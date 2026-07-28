Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqda

·26·Texno
Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqda

Kosmosni oʻrganish jarayoni sunʼiy intellekt texnologiyalari duch kelayotgan eng murakkab va oʻziga xos yoʻnalishlardan biri boʻlib qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayni paytda koinotda zamonaviy intellektual tizimlarni oʻqitish uchun tayyor maʼlumotlar bazasi mutlaqo mavjud emas. Aynan shuning uchun har bir kosmik sinov bashariyat uchun qimmatli maʼlumotlar manbaiga aylanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tesla kompaniyasining sunʼiy intellekt boʻyicha yetakchi muhandisi Yun-Ta Tsay SpaceX tomonidan amalga oshirilgan Starship kosmik kemasining 13-sinov parvozi davomida olingan ajoyib kadrlarga alohida eʼtibor qaratdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, mazkur parvoz insoniyat hali maʼlumot toʻplamagan mutlaqo yangi bosqich va oʻziga xos muhim marra boʻldi.

Kosmik sinovlar va yangi maʼlumotlar

Eslatib oʻtamiz, Starship kemasining navbatdagi muhim sinovi 2026-yilning 24-iyul sanasida boʻlib oʻtgan edi. Mazkur parvoz davomida kosmik kema bir qator murakkab vazifalarni muvaffaqiyatli bajarib chiqdi. Xususan, raketaning imkoniyatlaridan kelib chiqib, yangi avlodga mansub Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqildi.

Shuningdek, ushbu mission doirasida ilk bor koinot sharoitida dvigatellarni qayta ishga tushirish amaliyoti bajarildi. Sinov yakunida esa kemaning yuqori bosqichi okeanga yumshoq tarzda qoʻnib, dastur boʻyicha belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu parvoz paytida qayd etilgan noyob tasvirlar va telemetriya maʼlumotlari kema haqiqiy kosmik sharoitda qanday harakatlanishini oʻrganish uchun ulkan baza yaratdi.

Ilon Maskning fikrlari va kelajakdagi vazifalar

SpaceX asoschisi Ilon Mask oʻz navbatida Tesla muhandisining soʻzlarini toʻliq qoʻllab-quvvatladi. Uning qoʻshimcha qilishicha, kelgusida kompaniya yoʻl oladigan manzillarda sunʼiy intellektni oldindan oʻqitish uchun zarur boʻlgan birorta ham maʼlumot mavjud emas.

Maʼlumki, SpaceX kelgusida minglab Starship kemalarini Mars sayyorasiga joʻnatish va uni kolonizatsiya qilishni oʻz oldiga ulkan maqsad qilib qoʻygan. Yer yuzidagi turli vazifalar uchun millionlab maʼlumotlar allaqachon toʻplangan boʻlsa-da, koinot muhiti hamon yetarlicha oʻrganilmagan.

Har bir yangi muvaffaqiyatli koinot parvozi kelajakda ilgʻor sunʼiy intellekt tizimlarini yaratish hamda ularni ilgari nomaʼlum boʻlgan ogʻir sharoitlarda ishlashga oʻrgatish uchun noyob maʼlumotlar toʻplamini shakllantirishga xizmat qiladi.

StarshipSpaceXIlon MaskSunʼiy intellektKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58Elon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiElon Musk’ning X Money ilovasi AQShda ishga tushirildiBugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob