Dassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildi

·32·Texno
Dassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildi

Fransiyaning Dassault Aviation kompaniyasi oʻzining yangi flagman biznes-djeti — Falcon 10X samolyotini xaridorlarga yetkazib berish muddatini rasman yana uzaytirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, havo kemasining dastlabki parvozlari endi 2029-yilga moʻljallangan boʻlib, bu avval rejalashtirilgan muddatdan toʻrt yilga kechikishni anglatadi va aviatsiya bozorida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aslida ushbu rusumdagi zamonaviy laynerni 2025-yil oxiridayoq bozorga chiqarish koʻzda tutilgan edi. Biroq dastlabki muddat 2027-yilga koʻchirilgan boʻlsa, endilikda dastur yana kamida ikki yilga ortga surildi. Bu holat kompaniya tarixidagi ikkinchi yirik muddat oʻzgarishi boʻlib, turli tashqi omillar va ishlab chiqarish jarayonidagi murakkabliklar bilan izohlanmoqda.

Sertifikatlashdagi yangi talablar va kechikish sabablari

Dassault Aviation bosh direktori Erik Trappyening tushuntirishicha, muddatlarning choʻzilishiga bir nechta jiddiy omillar sabab boʻlgan. Bular qatoriga pandemiya oqibatlari, butlovchi qismlarni yetkazib berishdagi uzluksiz muammolar hamda fuqarolik aviatsiyasidagi yangi tartib-qoidalar kiradi.

Boeing 737 MAX fojialaridan keyin butun dunyo boʻylab havo kemalarini sertifikatlash qoidalari keskin qatʼiylashtirildi. Trappyening soʻzlariga koʻra, Falcon 10X butunlay yangi turdagi samolyot hisoblanib, aynan ana shu yangilangan va oʻta qatʼiy talablar asosida sinovdan oʻtkazilmoqda. Natijada mazkur huquqiy va texnik jarayon oldingi Falcon 6X modeliga qaraganda ancha koʻp vaqt talab qilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va sinov jarayoni

Qiyinchiliklarga qaramay, Falcon 10X dasturi oʻzining texnik rivojlanish bosqichini davom ettirmoqda. Xususan, birinchi tajriba nusxasidagi Falcon 10X joriy yilning 19-iyun kuni muvaffaqiyatli ravishda osmonga koʻtarildi. Umuman olganda, ushbu havo kemasining mukammalligini taʼminlash uchun toʻrtta tajriba samolyoti sinov parvozlarida qatnashishi koʻzda tutilgan.

Falcon 10X kompaniya tarixidagi eng yirik hamda eng uzoq masofaga uchuvchi biznes-djet boʻlishi kutilmoqda. Samolyot qoʻnmasdan turib naq 7500 dengiz mili (taxminan 13 890 kilometr) masofani bosib oʻta oladi hamda 0,925 Max tezlikka erishish imkoniyatiga ega boʻladi.

Bozordagi raqobat muhiti

Yangi biznes-djet global aviatsiya bozorida Gulfstream G700, Gulfstream G800 hamda Bombardier Global 8000 kabi kuchli raqobatchilar bilan kurashishga majbur boʻladi. Biroq muddatlarning ketma-ket kechiktirilishi Fransiyaning Dassault kompaniyasining oʻta uzoq masofali samolyotlar segmentidagi mavqeini qiyinlashtirishi mumkin.

Ayni paytda fransuzistonlik ishlab chiqaruvchi oʻz sinovlarini oxiriga yetkazayotgan bir vaqtda, uning asosiy raqobatchilari oʻzlarining soʻnggi rusumdagi zamonaviy modellarini allaqachon buyurtmachilarga yetkazib berishni boshlab yuborgan.

Dassault Falcon 10XBiznes-djetAviatsiyaSamolyotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob