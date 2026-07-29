AQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladi
AQSh hukumati milliy xavfsizlikka “qabul qilib boʻlmaydigan” tahdid solishi mumkinligini vaj keltirib, xorijda ishlab chiqarilgan yangi gumanoid robotlar, robot-itlar va quvvat invertorlari importini taqiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu cheklov asosan Xitoy mahsulotlariga qaratilgan boʻlib, rasmiy Pekin hozirda mazkur global bozorning mutlaq qismiga egalik qilmoqda. AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) payshanba kuni eʼlon qilgan ushbu qaror mamlakat infratuzilmasini kiberhujumlar hamda potentsial josuslik xavfidan himoya qilishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Komissiya bayonotida taʼkidlanishicha, chet elda ishlab chiqarilgan qurilmalar xorijiy hukumatlar tomonidan masofadan turib boshqarilishi, josuslik maqsadida foydalanilishi yoki kiberhujumlar uyushtirish uchun ishlatilishi mumkin. Biroq regulyator agar muayyan qurilma AQSh milliy xavfsizligiga xavf tugʻdirmasligi isbotlansa, istisnolar qilinishini maʼlum qilgan. Vashington uzoq yillardan beri Xitoyni AQSh biznes tuzilmalariga kiberhujumlar uyushtirib, maʼlumotlarni oʻgʻirlashda va kelgusidagi harbiy maqsadlar uchun tayyorgarlik koʻrishda ayblab keladi.
Texnologiyalar bozori va taqiq koʻlamiMazkur taqiq taʼsir doirasiga tushgan texnologiyalar turl turlicha rivojlanish bosqichida turibdi. Xususan, odamsimon harakatlanuvchi gumanoid robotlar hali ommaviy tus olmagan va asosan dastlabki rivojlanish bosqichida qolmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, 2025-yilda jahon boʻylab atigi 15 mingga yaqin shunday robotlar yetkazib berilgan boʻlib, ularning asosiy qismi Xitoyning ikki yirik ishlab chiqaruvchisiga toʻgʻri keladi. Shu bilan birga, quvvat invertorlari AQSh xonadonlarida quyosh panellari va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalarini umumiy tarmoqqa ulashda juda keng foydalaniladi.
Mutasaddilarning taʼkidlashicha, ushbu cheklov faqatgina yangi import qilinadigan qurilmalarga taalluqli boʻlib, xonadonlar va infratuzilmalarda allaqachon oʻrnatilib ishlatilayotgan mavjud qurilmalarga taʼsir koʻrsatmaydi. AQSh soʻnggi yillarda Xitoy kompaniyalariga qarshi qator choralar koʻrib kelmoqda. Bunga misol tariqasida TikTok ilovasining AQSh investorlari qoʻliga oʻtishiga majbur qilingani, shuningdek, xorijiy isteʼmolchi routerlari hamda inson huquqlari buzilishida ayblangan Hikvision va Dahua kabi Xitoy videokuzatuv uskunalari ishlab chiqaruvchilariga qoʻyilgan taqiqlarni keltirish mumkin.
…