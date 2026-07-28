Itel kompaniyasi mustahkam va arzon Zeno 100 Pro smartfonini taqdim etdi

·58·Texno
Itel kompaniyasi mustahkam va arzon Zeno 100 Pro smartfonini taqdim etdi

Arzon va mustahkam gadjetlar bozori yana bir qiziqarli qurilma bilan boyidi. Hindiston bozorida taqdim etilgan Zeno 100 Pro smartfoni oʻta hamyonbop narxi va kutilmagan funksiyalari bilan eʼtiborni tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma xaridorlarga bor-yoʻgʻi 89 AQSh dollari ekvivalentida taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfon oʻzining mustahkamligi bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, qurilma harbiy darajadagi MIL-STD-810H standarti asosida himoyalangan boʻlib, bu uning tashqi taʼsirlarga chidamliligini taʼminlaydi. Odatda bunday himoya qimmatbaho flagman modellarda uchraydi, biroq byudjet segmentida uning qoʻllangani muhim yangilikdir.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma 90 Hz chastotali hamda HD+ sifatiga ega 6,6 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan. Ekranning yangilanish chastotasi yuqori boʻlishi byudjet sinfidagi qurilmalar uchun ijobiy koʻrsatkich hisoblanadi. Smartfon asosida sakkiz yadroli Unisoc T7100 protsessori ishlab turibdi.

Akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham koʻrsatkichlar yetarlicha yaxshi — Zeno 100 Pro 5000 mA•ch quvvatga ega batareya oldi, u 10 vattli quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Operativ xotira hajmi 3 GB boʻlib, uni virtual tarzda yana 5 GB ga kengaytirish imkoniyati mavjud. Ichki xotira esa 64 GB qilib belgilangan.

Noyob funksiyalar va dasturiy taʼminot

Smartfon eng soʻnggi operatsion tizimlardan biri — Android 15 Go Edition boshqaruvi ostida ishlaydi. Bu esa oddiy xususiyatlarga ega qurilmaning tezkor va barqaror ishlashini taʼminlaydi. Foto imkoniyatlari unchalik yuqori emas: asosiy kamera 8 MP, old kamera esa 5 MP aniqlikda suratga oladi.

Qurilmaning eng asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu — UltraLink funksiyasidir. Ushbu texnologiya Wi-Fi yoki uyali aloqa tarmogʻi mavjud boʻlmagan sharoitda ham Bluetooth orqali qoʻngʻiroq qilish va xabarlar almashish imkonini beradi. Shuningdek, smartfonda qulaylik yaratish maqsadida yon qismga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri, yuzni tanish funksiyasi, maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil port hamda DTS ovoz kuchaytirgichli dinamik mavjud.

ItelZeno 100 ProAndroid 15 GoSmartfonUltraLink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob