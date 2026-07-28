NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdi
NASA maʼmuriyati rahbari Jared Isaacman Moonshots podkastiga bergan intervyusida AQShning Oyga qaytish dasturi toʻgʻridan-toʻgʻri SpaceX kompaniyasiga bogʻliqligini va uning ishtirokisiz bu vazifani bajarib boʻlmasligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Ilon Musk jamoasining muhandislik salohiyati va moliyaviy imkoniyatlari eng murakkab koinot loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda NASA va SpaceX hamkorligida amalga oshirilayotgan Artemis dasturi doirasida amerikalik astronavtlarni Yer yoʻldoshi yuzasiga yetkazish rejalashtirilgan. Ushbu ulkan vazifa uchun maxsus ishlab chiqilayotgan Starship koinot kemasining oy versiyasi aynan SpaceX muhandislari tomonidan yaratilmoqda va bu texnologiya muvaffaqiyatning asosiy garovidir.
Orbital maʼlumotlar markazlari va kelajak istiqbollariJared Isaacman suhbat davomida SpaceX tomonidan ilgari surilayotgan orbital дата-центry (maʼlumotlar markazlari) gʻoyasiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, agar kompaniya rahbarligi ushbu yoʻnalishga katta resurslar yoʻnaltirayotgan boʻlsa, demak, bu tashabbus jiddiy istiqbolga ega va muvaffaqiyat qozonish ehtimoli yuqori.
Koinot agentligi rahbarining fikricha, SpaceX oʻzining avvalgi amaliyotlari davomida eng murakkab muhandislik vazifalarini ham qisqa fursatlarda hal qila olishini amalda isbotlagan. Kompaniyaning kuchli moliyaviy bazasi va sohadagi yetakchi mutaxassislardan iborat jamoasi boshqalarga qaraganda ancha tezroq natijaga erishish imkonini beradi.
Koinot sanoatidagi yetakchilik va Starship sinovlariIsaacman Ilon Muskning zamonaviy muhandislik va tadbirkorlik sohasidagi oʻrnini yuqori baholab, uni yangi davrning eng yirik arboblaridan biri deb atadi. Uning qoʻshimcha qilishicha, moliyaviy barqarorlik va yuqori muhandislik salohiyatining bir joyda jamlangani Amerikaning koinotdagi ustuvorligini taʼminlashda muhim omil hisoblanadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur bayonotlar fonida SpaceX oʻzining Starship (Ship 40) fazoviy kemasi 13-sinov parushi davomida olingan toʻrtta yangi suratini omborga taqdim etdi. Ushbu sinovlar kelgusidagi oy missiyalarining xavfsizligi va texnik tayyorgarligini taʼminlash yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.
…