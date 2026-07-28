Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqda

·39·Sport
Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqda

Angliya terma jamoasi va Manchester Siti klubi himoyachisi Jon Stounz faoliyatida keskin burilish yasalishi kutilmoqda. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali futbolchi A Seriyaning amaldagi chempioni Inter safiga qoʻshilish boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgan va Angliya futbolini tark etishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Siti bilan amaldagi kelishuvi yakuniga yetgach, Stounz San-Siro klubiga erkin agent sifatida yoʻl olishi kutilmoqda. Ayni paytda himoyachining vakillari Italiya grandi bilan ikki yillik shartnoma shartlarini oxirigacha kelishib olish ustida faol ish olib bormoqda.

Inter uchun muhim transfer va raqobatchilar

Ushbu kelishuv Inter bosh murabbiyi Kristian Chivu uchun katta yutuq sifatida baholanmoqda. Mutaxassis oʻz tarkibini yuqori darajadagi gʻalaba qozonish tajribasiga ega futbolchilar bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Jon Stounzning Angliya Premer-ligasi hamda xalqaro maydonlardagi ulkan tajribasi Milan klubi uchun juda qoʻl kelishi kutilmoqda.

Maʼlum boʻlishicha, Italiya chempionining bu boradagi muvaffaqiyati Angliyaning bir qator nufuzli jamoalari rejalariga jiddiy zarba boʻldi. Xususan, Arsenal va Chelsi klublari tajribali himoyachini oʻz saflarida saqlab qolishni istagandi. Chunonchi, "Kanonirlar" safida Uilyam Saliba jarohat olgandan keyin himoya chizigʻini chuqurlashtirishga alohida ehtiyoj sezayotgandi.

Biroq faqatgina ingliz klublari emas, balki boshqa grandlar ham futbolchi uchun kurash olib borgan. Xususan, Yuventus rahbariyati ham dam olish kunlari futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqqan edi. Turinliklar himoyachini oʻz tomoniga ogʻdirib olishga umid qilgan boʻlsa-da, Inter jamoasining tezkor va aniq harakatlari Milan tomon yoʻlni ochdi.

Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar va kelajakdagi rejalar

Jon Stounzning transferi Kristian Chivu boshchiligidagi Inter himoya chizigʻini yangilash boʻyicha kengroq rejaning bir qismidir. Hozirda asosiy eʼtibor aynan ingliz futbolchisiga qaratilgan boʻlsa-da, klub Tottenxem sardori Kristian Romero bilan ham qiziqishda davom etmoqda va u murabbiyning asosiy transfer nishonlaridan biri sanaladi.

Agar yozgi transfer oynasi vaqtida Benjamin Pavar jamoani tark etadigan boʻlsa, Neradzurrilar ham Stounz, ham Romeroni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatiga ega boʻladi. Pavarning kelajagi hozircha mavhumligicha qolmoqda, uning ketishi esa himoyani tubdan yangilash uchun ham tarkibda boʻsh joy, ham moliyaviy erkinlik yaratadi. Qanday boʻlmasin, hozircha Italiya chempioni kelishuvni toʻliq yakunlash uchun aynan Jon Stounz transferiga alohida urgʻu bermoqda.

Jon StounzInterA SeriyaManchester SitiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBugun, 02:31Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:36Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiItaliya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiKecha, 23:31Superligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golSuperligada drama: uch o‘yin, ikki penalti va 90+2-dagi golKecha, 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi