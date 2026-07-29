Andijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdi

·29·Jamiyat
Andijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdi

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bir yigit mushuk bolasini baland devor ortidagi chuqur kotlovan joylashgan qurilish maydoniga uloqtirayotgani aks etgan. Mazkur holat internet foydalanuvchilari orasida keskin muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Ko‘plab foydalanuvchilar ushbu xatti-harakatni hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik deb baholab, huquqni muhofaza qiluvchi organlardan voqeaga huquqiy baho berish va aybdorni javobgarlikka tortishni so‘ramoqda.

Videoning yakunida yigit kulgan holda: "40 ta joni bor edi, bittasini ishlatib ko‘rdik, endi 39 tasi qoldi", deya hazillashadi. Aynan shu gap ham ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqid qilinib, ko‘plab foydalanuvchilar bunday mazmundagi kontent ortidan "layk" va kuzatuvchi yig‘ishga urinishni mutlaqo nomaqbul harakat sifatida baholamoqda.

Andijan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildiTadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildiKecha, 19:55Fuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiFuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiKecha, 16:13Kelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiKelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiKecha, 15:56Sirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiSirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiKecha, 15:00Toshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiToshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiKecha, 13:55Sud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiSud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiKecha, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi