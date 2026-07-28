WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildi

·38·Texno
WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildi

Meta kompaniyasi mashhur WhatsApp messenjeri uchun muhim yangilanishni taqdim etdi, unga koʻra endilikda foydalanuvchilar brauzer orqali veb-ilovada ham ovozli va videoqoʻngʻiroqlarni amalga oshirishi hamda qabul qilishi mumkin. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha mazkur funksiya faqat smartfonlardagi ilovalar va maxsus kompyuter dasturlarida ishlab kelayotgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi versiyadagi veb-interfeysda qoʻngʻiroqlar tarixi va saralangan kontaktlar joylashgan maxsus boʻlim mavjud. Shuningdek, kompyuter uchun moʻljallangan dasturdagi kabi ekran namoyish etish va reaksiyalar bildirish funksiyalari ham veb-ilovada toʻliq qoʻllab-quvvatlanadi.

Qoʻngʻiroqlarni boshqarish va yangi funksiyalar

Ishlab chiquvchilar qoʻngʻiroqlar jarayonini yanada qulaylashtirish uchun bir nechta qoʻshimcha yangilanishlarni ham joriy etishdi. Xususan, foydalanuvchilar qoʻngʻiroq vaqtida aloqani uzmasdan turib uni bir qurilmadan boshqasiga oʻtkazishi mumkin. Misol uchun, qoʻngʻiroqni kompyuter yoki veb-versiyada qabul qilib, suhbatni smartfonda davom ettirish imkoniyati yaratildi.

Kompaniya shuningdek guruhli qoʻngʻiroqlar uchun kutish zallari funksiyasini taqdim etmoqda. Agar kimdir guruhli qoʻngʻiroq havolasiga ega boʻlsa, mezbon uni xohlagan vaqtida suhbatga qoʻshishi yoki chiqarib yuborishi mumkin. Ushbu yangilik ayniqsa ish yuzasidan muloqot qiluvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Sifat va qoʻshimcha imkoniyatlar

Guruh havolasini yaratish chogʻida “Qoʻshilish uchun ruxsat talab qilish” opsiyasini faollashtirish orqali yigʻilish uchun kutish zalini tashkil etish imkoni mavjud. Yana bir kichik, ammo foydali yangilanishlardan biri bu shovqindan himoya qilish tizimi boʻlib, u gavjum joylardagi ortiqcha tovushlarni filtrlab beradi.

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, WhatsApp endilikda videoqoʻngʻiroqlarni yuqori aniqlikda (HD) toʻgʻridan-toʻgʻri uzatishni boshlaydi. Ilgarigidek HD formatiga oʻtish uchun bir necha soniya kutish zaruriyati bartaraf etildi.

Shuningdek, yaqinda WhatsApp platformasida foydalanuvchi nomlarini band qilish jarayoni boshlangani ham eslatib oʻtildi. Ushbu funksiya toʻliq ishga tushgach, foydalanuvchilar oʻz nomlari yordamida turli qurilma va platformalararo qoʻngʻiroqlarni amalga oshira olishadi.

WhatsAppVebIlovaTexnologiyalarMetaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob