PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqda

·26·Texno
PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqda

Fintex olamidagi eng yirik platformalardan biri boʻlgan PayPal rahbariyati Stripe kompaniyasining 53,4 milliard dollarlik xarid taklifini toʻliq rad etmadi, biroq hozirgi narx kompaniya qiymatini toʻla aks ettirmayapti deb hisoblamoqda. Ushbu bayonot kompaniyaning 2026-yil ikkinchi choragi yakunlariga bagʻishlangan moliyaviy hisobot taqdimotida yangradi va bozor mutaxassislari eʼtiborini darhol oʻziga tortdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, PayPal bosh direktori Enrike Lores seshanba kuni boʻlib oʻtgan investorlar yigʻilishida kompaniya aksiyadorlari uchun ustuvor qiymat yaratadigan har qanday taklifni diqqat bilan koʻrib chiqishga tayyorligini bildirdi. Garchi rahbariyat bozor mish-mishlari yoki potentsial qoʻshilishlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan oʻzini tiysa-da, bu bayonot kompaniya sotuvga mutlaqo qarshi emasligini, biroq adolatli bahoni talab qilishini yaqqol koʻrsatdi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va aksiya qiymati

Stripe hamda Advent International tomonidan taklif etilgan har bir aksiya uchun 60,50 dollarlik narx PayPal jamoasini qoniqtirmagani ajablanarli emas. Oxirgi moliyaviy hisobotlarga koʻra, kompaniya kutilganidan ancha yuqori foyda va daromad koʻrsatkichlarini qayd etdi hamda oʻzining moliyaviy strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda.

Xususan, Cantor moliyaviy xizmatlar firmasining tahliliga koʻra, PayPal aksiyasining real qiymati bir qogʻoz uchun 70 dollarga yaqinroq baholanmoqda, ayni paytda esa aksiyalar bozorida narx 58 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Choraklik hisobotda tuzatilgan sof foyda kutilgan 1,28 dollar oʻrniga har bir aksiya uchun 1,38 dollarni tashkil etdi. Umumiy daromad esa oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 5 foizga oshib, 8,68 milliard dollarga yetdi va prognozlardan yuqori keldi.

Sunʼiy intellekt va transformatsiya jarayoni

Kompaniyaning 1,8 milliard dollarlik tuzatilgan erkin pul oqimi unga oʻz mahsulotlari va strategik loyihalariga sarmoya kiritishda davom etish uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Enrike Loresning soʻzlariga koʻra, agar mavjud strategiyani bajarishdan koʻra aksiyadorlarga yuqoriroq qiymat keltiradigan yoʻl topilsa, PayPal uni albatta koʻrib chiqadi.

Hozirgi vaqtda PayPal sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan keng koʻlamli transformatsiya va qayta qurish ishlarini faol davom ettirmoqda. Operatsiyalarni soddalashtirish maqsadida kompaniya oʻz faoliyatini uchta asosiy segmentga boʻldi: toʻlov yechimlari va PayPal, isteʼmolchilar moliyaviy xizmatlari va Venmo, hamda toʻlov xizmatlari va kriptoaktivlar.

Rahbariyat sunʼiy intellektni dasturlash, mijozlarni qoʻllab-quvvatlash va xatarlarni boshqarish kabi yoʻnalishlarga joriy etish orqali qoʻshimcha xarajatlarni qisqartirishni rejalashtirgan. Keyingi ikki-uch yil ichida kamida 1,5 milliard dollarlik yalpi tejashga erishish rejalashtirilgan boʻlib, texnologik infratuzilmani bulutli tizimlarga koʻchirish ishlari ham jadal surʼatda davom etmoqda.

PayPalStripeFintexBiznesTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob