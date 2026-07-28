Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqda
Angliya terma jamoasi va Manchester Siti klubi himoyachisi Jon Stounz faoliyatida keskin burilish yasalishi kutilmoqda. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali futbolchi A Seriyaning amaldagi chempioni Inter safiga qoʻshilish boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgan va Angliya futbolini tark etishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Siti bilan amaldagi kelishuvi yakuniga yetgach, Stounz San-Siro klubiga erkin agent sifatida yoʻl olishi kutilmoqda. Ayni paytda himoyachining vakillari Italiya grandi bilan ikki yillik shartnoma shartlarini oxirigacha kelishib olish ustida faol ish olib bormoqda.
Inter uchun muhim transfer va raqobatchilarUshbu kelishuv Inter bosh murabbiyi Kristian Chivu uchun katta yutuq sifatida baholanmoqda. Mutaxassis oʻz tarkibini yuqori darajadagi gʻalaba qozonish tajribasiga ega futbolchilar bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Jon Stounzning Angliya Premer-ligasi hamda xalqaro maydonlardagi ulkan tajribasi Milan klubi uchun juda qoʻl kelishi kutilmoqda.
Maʼlum boʻlishicha, Italiya chempionining bu boradagi muvaffaqiyati Angliyaning bir qator nufuzli jamoalari rejalariga jiddiy zarba boʻldi. Xususan, Arsenal va Chelsi klublari tajribali himoyachini oʻz saflarida saqlab qolishni istagandi. Chunonchi, "Kanonirlar" safida Uilyam Saliba jarohat olgandan keyin himoya chizigʻini chuqurlashtirishga alohida ehtiyoj sezayotgandi.
Biroq faqatgina ingliz klublari emas, balki boshqa grandlar ham futbolchi uchun kurash olib borgan. Xususan, Yuventus rahbariyati ham dam olish kunlari futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqqan edi. Turinliklar himoyachini oʻz tomoniga ogʻdirib olishga umid qilgan boʻlsa-da, Inter jamoasining tezkor va aniq harakatlari Milan tomon yoʻlni ochdi.
Himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar va kelajakdagi rejalarJon Stounzning transferi Kristian Chivu boshchiligidagi Inter himoya chizigʻini yangilash boʻyicha kengroq rejaning bir qismidir. Hozirda asosiy eʼtibor aynan ingliz futbolchisiga qaratilgan boʻlsa-da, klub Tottenxem sardori Kristian Romero bilan ham qiziqishda davom etmoqda va u murabbiyning asosiy transfer nishonlaridan biri sanaladi.
Agar yozgi transfer oynasi vaqtida Benjamin Pavar jamoani tark etadigan boʻlsa, Neradzurrilar ham Stounz, ham Romeroni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatiga ega boʻladi. Pavarning kelajagi hozircha mavhumligicha qolmoqda, uning ketishi esa himoyani tubdan yangilash uchun ham tarkibda boʻsh joy, ham moliyaviy erkinlik yaratadi. Qanday boʻlmasin, hozircha Italiya chempioni kelishuvni toʻliq yakunlash uchun aynan Jon Stounz transferiga alohida urgʻu bermoqda.
…