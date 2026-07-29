Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadi
Google kompaniyasi oʻzining Play Signal API dasturlash interfeysini 2026-yil oxirigacha butun dunyo boʻylab Android dasturchilariga taqdim etishini eʼlon qildi. Mazkur qadam raqobat muhitida Apple kompaniyasining yoshni aniqlash vositalariga munosabat sifatida baholanib, voyaga yetmagan foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur texnologiya hozirgi vaqtda faqat Braziliya hududida amalda qoʻllanib kelinmoqda. Uni global miqyosda kengaytirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va dastlab joriy yilning avgust oyi oʻrtalarida Avstraliya hamda Kanadadagi dasturchilar uchun ochiladi, yil oxirigacha esa barcha bozorlarni qamrab oladi.
Ushbu yangilikning joriy etilishi dunyo boʻylab qonunchilar va regulyatorlarning ilova doʻkonlariga nisbatan voyaga yetmaganlarni himoya qilish talablarini kuchaytirayotgan davrga toʻgʻri kelmoqda. Xususan, Apple ham shunga oʻxshash yoshni tasdiqlash vositalarini joriy yilning fevral oyida xalqaro miqyosda ishga tushirgan edi.
Maxfiylikni saqlagan holda yoshni aniqlashGoogle texnologiyasining muhim jihati shundaki, u ilova dasturchilariga foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlarini, masalan, tugʻilgan sanasini talab qilmagan holda yosh oraligʻini aniqlash imkonini beradi. Buning oʻrniga ota-onalar oʻz farzandining yosh oraligʻini ilovalarga toʻgʻridan-toʻgʻri ulashishlari mumkin boʻladi.
Shuningdek, mazkur tizim kattalarga ham ilova ishlab chiquvchilarining soʻrovi boʻyicha oʻz yoshini maʼlum qilish va shu orqali moslashtirilgan interfeys hamda imkoniyatlardan foydalanish imkonini beradi.
Markazlashtirilgan boshqaruv va Family LinkOta-onalar ushbu maʼlumotlarni har bir ilova uchun alohida boshqarib oʻtirishlari shart emas. Jarayonni osonlashtirish maqsadida Google maʼlumot almashishni oʻzining mashhur Family Link ota-onalar nazorati paneli ichida markazlashtirdi.
Maʼlumotlar avtomatik ravishda ulashilmaydi — ota-onalar dastlab ushbu maʼlumotlarni oʻzlari kiritib, ruxsat berishlari talab etiladi. Ushbu yangi funksiya Google Play doʻkonidagi boshqa xavfsizlik vositalari, jumladan, ekran vaqtini cheklash, ilovalarni yuklab olishni tasdiqlash va PIN-kodli kontent filtrlarini oʻrnatish imkoniyatlarini yanada boyitadi.
…