Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadi

·0·Texno
Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadi

Intel kompaniyasi kelgusi avlodga mansub Nova Lake deb nomlangan stol kompyuterlari uchun moʻljallangan protsessorlar qatorini tayyorlamoqda. Yangi liniyaning asosiy oʻziga xosligi oʻta quvvatli oʻrnatilgan grafik yadrosiga ega modellarning paydo boʻlishi hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu boradagi dastlabki tafsilotlar taniqli insayder Jaykihn tomonidan oshkor qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu turkumdagi ayrim yangi protsessorlar eng ilgʻor Panther Lake qurilmalaridagi grafik imkoniyatlarga yaqinlashuvchi quvvatli iGPU bilan jihozlanadi. Garchi yakuniy tijoriy nomlanish boshqacha boʻlishi mumkin boʻlsa-da, texnik jihatdan bu 12 ta Xe yadrosiga ega Arc B390 grafik chipiga oʻxshash yechim boʻladi. Biroq arxitektura jihatidan muhim farq mavjud — kompaniya bu safar Xe3 oʻrniga yangilangan Xe3P arxitekturasidan foydalanadi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Insayder tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur protsessorlar jami 16 ta yadroga ega boʻlib, ular 4+8+4 konfiguratsiyasida ishlaydi. Shuningdek, qurilmaning issiqlik tarqatish koʻrsatkichi (TDP) 65 W darajasida belgilangan. Bu koʻrsatkich yangi mahsulotlar eng yuqori flagman liniyasiga kirmasligini, demakki, ularning narxi ham foydalanuvchilar uchun hamyonbop boʻlishi kerakligidan dalolat beradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday protsessorlarning grafik unumdorligi standart Arc B390 yechimlaridan sezilarli darajada yuqori boʻladi. Bunga ikki asosiy omil sabab boʻladi: birinchidan, quvvat limiti oshirilgani, ikkinchidan esa yangi avlod Xe3P arxitekturasi qoʻllangani. Natijada foydalanuvchilar alohida diskret videokartalarsiz ham yuqori grafik samaradorlikka erishish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Kutilayotgan yangi avlod istiqbollari

Eslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insayder Jaykihn oʻtmishda ham aniq xabarlari bilan tanilgan. Xususan, u birinchilardan boʻlib Core Ultra 9 285K sinov natijalari haqida maʼlumot bergan va Core Ultra 200S liniyasining butun tuzilmasini oldindan tavsiflab bergan edi. Shu bois uning Nova Lake protsessorlari haqidagi soʻnggi maʼlumotlari texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Hozircha Intel rasman yangi avlodning barcha tafsilotlarini oshkor etmagan boʻlsa-da, 65 vattlik quvvat chegarasiga ega bunday quvvatli iGPU chiplari oʻrta segmentdagi kompyuterlar bozorida muhim oʻrin egallashi kutilmoqda. Bu esa kelgusida qoʻshimcha videokartaga ehtiyoj sezmaydigan kuchli va tejamkor ish stansiyalarini yigʻish imkonini beradi.

IntelNova LakeProtsessorTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiSam Altman TikTok ijtimoiy tarmogʻidan nega voz kechganini aytdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatSunʼiy intellekt savdo avtomatini boshqarganda: yolgʻon, shantaj va raqobatKecha, 23:56Bakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladiBakteriyalar suvdagi zaharli uranni 96 foizga tozaladiKecha, 23:28AQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladiAQSh milliy xavfsizlikni roʻkach qilib xorijiy robotlar va invertorlarni taqiqladiKecha, 23:26Jeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiJeyms Uebb teleskopi Dayson sferalari haqidagi umidlarni rad etdiKecha, 22:58Waymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaWaymo avtonom taksilari yuqori tezlikdagi avtomagistrallarga qaytmoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob