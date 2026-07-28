NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdi

·35·Texno
NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdi

NASA maʼmuriyati rahbari Jared Isaacman Moonshots podkastiga bergan intervyusida AQShning Oyga qaytish dasturi toʻgʻridan-toʻgʻri SpaceX kompaniyasiga bogʻliqligini va uning ishtirokisiz bu vazifani bajarib boʻlmasligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Ilon Musk jamoasining muhandislik salohiyati va moliyaviy imkoniyatlari eng murakkab koinot loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda NASA va SpaceX hamkorligida amalga oshirilayotgan Artemis dasturi doirasida amerikalik astronavtlarni Yer yoʻldoshi yuzasiga yetkazish rejalashtirilgan. Ushbu ulkan vazifa uchun maxsus ishlab chiqilayotgan Starship koinot kemasining oy versiyasi aynan SpaceX muhandislari tomonidan yaratilmoqda va bu texnologiya muvaffaqiyatning asosiy garovidir.

Orbital maʼlumotlar markazlari va kelajak istiqbollari

Jared Isaacman suhbat davomida SpaceX tomonidan ilgari surilayotgan orbital дата-центry (maʼlumotlar markazlari) gʻoyasiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, agar kompaniya rahbarligi ushbu yoʻnalishga katta resurslar yoʻnaltirayotgan boʻlsa, demak, bu tashabbus jiddiy istiqbolga ega va muvaffaqiyat qozonish ehtimoli yuqori.

Koinot agentligi rahbarining fikricha, SpaceX oʻzining avvalgi amaliyotlari davomida eng murakkab muhandislik vazifalarini ham qisqa fursatlarda hal qila olishini amalda isbotlagan. Kompaniyaning kuchli moliyaviy bazasi va sohadagi yetakchi mutaxassislardan iborat jamoasi boshqalarga qaraganda ancha tezroq natijaga erishish imkonini beradi.

Koinot sanoatidagi yetakchilik va Starship sinovlari

Isaacman Ilon Muskning zamonaviy muhandislik va tadbirkorlik sohasidagi oʻrnini yuqori baholab, uni yangi davrning eng yirik arboblaridan biri deb atadi. Uning qoʻshimcha qilishicha, moliyaviy barqarorlik va yuqori muhandislik salohiyatining bir joyda jamlangani Amerikaning koinotdagi ustuvorligini taʼminlashda muhim omil hisoblanadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur bayonotlar fonida SpaceX oʻzining Starship (Ship 40) fazoviy kemasi 13-sinov parushi davomida olingan toʻrtta yangi suratini omborga taqdim etdi. Ushbu sinovlar kelgusidagi oy missiyalarining xavfsizligi va texnik tayyorgarligini taʼminlash yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.

NASASpaceXStarshipIlon MuskOy dasturi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob