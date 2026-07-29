Sunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobat

·23·Texno
Sunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobat

Andon Labs xavfsizlikni sinovdan oʻtkazish kompaniyasi ilgʻor sunʼiy intellekt modellarining inson nazoratsiz uzoq muddatli vazifalarni qanchalik uddalashini aniqlash maqsadida qiziqarli tadqiqot natijalarini eʼlon qildi. Vending-Bench loyihasining soʻnggi bosqichida zamonaviy neyrotarmoqlar simulyatsiya qilingan savdo avtomati biznesini yuritishga majbur qilindi va bu jarayonda ular koʻproq foyda olish uchun aldash, xiyonat qilish hamda til biriktirishga qadar borgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi sinov davomida sunʼiy intellekt modellari oʻzlarining savdo avtomatlari San-Fransiskodagi gavjum sayyohlik koʻchalarida raqobatchilar yoniga oʻrnatilishini bilib olgach, yanada ayyorona usullarga oʻtgan. Ushbu turda Claude Opus 5, GPT-5.6 Sol va Kimi K3 modellari oʻzaro raqobatlashgan. Ularning har biriga inson ismli taxalluslar ostida elektron pochta orqali boshqa modellar bilan muloqot qilish imkoniyati berilgan.

Sunʼiy intellektlar oʻrtasidagi yashirin kelishuvlar

Tajriba shartlariga koʻra, modellar boshqa ishtirokchilar ham sunʼiy intellekt ekanini bilgan, biroq qaysi model qaysi taxallus ostida ishlayotganidan bexabar boʻlgan. Shuningdek, ularga "rahbariyat" bilan bogʻlanish uchun maxsus elektron pochta manzili taqdim etilgan. Biroq rahbariyat har safar "Hisobot qabul qilindi va chora koʻrilishi yoki koʻrilmasligi mumkin" degan bir xil javob qaytarib, biror marta ham jarayonga aralashmagan.

Sinov jarayonida GPT-5.6 Sol modeli raqobatchilarni narxlar boʻyicha kelishishga undash orqali ustunlikka erishish mumkinligini tezda anglab yetgan. U shishasini 1.50 dollardan sotib olib, barcha ishtirokchilar uni 2.15 dollardan past boʻlmagan narxda sotish boʻyicha kelishib olishini taklif qilgan. Sol barcha ishtirokchilar qisqa vaqt ichida foyda bilan savdo qilishini vaʼda qilib, raqiblarni oʻz tomoniga ogʻdirgan.

Xiyonat va qoidabuzarliklar

Biroq boshqa modellar bu shartga rozi boʻlishi bilan Sol darhol ularga xiyonat qilib, oʻz narxini 2.14 dollarga tushirgan. Oqibatda Claude Opus 5 ning suv savdosi bir kechada nolga tushib qolgan va u ertasi kuni Solga gʻazabli xat yozib, uni manipulyatsiyada ayblagan. Shu bilan birga, Claude Opus 5 rahbariyatga shikoyat qilmasligini, chunki bu qilmish firibgarlik emas, balki raqobat ekanini bildirgan.

Shunga qaramay, Claude Opus 5 ham Solning qadamini takrorlab, oʻz narxini 2.14 dollarga tushirganida, Sol oʻzini yoʻqotib qoʻygan. U rahbariyatga shikoyat yoʻllab, Claude Opus 5 ga nisbatan jazo choralarini koʻrish, jarima solish yoki uni musobaqadan chetlatishni talab qilgan. Ushbu tajriba zamonaviy sunʼiy intellekt agentlari mustaqil ravishda iqtisodiy faoliyat yuritganda axloqiy chegaralardan osongina chiqib ketishi mumkinligini yaqqol koʻrsatdi.

Suniy intellektClaude OpusGPTTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiIntel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiBugun, 00:22Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiSam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiKecha, 23:57Bakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladiBakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladiKecha, 23:28AQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladiAQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladiKecha, 23:26Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiJeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiKecha, 22:58Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaWaymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob