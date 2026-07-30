Mark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdi

·27·Texno
Mark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdi

Meta rahbari Mark Zukerberg investorlar bilan boʻlib oʻtgan choraklik hisobot yigʻilishida kelgusi besh yil ichida milliardlab insonlar oʻzlarining shaxsiy sunʼiy intellekt agentlariga ega boʻlishini maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu texnologiya foydalanuvchilarning maqsadlarini tushunib, ularning manfaatlarini istalgan sohada 24 soat davomida taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Zukerbergning fikricha, kelajakda bunday agentlar insonlarga moliya, salomatlik, shaxsiy munosabatlar va uy xoʻjaligini boshqarish ishlarida yaqindan yordam beradi. Shuningdek, sunʼiy intellekt bilan oʻzaro muloqot jarayonida WhatsApp va kompaniyaning boshqa xabar almashish platformalari tobora muhim ahamiyat kasb etib borishi taʼkidlandi. Xususan, WhatsApp platformasida Meta AI allaqachon yetakchi xizmatga aylangan.

Bozordagi raqobat va sunʼiy intellekt agentlari

Hozirgi kunda faqat savollarga javob berish bilan cheklanib qolmay, balki insonlar nomidan amaliy harakatlarni bajaruvchi sunʼiy intellekt tizimlarini yaratishga intilish faqat Metaʼdagina emas. Google oʻzining qidiruv tizimini yangilashda maxsus sunʼiy intellekt agentlarini asosiy funksiya sifatida taqdim etgan boʻlsa, Anthropic kompaniyasining Claude Code dasturlash agenti injenerlar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Shunga qaramay, Meta kompaniyasi oʻzining istiqbolli loyihalariga ulkan mablagʻ yoʻnaltirayotgani sababli investorlar ishonchini toʻliq oqlamayotgan boʻlishi mumkin. Oxirgi choraklik hisobot eʼlon qilinganidan soʻng Meta aksiyalari qiymati qariyb 10 foizga pasayib ketdi. Kompaniyaning kengaytirilgan reallik va metaverse loyihalari uchun masʼul boʻlgan Reality Labs boʻlimi mazkur chorakda yana qariyb 4,6 milliard dollar zarar koʻrdi.

Mablagʻlar va infratuzilma xarajatlari

Meta kompaniyasining sunʼiy intellekt infratuzilmasiga kiritayotgan sarmoyalari uning erkin pul oqimining keskin kamayishiga olib keldi. Joriy chorakda kompaniyaning erkin pul oqimi 784 million dollarni tashkil etib, oʻtgan yilning mos davridagi 8,55 milliard dollarga nisbatan 91 foizga kamaydi. Shunga qaramay, xarajatlar oshishda davom etmoqda.

Xususan, joriy haftada Meta va BlackRock kompaniyalari Texas shtatining El-Paso shahrida 14 milliard dollarlik maʼlumotlar markazini qurish boʻyicha hamkorlikni yoʻlga qoʻyganini eʼlon qildi. Zukerbergning taʼkidlashicha, intellektni sotish toʻgʻridan-toʻgʻri hisoblash quvvatini sotishga qaraganda yuqoriroq foyda keltirishi kutilmoqda.

Hozirgi vaqtda Meta tomonidan WhatsApp va Messenger platformalarida global miqyosda joriy etilgan biznes agentlari milliondan ortiq korxonalar tomonidan muvaffaqiyatli oʻzlashtirildi. Kompaniya rahbariyati kelgusi oylar va yillarda yaratilayotgan shaxsiy sunʼiy intellekt agentlari yangi daromad manbalari va mahsulotlarining poydevoriga aylanishiga ishonch bildirmoqda.

Mark ZukerbergSunʼiy intellektMetaWhatsAppTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiAMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiBugun, 05:29Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaMicrosoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaBugun, 05:28Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiRosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiBugun, 04:56LG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiLG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiBugun, 04:24Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiMicrosoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiBugun, 03:57Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiHongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiBugun, 03:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob