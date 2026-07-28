Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqda
Kosmosni oʻrganish jarayoni sunʼiy intellekt texnologiyalari duch kelayotgan eng murakkab va oʻziga xos yoʻnalishlardan biri boʻlib qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayni paytda koinotda zamonaviy intellektual tizimlarni oʻqitish uchun tayyor maʼlumotlar bazasi mutlaqo mavjud emas. Aynan shuning uchun har bir kosmik sinov bashariyat uchun qimmatli maʼlumotlar manbaiga aylanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tesla kompaniyasining sunʼiy intellekt boʻyicha yetakchi muhandisi Yun-Ta Tsay SpaceX tomonidan amalga oshirilgan Starship kosmik kemasining 13-sinov parvozi davomida olingan ajoyib kadrlarga alohida eʼtibor qaratdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, mazkur parvoz insoniyat hali maʼlumot toʻplamagan mutlaqo yangi bosqich va oʻziga xos muhim marra boʻldi.
Kosmik sinovlar va yangi maʼlumotlarEslatib oʻtamiz, Starship kemasining navbatdagi muhim sinovi 2026-yilning 24-iyul sanasida boʻlib oʻtgan edi. Mazkur parvoz davomida kosmik kema bir qator murakkab vazifalarni muvaffaqiyatli bajarib chiqdi. Xususan, raketaning imkoniyatlaridan kelib chiqib, yangi avlodga mansub Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqildi.
Shuningdek, ushbu mission doirasida ilk bor koinot sharoitida dvigatellarni qayta ishga tushirish amaliyoti bajarildi. Sinov yakunida esa kemaning yuqori bosqichi okeanga yumshoq tarzda qoʻnib, dastur boʻyicha belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu parvoz paytida qayd etilgan noyob tasvirlar va telemetriya maʼlumotlari kema haqiqiy kosmik sharoitda qanday harakatlanishini oʻrganish uchun ulkan baza yaratdi.
Ilon Maskning fikrlari va kelajakdagi vazifalarSpaceX asoschisi Ilon Mask oʻz navbatida Tesla muhandisining soʻzlarini toʻliq qoʻllab-quvvatladi. Uning qoʻshimcha qilishicha, kelgusida kompaniya yoʻl oladigan manzillarda sunʼiy intellektni oldindan oʻqitish uchun zarur boʻlgan birorta ham maʼlumot mavjud emas.
Maʼlumki, SpaceX kelgusida minglab Starship kemalarini Mars sayyorasiga joʻnatish va uni kolonizatsiya qilishni oʻz oldiga ulkan maqsad qilib qoʻygan. Yer yuzidagi turli vazifalar uchun millionlab maʼlumotlar allaqachon toʻplangan boʻlsa-da, koinot muhiti hamon yetarlicha oʻrganilmagan.
Har bir yangi muvaffaqiyatli koinot parvozi kelajakda ilgʻor sunʼiy intellekt tizimlarini yaratish hamda ularni ilgari nomaʼlum boʻlgan ogʻir sharoitlarda ishlashga oʻrgatish uchun noyob maʼlumotlar toʻplamini shakllantirishga xizmat qiladi.
…