Mark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdi
Meta rahbari Mark Zukerberg investorlar bilan boʻlib oʻtgan choraklik hisobot yigʻilishida kelgusi besh yil ichida milliardlab insonlar oʻzlarining shaxsiy sunʼiy intellekt agentlariga ega boʻlishini maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu texnologiya foydalanuvchilarning maqsadlarini tushunib, ularning manfaatlarini istalgan sohada 24 soat davomida taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Zukerbergning fikricha, kelajakda bunday agentlar insonlarga moliya, salomatlik, shaxsiy munosabatlar va uy xoʻjaligini boshqarish ishlarida yaqindan yordam beradi. Shuningdek, sunʼiy intellekt bilan oʻzaro muloqot jarayonida WhatsApp va kompaniyaning boshqa xabar almashish platformalari tobora muhim ahamiyat kasb etib borishi taʼkidlandi. Xususan, WhatsApp platformasida Meta AI allaqachon yetakchi xizmatga aylangan.
Bozordagi raqobat va sunʼiy intellekt agentlariHozirgi kunda faqat savollarga javob berish bilan cheklanib qolmay, balki insonlar nomidan amaliy harakatlarni bajaruvchi sunʼiy intellekt tizimlarini yaratishga intilish faqat Metaʼdagina emas. Google oʻzining qidiruv tizimini yangilashda maxsus sunʼiy intellekt agentlarini asosiy funksiya sifatida taqdim etgan boʻlsa, Anthropic kompaniyasining Claude Code dasturlash agenti injenerlar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Shunga qaramay, Meta kompaniyasi oʻzining istiqbolli loyihalariga ulkan mablagʻ yoʻnaltirayotgani sababli investorlar ishonchini toʻliq oqlamayotgan boʻlishi mumkin. Oxirgi choraklik hisobot eʼlon qilinganidan soʻng Meta aksiyalari qiymati qariyb 10 foizga pasayib ketdi. Kompaniyaning kengaytirilgan reallik va metaverse loyihalari uchun masʼul boʻlgan Reality Labs boʻlimi mazkur chorakda yana qariyb 4,6 milliard dollar zarar koʻrdi.
Mablagʻlar va infratuzilma xarajatlariMeta kompaniyasining sunʼiy intellekt infratuzilmasiga kiritayotgan sarmoyalari uning erkin pul oqimining keskin kamayishiga olib keldi. Joriy chorakda kompaniyaning erkin pul oqimi 784 million dollarni tashkil etib, oʻtgan yilning mos davridagi 8,55 milliard dollarga nisbatan 91 foizga kamaydi. Shunga qaramay, xarajatlar oshishda davom etmoqda.
Xususan, joriy haftada Meta va BlackRock kompaniyalari Texas shtatining El-Paso shahrida 14 milliard dollarlik maʼlumotlar markazini qurish boʻyicha hamkorlikni yoʻlga qoʻyganini eʼlon qildi. Zukerbergning taʼkidlashicha, intellektni sotish toʻgʻridan-toʻgʻri hisoblash quvvatini sotishga qaraganda yuqoriroq foyda keltirishi kutilmoqda.
Hozirgi vaqtda Meta tomonidan WhatsApp va Messenger platformalarida global miqyosda joriy etilgan biznes agentlari milliondan ortiq korxonalar tomonidan muvaffaqiyatli oʻzlashtirildi. Kompaniya rahbariyati kelgusi oylar va yillarda yaratilayotgan shaxsiy sunʼiy intellekt agentlari yangi daromad manbalari va mahsulotlarining poydevoriga aylanishiga ishonch bildirmoqda.
…