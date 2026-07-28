Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdi
Striming bozori ishtirokchilari asosan qoʻshilish va sotib olish bitimlariga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, NBCUniversal kompaniyasi boshqacha strategiyani tanlab, YouTube bilan keng koʻlamli hamkorlikni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomonlar imzolagan koʻp yillik global strategik kelishuvga asosan, Peacock striming xizmatining Premium paketi AQShdagi YouTube Premium obunachilari uchun 2027 yil boshidan boshlab taqdim etila boshlaydi. Mazkur qadam tomoshabinlarga platformadan chiqmagan holda sevimli koʻrsatuvlar va sport translyatsiyalaridan bahramand boʻlish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi kelishuvga koʻra, millionlab foydalanuvchilar Peacock platformasining toʻliq kontentlar kolleksiyasiga ega boʻlishadi. Unga NFL va NBA sport musobaqalari, mashhur “Saturday Night Live” va “Love Island USA” shoulari, “Law & Order: SVU” seriali hamda Bravo telekanalining The Real Housewives franshizasi kabi reytingli loyihalar kiradi. Barcha kontent YouTube tajribasiga toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinib, tomoshabinlarga qidiruv va tomosha qilish jarayonini yanada qulaylashtiradi.
Striming xizmatlari bozori va tarqatish strategiyasiMazkur hamkorlik YouTube uchun ham muhim ahamiyatga ega boʻlib, uning obuna xizmatini yanada jozibador qiladi va platformani yagona yirik striming markaziga aylantirish strategiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Hozirda isteʼmolchilarning vaqtini faol ravishda egallab kelayotgan YouTube va TikTok kabi platformalar bilan raqobat sharoitida media gigantlari oʻsish uchun yangi yoʻllarni izlamoqda. Bozordagi boshqa yirik kompaniyalar yirik qoʻshilishlar orqali oʻzgarishlarga intilayotgan bir paytda, Peacock keng tarqatish va mavjud auditoriya oldiga borish yoʻlini tanladi.
Hozirgi kunda Peacock oʻz kontentini tomoshabinlar allaqachon foydalanib kelayotgan platformalarga joylashtirish siyosatini izchil davom ettirmoqda. Xususan, kompaniya avvalroq Amazon hamda Apple bilan hamkorlik oʻrnatgan edi. YouTube bilan imzolangan global bitim esa Peacock uchun bu boradagi eng yirik qadam boʻlib xizmat qiladi. Ushbu yangilik kompaniya oʻzining ilk choraklik foydasiga erishgani haqidagi xabarlar ortidan amalga oshirilmoqda.
Xalqaro bozor va obuna imkoniyatlariTaʼkidlash joizki, mazkur strategik sheriklik faqat AQSh bozori bilan cheklanib qolmaydi. NBCUniversal kompaniyasining xalqaro striming xizmatlari hisoblangan Universal+ va Hayu ham ayrim tanlangan bozorlarda YouTube Premium orqali foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Bu esa xizmatning global miqyosdagi qamrovini sezilarli darajada kengaytiradi.
Shuningdek, joriy yoz oxiridan boshlab Peacock Premium xizmatini YouTube Primetime Channels orqali alohida qoʻshimcha obuna sifatida ham rasman rasmiylashtirish mumkin boʻladi. Hozirda Peacock Premium oylik 10.99 dollar narxlanuvchi reklamali rejimda ishlaydi, Peacock Premium Plus paketi esa iyun oyi oxiridan buyon YouTube Primetime Channels orqali foydalanuvchilarga taqdim etib kelinmoqda.
…