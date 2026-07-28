Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldi
Termoyadro energiyasini tijoriy maqsadlarda joriy etishga intilayotgan Thea Energy стартапи AQSh Energetika vazirligidan 20 million dollar miqdorida yirik federal grant yutib oldi. Ushbu mablagʻ yuqori haroratli oʻta oʻtkazuvchan (HTS) magnidlarni ishlab chiqarish jarayonini moliyalashtirishga yoʻnaltiriladi va kelajakdagi energiya manbalarini yaratishda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining maʼlumot qilishicha, mazkur moliyalashtirish AQSh Energetika vazirligi qoshidagi Ilgʻor tadqiqot loyihalari agentligi (ARPA-E) tomonidan taqdim etilgan. Qattiq texnologiyalar (hard-tech) bilan shugʻullanuvchi startaplar uchun ishlab chiqarish har doim katta moliyaviy xarajatlarni talab qilgan, shu bois bu grant kompaniya uchun muhim koʻmak hisoblanadi.
Magnitli qamrash va stellarator texnologiyasiMagnitli qamrash reaktorlari termoyadro energiyasini hosil qilishning asosiy ikki usulidan biri boʻlib, ularda kuchli magnit maydonlari plazmani ushlab turadi va siqadi. Zarrachalar yoqilgʻi qoʻshilib birlashgunga qadar qizdiriladi va ulkan miqdordagi energiya ajralib chiqadi. Bu jarayonda HTS magnidlari eng qimmatli, ammo hal qiluvchi komponentlar sirasiga kiradi.
Thea Energy kompaniyasining reaktori stellarator deb nomlanuvchi dizaynga asoslangan. Stellaratorlar egri-bugri shakldagi velosiped kamerasi shinasini eslatib, plazmani samaraliroq cheklashga yordam beradi. Odatda bunday qurilmalar uchun magnitlar murakkab shakllarda yasaladi, bu esa ularning tannarxini keskin oshirib yuboradi.
Xarajatlarni kamaytirishning innovatsion yondashuviIshlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish maqsadida Thea oʻziga xos yechimni qoʻllagan. Kompaniya reaktorida asosiy vazifani bajaruvchi 12 ta yirik magnit atigi toʻrt xil andozadan yasalgan. Plazmani aniq sozlash uchun ishlatiladigan 300 dan ortiq kichik magnitlarning barchasi esa oʻzaro bir xil shaklga ega.
Mazkur kichik magnitlar reaktor perimetri boʻylab kompyuter ekranidagi piksellar kabi taqsimlangan. Ularning dasturiy taʼminot yordamida boshqarilishi qurilish jarayonida yoʻl qoʻyiladigan xatoliklarga nisbatan bardoshlilikni oshiradi va oxir-oqibat umumiy xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi.
Hozirgi kunda Thea Energy eng koʻp mablagʻ jalb qilgan termoyadro startaplaridan biri sanaladi. Joriy yilning may oyida kompaniya 100 million dollar sarmoya yigʻgan edi, 2024-yil boshida esa 20 million dollarlik Series A raundini muvaffaqiyatli yakunlagan. Sanoatdagi boshqa koʻplab hamkasblari qatori, Thea ham 2040-yillarning oʻrtalariga borib tijorat miqyosidagi birinchi termoyadro elektr stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda.
…