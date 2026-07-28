Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdi

·34·Texno
Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdi

Striming bozori ishtirokchilari asosan qoʻshilish va sotib olish bitimlariga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, NBCUniversal kompaniyasi boshqacha strategiyani tanlab, YouTube bilan keng koʻlamli hamkorlikni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomonlar imzolagan koʻp yillik global strategik kelishuvga asosan, Peacock striming xizmatining Premium paketi AQShdagi YouTube Premium obunachilari uchun 2027 yil boshidan boshlab taqdim etila boshlaydi. Mazkur qadam tomoshabinlarga platformadan chiqmagan holda sevimli koʻrsatuvlar va sport translyatsiyalaridan bahramand boʻlish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi kelishuvga koʻra, millionlab foydalanuvchilar Peacock platformasining toʻliq kontentlar kolleksiyasiga ega boʻlishadi. Unga NFL va NBA sport musobaqalari, mashhur “Saturday Night Live” va “Love Island USA” shoulari, “Law & Order: SVU” seriali hamda Bravo telekanalining The Real Housewives franshizasi kabi reytingli loyihalar kiradi. Barcha kontent YouTube tajribasiga toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinib, tomoshabinlarga qidiruv va tomosha qilish jarayonini yanada qulaylashtiradi.

Striming xizmatlari bozori va tarqatish strategiyasi

Mazkur hamkorlik YouTube uchun ham muhim ahamiyatga ega boʻlib, uning obuna xizmatini yanada jozibador qiladi va platformani yagona yirik striming markaziga aylantirish strategiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Hozirda isteʼmolchilarning vaqtini faol ravishda egallab kelayotgan YouTube va TikTok kabi platformalar bilan raqobat sharoitida media gigantlari oʻsish uchun yangi yoʻllarni izlamoqda. Bozordagi boshqa yirik kompaniyalar yirik qoʻshilishlar orqali oʻzgarishlarga intilayotgan bir paytda, Peacock keng tarqatish va mavjud auditoriya oldiga borish yoʻlini tanladi.

Hozirgi kunda Peacock oʻz kontentini tomoshabinlar allaqachon foydalanib kelayotgan platformalarga joylashtirish siyosatini izchil davom ettirmoqda. Xususan, kompaniya avvalroq Amazon hamda Apple bilan hamkorlik oʻrnatgan edi. YouTube bilan imzolangan global bitim esa Peacock uchun bu boradagi eng yirik qadam boʻlib xizmat qiladi. Ushbu yangilik kompaniya oʻzining ilk choraklik foydasiga erishgani haqidagi xabarlar ortidan amalga oshirilmoqda.

Xalqaro bozor va obuna imkoniyatlari

Taʼkidlash joizki, mazkur strategik sheriklik faqat AQSh bozori bilan cheklanib qolmaydi. NBCUniversal kompaniyasining xalqaro striming xizmatlari hisoblangan Universal+ va Hayu ham ayrim tanlangan bozorlarda YouTube Premium orqali foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Bu esa xizmatning global miqyosdagi qamrovini sezilarli darajada kengaytiradi.

Shuningdek, joriy yoz oxiridan boshlab Peacock Premium xizmatini YouTube Primetime Channels orqali alohida qoʻshimcha obuna sifatida ham rasman rasmiylashtirish mumkin boʻladi. Hozirda Peacock Premium oylik 10.99 dollar narxlanuvchi reklamali rejimda ishlaydi, Peacock Premium Plus paketi esa iyun oyi oxiridan buyon YouTube Primetime Channels orqali foydalanuvchilarga taqdim etib kelinmoqda.

PeacockYouTubeStrimingTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26Dassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiDassault Falcon 10X biznes-djeti yana kechiktirildiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob