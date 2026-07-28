PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqda
Fintex olamidagi eng yirik platformalardan biri boʻlgan PayPal rahbariyati Stripe kompaniyasining 53,4 milliard dollarlik xarid taklifini toʻliq rad etmadi, biroq hozirgi narx kompaniya qiymatini toʻla aks ettirmayapti deb hisoblamoqda. Ushbu bayonot kompaniyaning 2026-yil ikkinchi choragi yakunlariga bagʻishlangan moliyaviy hisobot taqdimotida yangradi va bozor mutaxassislari eʼtiborini darhol oʻziga tortdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, PayPal bosh direktori Enrike Lores seshanba kuni boʻlib oʻtgan investorlar yigʻilishida kompaniya aksiyadorlari uchun ustuvor qiymat yaratadigan har qanday taklifni diqqat bilan koʻrib chiqishga tayyorligini bildirdi. Garchi rahbariyat bozor mish-mishlari yoki potentsial qoʻshilishlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan oʻzini tiysa-da, bu bayonot kompaniya sotuvga mutlaqo qarshi emasligini, biroq adolatli bahoni talab qilishini yaqqol koʻrsatdi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va aksiya qiymatiStripe hamda Advent International tomonidan taklif etilgan har bir aksiya uchun 60,50 dollarlik narx PayPal jamoasini qoniqtirmagani ajablanarli emas. Oxirgi moliyaviy hisobotlarga koʻra, kompaniya kutilganidan ancha yuqori foyda va daromad koʻrsatkichlarini qayd etdi hamda oʻzining moliyaviy strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda.
Xususan, Cantor moliyaviy xizmatlar firmasining tahliliga koʻra, PayPal aksiyasining real qiymati bir qogʻoz uchun 70 dollarga yaqinroq baholanmoqda, ayni paytda esa aksiyalar bozorida narx 58 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Choraklik hisobotda tuzatilgan sof foyda kutilgan 1,28 dollar oʻrniga har bir aksiya uchun 1,38 dollarni tashkil etdi. Umumiy daromad esa oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 5 foizga oshib, 8,68 milliard dollarga yetdi va prognozlardan yuqori keldi.
Sunʼiy intellekt va transformatsiya jarayoniKompaniyaning 1,8 milliard dollarlik tuzatilgan erkin pul oqimi unga oʻz mahsulotlari va strategik loyihalariga sarmoya kiritishda davom etish uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Enrike Loresning soʻzlariga koʻra, agar mavjud strategiyani bajarishdan koʻra aksiyadorlarga yuqoriroq qiymat keltiradigan yoʻl topilsa, PayPal uni albatta koʻrib chiqadi.
Hozirgi vaqtda PayPal sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan keng koʻlamli transformatsiya va qayta qurish ishlarini faol davom ettirmoqda. Operatsiyalarni soddalashtirish maqsadida kompaniya oʻz faoliyatini uchta asosiy segmentga boʻldi: toʻlov yechimlari va PayPal, isteʼmolchilar moliyaviy xizmatlari va Venmo, hamda toʻlov xizmatlari va kriptoaktivlar.
Rahbariyat sunʼiy intellektni dasturlash, mijozlarni qoʻllab-quvvatlash va xatarlarni boshqarish kabi yoʻnalishlarga joriy etish orqali qoʻshimcha xarajatlarni qisqartirishni rejalashtirgan. Keyingi ikki-uch yil ichida kamida 1,5 milliard dollarlik yalpi tejashga erishish rejalashtirilgan boʻlib, texnologik infratuzilmani bulutli tizimlarga koʻchirish ishlari ham jadal surʼatda davom etmoqda.
…