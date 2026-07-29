Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdi

·27·Texno
Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdi

OpenAI bosh direktori Sam Altman mashhur TikTok ilovasi uning eʼtiborini haddan tashqari koʻp tortgani sababli uni smartfonidan butunlay oʻchirib yuborganini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, ushbu platforma algoritmik jihatdan oʻta kuchli taʼsir kuchiga ega boʻlib, insonni oʻziga tezda bogʻlab qoʻyadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Altman bu qadamga shunchaki qiziqishdan tashqari amaliy maqsadlarda ham borgan. OpenAI oʻzining sunʼiy intellekt yordamida video yaratuvchi Sora loyihasini ishlab chiqayotgan paytda, u raqobatchi ijtimoiy tarmoq mexanizmini ichki jihatdan oʻrganishni maqsad qilgan edi. "Men oʻzimni ataylab TikTok'ga bogʻlab qoʻydim, chunki oʻrganishim kerak edi", — deya tushuntirgan kompaniya rahbari.

Algoritm tuzogʻi va shaxsiy tajriba

Tajriba davomida Sam Altman platformaning tavsiyalar tizimi qanchalik mukammal ekanini oʻz boshidan kechirgan. Boshida u jarayonni toʻliq nazorat qilayotganiga va uxlashdan oldin atigi oʻn daqiqa vaqt sarflashiga ishongan. Biroq vaqt oʻtishi bilan bu odat kengayib, dam olish kunlarida bir necha soatlab vaqtni qamrab olgan.

Altman bu holat oʻziga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini anglab yetgan. Uning soʻzlariga koʻra, ilovadan foydalanish jarayoni unga xuddi "narkotikdek haqiqiy zavq" bergan. Vaqtni cheklashga urinishlar muvaffaqiyatli chiqmagach, u ilovani telefonidan butunlay oʻchirib tashlashga qaror qilgan.

Sora loyihasining yopilishi

Shuningdek, OpenAI ijtimoiy tarmoqlar yoʻnalishidagi faoliyatini ham toʻxtatdi. Mart oyida kompaniya Sora ilovasidan voz kechishini va asosiy maqsadlariga eʼtibor qaratishini eʼlon qildi. Dastlab katta shov-shuvlar va Disney bilan tarixiy hamkorlikka sabab boʻlgan bu konsepsiya olti oydan soʻng yopildi.

Bunga asosiy sabab sifatida video generatsiya qilish jarayoni juda katta hisoblash resurslarini talab qilishi koʻrsatildi. Shu bilan birga, Anthropic kabi asosiy raqobatchilar generativ sunʼiy intellekt poygasini yanada tezlashtirayotgan edi.

Oʻtgan yilning avgust oyida OpenAI ChatGPT kabi xizmatlarning asosiy maqsadi foydalanuvchini cheksiz ushlab turish emasligini taʼkidlagan edi. Kompaniya muvaffaqiyatni saytda oʻtkazilgan vaqt yoki bosishlar soni bilan emas, balki foydalanuvchi oʻziga kerakli natijani olganiga qarab baholash muhimligini qayd etgan.

Sam AltmanOpenAITikTokSoraChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiIntel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiBugun, 00:22Sunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatSunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatKecha, 23:56Bakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladiBakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladiKecha, 23:28AQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladiAQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladiKecha, 23:26Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiJeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiKecha, 22:58Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaWaymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob