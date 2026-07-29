Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdi
OpenAI bosh direktori Sam Altman mashhur TikTok ilovasi uning eʼtiborini haddan tashqari koʻp tortgani sababli uni smartfonidan butunlay oʻchirib yuborganini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, ushbu platforma algoritmik jihatdan oʻta kuchli taʼsir kuchiga ega boʻlib, insonni oʻziga tezda bogʻlab qoʻyadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Altman bu qadamga shunchaki qiziqishdan tashqari amaliy maqsadlarda ham borgan. OpenAI oʻzining sunʼiy intellekt yordamida video yaratuvchi Sora loyihasini ishlab chiqayotgan paytda, u raqobatchi ijtimoiy tarmoq mexanizmini ichki jihatdan oʻrganishni maqsad qilgan edi. "Men oʻzimni ataylab TikTok'ga bogʻlab qoʻydim, chunki oʻrganishim kerak edi", — deya tushuntirgan kompaniya rahbari.
Algoritm tuzogʻi va shaxsiy tajribaTajriba davomida Sam Altman platformaning tavsiyalar tizimi qanchalik mukammal ekanini oʻz boshidan kechirgan. Boshida u jarayonni toʻliq nazorat qilayotganiga va uxlashdan oldin atigi oʻn daqiqa vaqt sarflashiga ishongan. Biroq vaqt oʻtishi bilan bu odat kengayib, dam olish kunlarida bir necha soatlab vaqtni qamrab olgan.
Altman bu holat oʻziga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini anglab yetgan. Uning soʻzlariga koʻra, ilovadan foydalanish jarayoni unga xuddi "narkotikdek haqiqiy zavq" bergan. Vaqtni cheklashga urinishlar muvaffaqiyatli chiqmagach, u ilovani telefonidan butunlay oʻchirib tashlashga qaror qilgan.
Sora loyihasining yopilishiShuningdek, OpenAI ijtimoiy tarmoqlar yoʻnalishidagi faoliyatini ham toʻxtatdi. Mart oyida kompaniya Sora ilovasidan voz kechishini va asosiy maqsadlariga eʼtibor qaratishini eʼlon qildi. Dastlab katta shov-shuvlar va Disney bilan tarixiy hamkorlikka sabab boʻlgan bu konsepsiya olti oydan soʻng yopildi.
Bunga asosiy sabab sifatida video generatsiya qilish jarayoni juda katta hisoblash resurslarini talab qilishi koʻrsatildi. Shu bilan birga, Anthropic kabi asosiy raqobatchilar generativ sunʼiy intellekt poygasini yanada tezlashtirayotgan edi.
Oʻtgan yilning avgust oyida OpenAI ChatGPT kabi xizmatlarning asosiy maqsadi foydalanuvchini cheksiz ushlab turish emasligini taʼkidlagan edi. Kompaniya muvaffaqiyatni saytda oʻtkazilgan vaqt yoki bosishlar soni bilan emas, balki foydalanuvchi oʻziga kerakli natijani olganiga qarab baholash muhimligini qayd etgan.
…