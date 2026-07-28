Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldi

·34·Texno
Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldi

Termoyadro energiyasini tijoriy maqsadlarda joriy etishga intilayotgan Thea Energy стартапи AQSh Energetika vazirligidan 20 million dollar miqdorida yirik federal grant yutib oldi. Ushbu mablagʻ yuqori haroratli oʻta oʻtkazuvchan (HTS) magnidlarni ishlab chiqarish jarayonini moliyalashtirishga yoʻnaltiriladi va kelajakdagi energiya manbalarini yaratishda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining maʼlumot qilishicha, mazkur moliyalashtirish AQSh Energetika vazirligi qoshidagi Ilgʻor tadqiqot loyihalari agentligi (ARPA-E) tomonidan taqdim etilgan. Qattiq texnologiyalar (hard-tech) bilan shugʻullanuvchi startaplar uchun ishlab chiqarish har doim katta moliyaviy xarajatlarni talab qilgan, shu bois bu grant kompaniya uchun muhim koʻmak hisoblanadi.

Magnitli qamrash va stellarator texnologiyasi

Magnitli qamrash reaktorlari termoyadro energiyasini hosil qilishning asosiy ikki usulidan biri boʻlib, ularda kuchli magnit maydonlari plazmani ushlab turadi va siqadi. Zarrachalar yoqilgʻi qoʻshilib birlashgunga qadar qizdiriladi va ulkan miqdordagi energiya ajralib chiqadi. Bu jarayonda HTS magnidlari eng qimmatli, ammo hal qiluvchi komponentlar sirasiga kiradi.

Thea Energy kompaniyasining reaktori stellarator deb nomlanuvchi dizaynga asoslangan. Stellaratorlar egri-bugri shakldagi velosiped kamerasi shinasini eslatib, plazmani samaraliroq cheklashga yordam beradi. Odatda bunday qurilmalar uchun magnitlar murakkab shakllarda yasaladi, bu esa ularning tannarxini keskin oshirib yuboradi.

Xarajatlarni kamaytirishning innovatsion yondashuvi

Ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish maqsadida Thea oʻziga xos yechimni qoʻllagan. Kompaniya reaktorida asosiy vazifani bajaruvchi 12 ta yirik magnit atigi toʻrt xil andozadan yasalgan. Plazmani aniq sozlash uchun ishlatiladigan 300 dan ortiq kichik magnitlarning barchasi esa oʻzaro bir xil shaklga ega.

Mazkur kichik magnitlar reaktor perimetri boʻylab kompyuter ekranidagi piksellar kabi taqsimlangan. Ularning dasturiy taʼminot yordamida boshqarilishi qurilish jarayonida yoʻl qoʻyiladigan xatoliklarga nisbatan bardoshlilikni oshiradi va oxir-oqibat umumiy xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Hozirgi kunda Thea Energy eng koʻp mablagʻ jalb qilgan termoyadro startaplaridan biri sanaladi. Joriy yilning may oyida kompaniya 100 million dollar sarmoya yigʻgan edi, 2024-yil boshida esa 20 million dollarlik Series A raundini muvaffaqiyatli yakunlagan. Sanoatdagi boshqa koʻplab hamkasblari qatori, Thea ham 2040-yillarning oʻrtalariga borib tijorat miqyosidagi birinchi termoyadro elektr stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda.

Thea EnergyTermoyadro energiyasiARPA-EHTS magnitlariTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26Dassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiDassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob