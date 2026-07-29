Bakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladi

·34·Texno
Bakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladi

Germaniyaning Dresden-Rossengorf Geimgolts markazi (HZDR), Granada universiteti hamda Wismut GmbH kompaniyasi mutaxassislari suvda erigan zaharli uranni barqaror kimyoviy birikmaga aylantirishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com nashrining yozishicha, bu jarayonda mikroorganizmlardan foydalanilib, suvni ogʻir metalldan 96 foizga tozalash imkoni topildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, tajribalar Germaniyaning Rudniy togʻlaridagi suv ostida qolgan Shlema-Alberoda uran konidan olingan suv namunalari yordamida oʻtkazilgan. Laboratoriya sharoitida kislorodsiz muhitda namunalarga oʻsimlik va hayvon yogʻlari parchalanishining qoʻshma mahsulot turi boʻlgan glitserin qoʻshilgan.

Tajriba natijalari va ilmiy kashfiyot

Glitserin mikroorganizmlar uchun oziq manbai vazifasini bajargan. Natijada 130 kun oʻtgach, erigan uranning konsentratsiyasi 1 mg/l dan 0,04 mg/l gacha pasaygan. Bakteriyalar nafaqat metalni yutgan, balki uni oʻz hujayra devorlariga mustahkamlab qoʻygan.

Fransiyadagi ESRF sinhrotronida yuqori aniqlikdagi spektroskopiya va mikroskopiya yordamida biriktirilgan uranning kimyoviy shakli oʻrganilgan. Tahlillarga koʻra, metall besh valentli holatga oʻtib, uran, temir hamda kisloroddan iborat birikmani hosil qilgan.

Geokimyoviy sikldagi oʻzgarishlar

Ilm-fan tarixida besh valentli uran faqat oʻta beqaror oraliq bosqich sifatida baholangan edi. Biroq yangi sharoitda u kislorodsiz muhitda 130 kundan ortiq, atmosfera havosi bilan ulanganda esa toʻrt haftagacha oʻz barqarorligini saqlab qolgani aniqlandi.

Ushbu topilma uranning geokimyoviy sikli haqidagi klassik tushunchalarni butunlay oʻzgartirib yubordi. Ilgari olti valentli uran toʻgʻridan-toʻgʻri toʻrt valentli holatga oʻtishi va keyinchalik uraninit mineralini hosil qilishi taxmin qilingan.

Aniqlangan yangi birikma yuqori termodinamik barqarorlikka ega boʻlib, oksidlanish-qaytarilish salohiyati tebranganda ham radioaktiv elementning qayta erib ketishi va tarqalishining oldini oluvchi ishonchli bufer vazifasini bajaradi.

Nature Communications jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot natijalari sanoat oqava suvlarini tozalashning iqtisodiy jihatdan samarali strategiyalarini ishlab chiqishga asos yaratadi. Glitserin yordamida mahalliy bakteriyalar faoliyatini ragʻbatlantirish radionuklidlarni bevosita suv qatlamlarida fiksatsiya qilish imkonini beradi.

UranEkologiyaBakteriyalarIlmiy kashfiyotSuvni tozalash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiIntel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiBugun, 00:22Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiSam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatSunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatKecha, 23:56AQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladiAQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladiKecha, 23:26Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiJeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiKecha, 22:58Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaWaymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob