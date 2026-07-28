Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildi
Elon Musk’ga qarashli X platformasi oʻzining moliyaviy xizmatlar ekotizimini kengaytirgan holda, AQShdagi pullik obunachilar uchun X Money ilovasini rasman joriy qila boshladi. Ushbu qadam ijtimoiy tarmoqni moliyaviy amaliyotlar va kundalik toʻlovlarni birlashtiruvchi universal “barchasi birda” ilovasiga aylantirish yoʻlidagi muhim bosqich boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi xizmat doirasida foydalanuvchilarga X Visa debet kartasi taqdim etiladi. Mazkur kartani darhol Apple Pay tizimiga ulash hamda ilova ichida hech qanday komissiya va cheklovlarsiz lahzali pul oʻtkazmalarini amalga oshirish mumkin. Shuningdek, xaridorlarga xalqaro bankomatlarda naqd pulni bepul yechish imkonini beruvchi va xorijiy tranzaksiyalar uchun qoʻshimcha haq olinmaydigan jismoniy X Visa plastik kartasi ham yuboriladi.
Moliyaviy imtiyozlar va foiz stavkalariX Money xizmati AQShdagi Premium va Premium+ obunachilari uchun moʻljallangan boʻlib, tarif rejalariga qarab qator moliyaviy afzalliklarni taqdim etadi. Xususan, oyiga 40 dollar yoki yiliga 395 dollar toʻlaydigan Premium+ foydalanuvchilariga yillik 6 foizli (APY) daromad stavkasi beriladi. Oyiga 8 dollar yoki yiliga 84 dollar toʻlaydigan oddiy Premium obunachilari esa oʻz hisoblarini toʻgʻridan-toʻgʻri depozit (direct deposit) orqali bogʻlagandagina ushbu 6 foizli stavkadan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Bundan tashqari, kompaniya maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar ayrim turdagi xaridlar uchun 3 foizgacha keshbek olishlari mumkin. Agar ular toʻgʻridan-toʻgʻri depozitni ilovaga ulasalar, oʻz mablagʻlariga bir necha kun oldinroq ega chiqish imkoniyati ochiladi.
Ilmiy-amaliy loyihaning tarixiy ildizlariMazkur moliyaviy platformaning chiqarilishi Elon Musk’ning oʻn yilliklar davomidagi orzusi roʻyobga chiqayotganidan dalolat beradi. Mutaxassislar eslatib oʻtganidek, tadbirkor 1999-yilda aynan moliyaviy xizmatlar стартаpi sifatida X.com kompaniyasiga asos solgan edi va u keyinchalik PayPal bilan birlashtirilgan edi. Musk 2022-yilda Twitter’ni sotib olgach, platforma nomini X deb oʻzgartirdi va X.com domenini qaytadan sotib oldi.
Ijtimoiy tarmoq xarid qilinganidan buyon Elon Musk uni barcha zarur xizmatlarni oʻz ichiga olgan universal ilovaga aylantirish istagini bir necha bor taʼkidlab kelgan edi. X Money ilovasining AQSh bozoriga tatbiq etilishi aynan shu ulkan strategik rejaning amaldagi ijrosi hisoblanadi va kelgusida raqamli molyaviy xizmatlar bozoriga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…