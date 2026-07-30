Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadi
Intel kompaniyasi kelgusi avlodga mansub Nova Lake deb nomlangan stol kompyuterlari uchun moʻljallangan protsessorlar qatorini tayyorlamoqda. Yangi liniyaning asosiy oʻziga xosligi oʻta quvvatli oʻrnatilgan grafik yadrosiga ega modellarning paydo boʻlishi hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu boradagi dastlabki tafsilotlar taniqli insayder Jaykihn tomonidan oshkor qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu turkumdagi ayrim yangi protsessorlar eng ilgʻor Panther Lake qurilmalaridagi grafik imkoniyatlarga yaqinlashuvchi quvvatli iGPU bilan jihozlanadi. Garchi yakuniy tijoriy nomlanish boshqacha boʻlishi mumkin boʻlsa-da, texnik jihatdan bu 12 ta Xe yadrosiga ega Arc B390 grafik chipiga oʻxshash yechim boʻladi. Biroq arxitektura jihatidan muhim farq mavjud — kompaniya bu safar Xe3 oʻrniga yangilangan Xe3P arxitekturasidan foydalanadi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarInsayder tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur protsessorlar jami 16 ta yadroga ega boʻlib, ular 4+8+4 konfiguratsiyasida ishlaydi. Shuningdek, qurilmaning issiqlik tarqatish koʻrsatkichi (TDP) 65 W darajasida belgilangan. Bu koʻrsatkich yangi mahsulotlar eng yuqori flagman liniyasiga kirmasligini, demakki, ularning narxi ham foydalanuvchilar uchun hamyonbop boʻlishi kerakligidan dalolat beradi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday protsessorlarning grafik unumdorligi standart Arc B390 yechimlaridan sezilarli darajada yuqori boʻladi. Bunga ikki asosiy omil sabab boʻladi: birinchidan, quvvat limiti oshirilgani, ikkinchidan esa yangi avlod Xe3P arxitekturasi qoʻllangani. Natijada foydalanuvchilar alohida diskret videokartalarsiz ham yuqori grafik samaradorlikka erishish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Kutilayotgan yangi avlod istiqbollariEslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insayder Jaykihn oʻtmishda ham aniq xabarlari bilan tanilgan. Xususan, u birinchilardan boʻlib Core Ultra 9 285K sinov natijalari haqida maʼlumot bergan va Core Ultra 200S liniyasining butun tuzilmasini oldindan tavsiflab bergan edi. Shu bois uning Nova Lake protsessorlari haqidagi soʻnggi maʼlumotlari texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Hozircha Intel rasman yangi avlodning barcha tafsilotlarini oshkor etmagan boʻlsa-da, 65 vattlik quvvat chegarasiga ega bunday quvvatli iGPU chiplari oʻrta segmentdagi kompyuterlar bozorida muhim oʻrin egallashi kutilmoqda. Bu esa kelgusida qoʻshimcha videokartaga ehtiyoj sezmaydigan kuchli va tejamkor ish stansiyalarini yigʻish imkonini beradi.
…