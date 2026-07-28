Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibi

·23·Sport
Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibi

Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transferlar oynasidagi harakatlari va moliyaviy imkoniyatlari bilan yana sport jamoatchiligi eʼtiborini tortmoqda. Jamoa rahbariyatining xorijiy futbolchilarni jalb etishdagi gʻayrioddiy yondashuvi muxlislar va ekspertlar oʻrtasida koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, klub yozgi transferlar davridagi ilk yirik xaridini amalga oshirib, Vest Ham Yunayted safida toʻp surgan niderlandiyalik qanot hujumchisi Crysencio Summerville bilan kelishuvga erishdi. Mazkur transfer uchun 80 million yevro yoʻnaltirilgani xabar qilinmoqda.

Rekordchilar izidan

Ushbu transfer qiymati uni Saudiya ligasi tarixidagi ikkinchi eng qimmat xaridga aylantiradi. Reytingda faqatgina 2023 yilning yozida Pari Sen-Jermen klubidan 90 million yevro evaziga kelib qoʻshilgan braziliyalik Neymar birinchi oʻrinni egallab turibdi.

Biroq Crysencio Summerville transferi ortidan klub rahbariyati bir qator boshqa hujumchilarni ham faol kuzata boshladi. Eng qizigʻi, ularning ayrimlari aynan niderlandiyalik futbolchi harakat qiladigan chap qanot pozitsiyasida oʻynaydi.

Nomaʼlum kelajak va yangi nomzodlar

Xabarlarga koʻra, asosiy eʼtibor qaratilgan yirik nomlar orasida Bavariya vakili, kolumbiyalik Luis Diaz hamda Evertondagi ijara muddati tugagach Manchester Siti safiga qaytgan Jek Grilish ham bor. Bunday qadamlar nima sabamdan ulkan mablagʻ evaziga olib kelingan Crysencio Summerville kelajagini savol ostida qoldirmoqda.

Shuningdek, Al-Hilal transfer bozorida maydonning boshqa chiziqlari uchun ham nomzodlarni koʻrib chiqmoqda. Xususan, ingliz hujumchisi Harry Kane, fransuz qanot vakili Ousmane Dembélé va senegallik Iliman Ndiaye kabi futbolchilar ham klub qiziqishlar doirasiga kirgani aytilmoqda.

Klubning bu kabi tarqoq va yirik moliyaviy resurslarga asoslangan transfer siyosati kelgusida jamoaning ichki muhitiga qanday taʼsir koʻrsatishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda. Muxlislar esa rahbariyatdan mazkur qadamlarga aniq javob kutmoqda.

Al-HilalTransferlarCrysencio SummervilleNeymarSaudiya ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiBugun, 20:52Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi