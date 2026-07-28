Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildi

·30·Texno
Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildi

Elon Musk’ga qarashli X platformasi oʻzining moliyaviy xizmatlar ekotizimini kengaytirgan holda, AQShdagi pullik obunachilar uchun X Money ilovasini rasman joriy qila boshladi. Ushbu qadam ijtimoiy tarmoqni moliyaviy amaliyotlar va kundalik toʻlovlarni birlashtiruvchi universal “barchasi birda” ilovasiga aylantirish yoʻlidagi muhim bosqich boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi xizmat doirasida foydalanuvchilarga X Visa debet kartasi taqdim etiladi. Mazkur kartani darhol Apple Pay tizimiga ulash hamda ilova ichida hech qanday komissiya va cheklovlarsiz lahzali pul oʻtkazmalarini amalga oshirish mumkin. Shuningdek, xaridorlarga xalqaro bankomatlarda naqd pulni bepul yechish imkonini beruvchi va xorijiy tranzaksiyalar uchun qoʻshimcha haq olinmaydigan jismoniy X Visa plastik kartasi ham yuboriladi.

Moliyaviy imtiyozlar va foiz stavkalari

X Money xizmati AQShdagi Premium va Premium+ obunachilari uchun moʻljallangan boʻlib, tarif rejalariga qarab qator moliyaviy afzalliklarni taqdim etadi. Xususan, oyiga 40 dollar yoki yiliga 395 dollar toʻlaydigan Premium+ foydalanuvchilariga yillik 6 foizli (APY) daromad stavkasi beriladi. Oyiga 8 dollar yoki yiliga 84 dollar toʻlaydigan oddiy Premium obunachilari esa oʻz hisoblarini toʻgʻridan-toʻgʻri depozit (direct deposit) orqali bogʻlagandagina ushbu 6 foizli stavkadan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Bundan tashqari, kompaniya maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar ayrim turdagi xaridlar uchun 3 foizgacha keshbek olishlari mumkin. Agar ular toʻgʻridan-toʻgʻri depozitni ilovaga ulasalar, oʻz mablagʻlariga bir necha kun oldinroq ega chiqish imkoniyati ochiladi.

Ilmiy-amaliy loyihaning tarixiy ildizlari

Mazkur moliyaviy platformaning chiqarilishi Elon Musk’ning oʻn yilliklar davomidagi orzusi roʻyobga chiqayotganidan dalolat beradi. Mutaxassislar eslatib oʻtganidek, tadbirkor 1999-yilda aynan moliyaviy xizmatlar стартаpi sifatida X.com kompaniyasiga asos solgan edi va u keyinchalik PayPal bilan birlashtirilgan edi. Musk 2022-yilda Twitter’ni sotib olgach, platforma nomini X deb oʻzgartirdi va X.com domenini qaytadan sotib oldi.

Ijtimoiy tarmoq xarid qilinganidan buyon Elon Musk uni barcha zarur xizmatlarni oʻz ichiga olgan universal ilovaga aylantirish istagini bir necha bor taʼkidlab kelgan edi. X Money ilovasining AQSh bozoriga tatbiq etilishi aynan shu ulkan strategik rejaning amaldagi ijrosi hisoblanadi va kelgusida raqamli molyaviy xizmatlar bozoriga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

X MoneyElon MuskVisaApple PayKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob