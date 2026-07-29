AQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladi

·38·Texno
AQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladi

AQSh hukumati milliy xavfsizlikka “qabul qilib boʻlmaydigan” tahdid solishi mumkinligini vaj keltirib, xorijda ishlab chiqarilgan yangi gumanoid robotlar, robot-itlar va quvvat invertorlari importini taqiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu cheklov asosan Xitoy mahsulotlariga qaratilgan boʻlib, rasmiy Pekin hozirda mazkur global bozorning mutlaq qismiga egalik qilmoqda. AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) payshanba kuni eʼlon qilgan ushbu qaror mamlakat infratuzilmasini kiberhujumlar hamda potentsial josuslik xavfidan himoya qilishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Komissiya bayonotida taʼkidlanishicha, chet elda ishlab chiqarilgan qurilmalar xorijiy hukumatlar tomonidan masofadan turib boshqarilishi, josuslik maqsadida foydalanilishi yoki kiberhujumlar uyushtirish uchun ishlatilishi mumkin. Biroq regulyator agar muayyan qurilma AQSh milliy xavfsizligiga xavf tugʻdirmasligi isbotlansa, istisnolar qilinishini maʼlum qilgan. Vashington uzoq yillardan beri Xitoyni AQSh biznes tuzilmalariga kiberhujumlar uyushtirib, maʼlumotlarni oʻgʻirlashda va kelgusidagi harbiy maqsadlar uchun tayyorgarlik koʻrishda ayblab keladi.

Texnologiyalar bozori va taqiq koʻlami

Mazkur taqiq taʼsir doirasiga tushgan texnologiyalar turl turlicha rivojlanish bosqichida turibdi. Xususan, odamsimon harakatlanuvchi gumanoid robotlar hali ommaviy tus olmagan va asosan dastlabki rivojlanish bosqichida qolmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, 2025-yilda jahon boʻylab atigi 15 mingga yaqin shunday robotlar yetkazib berilgan boʻlib, ularning asosiy qismi Xitoyning ikki yirik ishlab chiqaruvchisiga toʻgʻri keladi. Shu bilan birga, quvvat invertorlari AQSh xonadonlarida quyosh panellari va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalarini umumiy tarmoqqa ulashda juda keng foydalaniladi.

Mutasaddilarning taʼkidlashicha, ushbu cheklov faqatgina yangi import qilinadigan qurilmalarga taalluqli boʻlib, xonadonlar va infratuzilmalarda allaqachon oʻrnatilib ishlatilayotgan mavjud qurilmalarga taʼsir koʻrsatmaydi. AQSh soʻnggi yillarda Xitoy kompaniyalariga qarshi qator choralar koʻrib kelmoqda. Bunga misol tariqasida TikTok ilovasining AQSh investorlari qoʻliga oʻtishiga majbur qilingani, shuningdek, xorijiy isteʼmolchi routerlari hamda inson huquqlari buzilishida ayblangan Hikvision va Dahua kabi Xitoy videokuzatuv uskunalari ishlab chiqaruvchilariga qoʻyilgan taqiqlarni keltirish mumkin.

Xitoyning munosabati va kelgusi rejalar

Associated Press agentligi tarqatgan xabarga koʻra, Pekin hukumati FCC joriy etgan mazkur taqiqni keskin rad etdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili oʻz bayonotida mamlakat oʻz biznes va kompaniyalarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun “barcha zarur choralarni” koʻrishini maʼlum qildi. Ushbu iqtisodiy va siyosiy ziddiyatlar fonida Xitoy yetakchisi Si Szinpin joriy yilning sentyabr oyida Vashington shahriga rejalashtirilgan davlat tashrifi doirasida AQSh Prezidenti Donald Trump bilan uchrashishi kutilmoqda.

AQShXitoyRobototexnikaXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiIntel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiBugun, 00:22Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiSam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatSunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatKecha, 23:56Bakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladiBakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladiKecha, 23:28Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiJeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiKecha, 22:58Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaWaymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob