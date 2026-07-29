Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadi

·19·Texno
Google oʻzining yoshni aniqlash texnologiyasini butun dunyoga yoyadi

Google kompaniyasi oʻzining Play Signal API dasturlash interfeysini 2026-yil oxirigacha butun dunyo boʻylab Android dasturchilariga taqdim etishini eʼlon qildi. Mazkur qadam raqobat muhitida Apple kompaniyasining yoshni aniqlash vositalariga munosabat sifatida baholanib, voyaga yetmagan foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur texnologiya hozirgi vaqtda faqat Braziliya hududida amalda qoʻllanib kelinmoqda. Uni global miqyosda kengaytirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va dastlab joriy yilning avgust oyi oʻrtalarida Avstraliya hamda Kanadadagi dasturchilar uchun ochiladi, yil oxirigacha esa barcha bozorlarni qamrab oladi.

Ushbu yangilikning joriy etilishi dunyo boʻylab qonunchilar va regulyatorlarning ilova doʻkonlariga nisbatan voyaga yetmaganlarni himoya qilish talablarini kuchaytirayotgan davrga toʻgʻri kelmoqda. Xususan, Apple ham shunga oʻxshash yoshni tasdiqlash vositalarini joriy yilning fevral oyida xalqaro miqyosda ishga tushirgan edi.

Maxfiylikni saqlagan holda yoshni aniqlash

Google texnologiyasining muhim jihati shundaki, u ilova dasturchilariga foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlarini, masalan, tugʻilgan sanasini talab qilmagan holda yosh oraligʻini aniqlash imkonini beradi. Buning oʻrniga ota-onalar oʻz farzandining yosh oraligʻini ilovalarga toʻgʻridan-toʻgʻri ulashishlari mumkin boʻladi.

Shuningdek, mazkur tizim kattalarga ham ilova ishlab chiquvchilarining soʻrovi boʻyicha oʻz yoshini maʼlum qilish va shu orqali moslashtirilgan interfeys hamda imkoniyatlardan foydalanish imkonini beradi.

Markazlashtirilgan boshqaruv va Family Link

Ota-onalar ushbu maʼlumotlarni har bir ilova uchun alohida boshqarib oʻtirishlari shart emas. Jarayonni osonlashtirish maqsadida Google maʼlumot almashishni oʻzining mashhur Family Link ota-onalar nazorati paneli ichida markazlashtirdi.

Maʼlumotlar avtomatik ravishda ulashilmaydi — ota-onalar dastlab ushbu maʼlumotlarni oʻzlari kiritib, ruxsat berishlari talab etiladi. Ushbu yangi funksiya Google Play doʻkonidagi boshqa xavfsizlik vositalari, jumladan, ekran vaqtini cheklash, ilovalarni yuklab olishni tasdiqlash va PIN-kodli kontent filtrlarini oʻrnatish imkoniyatlarini yanada boyitadi.

GoogleAndroidFamily LinkTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiJeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiBugun, 22:58Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaWaymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaBugun, 22:55Ferrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldiFerrari kompaniyasining ilk elektrokariga talab kutilgandan yuqori boʻldiBugun, 22:55Yaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiYaponiya kompaniyasi oddiy noutbuklarda yirik sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirish qurilmasini yaratdiBugun, 22:28Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBugun, 21:54Light Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiLight Phone asoschilari raqamli qaramlikka qarshi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob