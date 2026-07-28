Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibi
Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transferlar oynasidagi harakatlari va moliyaviy imkoniyatlari bilan yana sport jamoatchiligi eʼtiborini tortmoqda. Jamoa rahbariyatining xorijiy futbolchilarni jalb etishdagi gʻayrioddiy yondashuvi muxlislar va ekspertlar oʻrtasida koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, klub yozgi transferlar davridagi ilk yirik xaridini amalga oshirib, Vest Ham Yunayted safida toʻp surgan niderlandiyalik qanot hujumchisi Crysencio Summerville bilan kelishuvga erishdi. Mazkur transfer uchun 80 million yevro yoʻnaltirilgani xabar qilinmoqda.
Rekordchilar izidanUshbu transfer qiymati uni Saudiya ligasi tarixidagi ikkinchi eng qimmat xaridga aylantiradi. Reytingda faqatgina 2023 yilning yozida Pari Sen-Jermen klubidan 90 million yevro evaziga kelib qoʻshilgan braziliyalik Neymar birinchi oʻrinni egallab turibdi.
Biroq Crysencio Summerville transferi ortidan klub rahbariyati bir qator boshqa hujumchilarni ham faol kuzata boshladi. Eng qizigʻi, ularning ayrimlari aynan niderlandiyalik futbolchi harakat qiladigan chap qanot pozitsiyasida oʻynaydi.
Nomaʼlum kelajak va yangi nomzodlarXabarlarga koʻra, asosiy eʼtibor qaratilgan yirik nomlar orasida Bavariya vakili, kolumbiyalik Luis Diaz hamda Evertondagi ijara muddati tugagach Manchester Siti safiga qaytgan Jek Grilish ham bor. Bunday qadamlar nima sabamdan ulkan mablagʻ evaziga olib kelingan Crysencio Summerville kelajagini savol ostida qoldirmoqda.
Shuningdek, Al-Hilal transfer bozorida maydonning boshqa chiziqlari uchun ham nomzodlarni koʻrib chiqmoqda. Xususan, ingliz hujumchisi Harry Kane, fransuz qanot vakili Ousmane Dembélé va senegallik Iliman Ndiaye kabi futbolchilar ham klub qiziqishlar doirasiga kirgani aytilmoqda.
Klubning bu kabi tarqoq va yirik moliyaviy resurslarga asoslangan transfer siyosati kelgusida jamoaning ichki muhitiga qanday taʼsir koʻrsatishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda. Muxlislar esa rahbariyatdan mazkur qadamlarga aniq javob kutmoqda.
…