Itel kompaniyasi mustahkam va arzon Zeno 100 Pro smartfonini taqdim etdi
Arzon va mustahkam gadjetlar bozori yana bir qiziqarli qurilma bilan boyidi. Hindiston bozorida taqdim etilgan Zeno 100 Pro smartfoni oʻta hamyonbop narxi va kutilmagan funksiyalari bilan eʼtiborni tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma xaridorlarga bor-yoʻgʻi 89 AQSh dollari ekvivalentida taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfon oʻzining mustahkamligi bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, qurilma harbiy darajadagi MIL-STD-810H standarti asosida himoyalangan boʻlib, bu uning tashqi taʼsirlarga chidamliligini taʼminlaydi. Odatda bunday himoya qimmatbaho flagman modellarda uchraydi, biroq byudjet segmentida uning qoʻllangani muhim yangilikdir.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma 90 Hz chastotali hamda HD+ sifatiga ega 6,6 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan. Ekranning yangilanish chastotasi yuqori boʻlishi byudjet sinfidagi qurilmalar uchun ijobiy koʻrsatkich hisoblanadi. Smartfon asosida sakkiz yadroli Unisoc T7100 protsessori ishlab turibdi.
Akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham koʻrsatkichlar yetarlicha yaxshi — Zeno 100 Pro 5000 mA•ch quvvatga ega batareya oldi, u 10 vattli quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Operativ xotira hajmi 3 GB boʻlib, uni virtual tarzda yana 5 GB ga kengaytirish imkoniyati mavjud. Ichki xotira esa 64 GB qilib belgilangan.
Noyob funksiyalar va dasturiy taʼminotSmartfon eng soʻnggi operatsion tizimlardan biri — Android 15 Go Edition boshqaruvi ostida ishlaydi. Bu esa oddiy xususiyatlarga ega qurilmaning tezkor va barqaror ishlashini taʼminlaydi. Foto imkoniyatlari unchalik yuqori emas: asosiy kamera 8 MP, old kamera esa 5 MP aniqlikda suratga oladi.
Qurilmaning eng asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu — UltraLink funksiyasidir. Ushbu texnologiya Wi-Fi yoki uyali aloqa tarmogʻi mavjud boʻlmagan sharoitda ham Bluetooth orqali qoʻngʻiroq qilish va xabarlar almashish imkonini beradi. Shuningdek, smartfonda qulaylik yaratish maqsadida yon qismga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri, yuzni tanish funksiyasi, maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil port hamda DTS ovoz kuchaytirgichli dinamik mavjud.
…