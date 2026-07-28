Dassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildi
Fransiyaning Dassault Aviation kompaniyasi oʻzining yangi flagman biznes-djeti — Falcon 10X samolyotini xaridorlarga yetkazib berish muddatini rasman yana uzaytirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, havo kemasining dastlabki parvozlari endi 2029-yilga moʻljallangan boʻlib, bu avval rejalashtirilgan muddatdan toʻrt yilga kechikishni anglatadi va aviatsiya bozorida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aslida ushbu rusumdagi zamonaviy laynerni 2025-yil oxiridayoq bozorga chiqarish koʻzda tutilgan edi. Biroq dastlabki muddat 2027-yilga koʻchirilgan boʻlsa, endilikda dastur yana kamida ikki yilga ortga surildi. Bu holat kompaniya tarixidagi ikkinchi yirik muddat oʻzgarishi boʻlib, turli tashqi omillar va ishlab chiqarish jarayonidagi murakkabliklar bilan izohlanmoqda.
Sertifikatlashdagi yangi talablar va kechikish sabablariDassault Aviation bosh direktori Erik Trappyening tushuntirishicha, muddatlarning choʻzilishiga bir nechta jiddiy omillar sabab boʻlgan. Bular qatoriga pandemiya oqibatlari, butlovchi qismlarni yetkazib berishdagi uzluksiz muammolar hamda fuqarolik aviatsiyasidagi yangi tartib-qoidalar kiradi.
Boeing 737 MAX fojialaridan keyin butun dunyo boʻylab havo kemalarini sertifikatlash qoidalari keskin qatʼiylashtirildi. Trappyening soʻzlariga koʻra, Falcon 10X butunlay yangi turdagi samolyot hisoblanib, aynan ana shu yangilangan va oʻta qatʼiy talablar asosida sinovdan oʻtkazilmoqda. Natijada mazkur huquqiy va texnik jarayon oldingi Falcon 6X modeliga qaraganda ancha koʻp vaqt talab qilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va sinov jarayoniQiyinchiliklarga qaramay, Falcon 10X dasturi oʻzining texnik rivojlanish bosqichini davom ettirmoqda. Xususan, birinchi tajriba nusxasidagi Falcon 10X joriy yilning 19-iyun kuni muvaffaqiyatli ravishda osmonga koʻtarildi. Umuman olganda, ushbu havo kemasining mukammalligini taʼminlash uchun toʻrtta tajriba samolyoti sinov parvozlarida qatnashishi koʻzda tutilgan.
Falcon 10X kompaniya tarixidagi eng yirik hamda eng uzoq masofaga uchuvchi biznes-djet boʻlishi kutilmoqda. Samolyot qoʻnmasdan turib naq 7500 dengiz mili (taxminan 13 890 kilometr) masofani bosib oʻta oladi hamda 0,925 Max tezlikka erishish imkoniyatiga ega boʻladi.
Bozordagi raqobat muhitiYangi biznes-djet global aviatsiya bozorida Gulfstream G700, Gulfstream G800 hamda Bombardier Global 8000 kabi kuchli raqobatchilar bilan kurashishga majbur boʻladi. Biroq muddatlarning ketma-ket kechiktirilishi Fransiyaning Dassault kompaniyasining oʻta uzoq masofali samolyotlar segmentidagi mavqeini qiyinlashtirishi mumkin.
Ayni paytda fransuzistonlik ishlab chiqaruvchi oʻz sinovlarini oxiriga yetkazayotgan bir vaqtda, uning asosiy raqobatchilari oʻzlarining soʻnggi rusumdagi zamonaviy modellarini allaqachon buyurtmachilarga yetkazib berishni boshlab yuborgan.
…