq boʻlib chiqdi. Ushbu imkoniyat foydalanuvchilarga maxsus havola orqali oʻz loyihalari yoki suhbatlarini boshqalar bilan boʻlishish imkonini beradi. Garchi interfeysda havolaga ega boʻlgan har bir kishi uni koʻrishi mumkinligi haqida ogohlantirish yozilgan boʻlsa-da, koʻpchilik bu maʼlumotlar butun internet uchun ochiq boʻlib qolishi va qidiruv tizimlariga chiqib ketishini tasavvur qilmagan.

Maxfiy maʼlumotlarning oshkor boʻlishi

TechCrunch va Futurism nashrlari oʻtkazgan kuzatuvlar shuni koʻrsatdiki, qidiruv tizimida indekslangan sahifalar orasida juda nozik va maxfiy kontentlar ham boʻlgan. Xususan, haqiqiy bemorning batafsil tibbiy hisoboti, bemorlar ismlari koʻrsatilgan klinik sinov natijalari, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining ism va telefon raqamlari aniqlangan. Shuningdek, kompaniyalarning faqat ichki foydalanish uchun moʻljallangan hujjatlari ham ommaga koʻrinib qolgani maʼlum boʻldi.

Bundan tashqari, ekspozitsiyaga uchragan Artifacts hujjatlari qatorida turli dasturlash kodlari, ish yuzasidan qaydlar hamda sunʼiy intellekt generatsiya qilgan erotik mazmundagi matnlar ham borligi aniqlangan. Fortune nashrining xabar berishicha, shunday suhbatlarning birida Claude kompaniyaning oʻz qoidalariga zid ravishda aniq erotik kontent yaratgani aks etgan boʻlib, bu Anthropic siyosatini buzadi.

Kompaniyalarning munosabati va muammoning hal etilishi

Anthropic vakillari TechCrunch nashriga bergan izohida, bu kabi havolalar faqatgina foydalanuvchilar ularni forumlar yoki ijtimoiy tarmoqlar kabi qidiruv tizimlari koʻra oladigan joylarga oʻzlari joylashtirgandagina qidiruv natijalariga chiqishini bildirdi. Kompaniya vakili Ami Rotermanning soʻzlariga koʻra, ular chat kataloglari yoki sayt xaritalarini Google kabi qidiruv tizimlari bilan boʻlishmaydi, biroq foydalanuvchi maʼlumotni ommaga ulashsa, u uchinchi tomon xizmatlari tomonidan arxivlanishi mumkin.

Google vakili Ned Adriance esa oʻz navbatida qidiruv tizimi veb-sahifalarning ommabopligini nazorat qilmasligini, qidiruv tizimlari sayt egalari belgilagan koʻrsatmalarga doimo amal qilishini taʼkidladi. Shanba kuni Reddit foydalanuvchisi tomonidan aniqlangan va dushanba kuni keng yoritilgan ushbu nosozlik tezkorlik bilan bartaraf etildi. Dushanba kunidan boshlab amalga oshirilgan sinov qidiruvlari hech qanday natija bermadi, bu esa muammo muvaffaqiyatli bartaraf etilganini koʻrsatadi.

ClaudeGoogleAnthropicSunʼiy intellektMaxfiylik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Dassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiDassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob